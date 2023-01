Ansteckendste Form des Virus Omikron-Untervariante XBB.1.5 breitet sich in den USA rasch aus

In den USA geht fast die Hälfte aller Coronavirus-Infektionen auf die Omikron-Untervariante XBB.1.5 zurück. Sie mache 49 Prozent aller Fälle aus, teilt die Seuchenbehörde CDC mit. Vor einer Woche seien es noch 37 Prozent gewesen.

XBB.1.5 ist die bislang ansteckendste Form des Virus. Nach Angaben von Experten schützen die derzeit erhältlichen Impfungen vor schweren Krankheitsverläufen bei XBB.1.5.

Auch in Europa steigen die Zahlen. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC geht davon aus, dass XBB.1.5 in ein bis zwei Monaten in Europa dominant sein wird. Das Risiko für die Bevölkerung insgesamt sei „gering“, hieß es in einem vergangene Woche veröffentlichten Bericht der in Stockholm ansässigen Behörde.

Für „gefährdete Personen, wie ältere, nicht geimpfte oder immungeschwächte Menschen“ sei es jedoch „mäßig bis hoch“. Diese Einschätzung könne sich in den nächsten Wochen noch ändern, betonte die EU-Agentur. Es gebe „viele Grauzonen“ bei XBB.1.5.

XBB.1.5 war im Oktober erstmals in den USA entdeckt worden. Mittlerweile wurde die Subvariante laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in 38 Ländern weltweit registriert. Es ist die ansteckendste Subvariante des Coronavirus, die bislang entdeckt wurde. (Reuters, AFP)

