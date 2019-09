Der Lehrkräftemangel ist eines der prägenden Bildungsthemen dieser Jahre. Eine Prognose, wie viele Lehrerinnen und Lehrer in der nächsten Zeit fehlen werden, übertrifft die andere. Jetzt hat die Bertelsmann-Stiftung erneut Berechnungen für die Grundschulen veröffentlicht, die über die Vorhersage der Kultusministerkonferenz (KMK) hinausgehen. Bis 2025 fehlen demnach bundesweit 11.000 Grundschullehrkräfte mehr als bislang von der KMK prognostiziert.

Als „Weckruf“ sehen der Bildungsforscher Klaus Klemm und Dirk Zorn, Projektleiter im Programm Integration und Bildung der Bertelsmann-Stiftung, ihre Analyse „Steigenden Schülerzahlen im Primarbereich“. „Die Kinder, die im Jahr 2025 eingeschult werden, sind bereits alle auf der Welt“, heißt es. Die KMK aber gehe in ihren Planungen noch von einer Zahl der Grundschulkinder aus, die um 168.000 zu niedrig sei. Deshalb werde der Lehrkräftebedarf derzeit um 42 Prozent unterschätzt.

Grundlage der Bertelsmann-Prognose ist die im Juni dieses Jahres veröffentlichte Bevölkerungsvorausschätzung des Statistischen Bundesamts. Sie orientiert sich an der tatsächlichen demographischen Entwicklung bis einschließlich 2018. Die Variante, die Klemm und Zorn ihrer Studie zugrunde legen, gehe „von moderaten Annahmen zur künftigen Entwicklung von Geburtenziffer, Wanderungssaldo und Lebenserwartung aus“, heißt es.

Kultusminister reagieren gereizt

Die Zahlen der beiden Bildungsforscher ergeben tatsächlich einen erheblichen Mehrbedarf an Lehrkräften für die Grundschule: Bei zu erwartenden 3,232 Millionen Grundschülern im Jahr 2025 würden mindestens 26.300 Hochschulabsolventen für das Grundschullehramt fehlen. Die KMK ging in ihrer jüngsten, im Mai 2018 präsentierten Prognose, noch von 3,064 Millionen Grundschulkindern und einem Zusatzbedarf an 15.300 Lehrkräften aus.

Für 2030 fällt die Prognose aufgrund der Daten des Statistischen Bundesamts zwar etwas geringer aus, aber auch dann würden bundesweit noch über 10.000 Lehrkräfte fehlen. Damit sei die Annahme der KMK, 2030 könnte es einen Überschuss von 6750 Grundschullehrkräften geben, ebenfalls überholt.

Die Kultusminister reagieren leicht gereizt auf die Bertelsmann-Prognose. „Dass der Bedarf an Grundschullehrern größer ist als zunächst angenommen, zeigen auch unsere Zahlen“, teilt KMK-Präsident Alexander Lorz (CDU), Kultusminister in Hessen, mit. „Dies ist also nichts Neues.“ Die KMK gibt zu, dass Bertelsmann wie schon in den Vorjahren schneller war, kündigt aber an, im November oder Dezember eine eigene Prognose aufgrund der neuen Berechnungen des Statistischen Bundesamts vorzulegen. Die Beratungen darüber würden in der kommenden Woche beginnen.

"Nicht überall in Deutschland fehlen tausende Lehrkräfte"

KMK-Präsident Lorz betont auch, dass sich die Lage in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich darstelle. Nicht überall in Deutschland würden voll ausgebildete Lehrkräfte zu tausenden fehlen. Die Bertelsmann-Stiftung hat jetzt lediglich bundesweite Zahlen präsentiert.

Eine bessere Qualifizierung dieser „Personen ohne Lehramtsbefähigung für die Grundschule“ empfiehlt die Bertelsmann-Stiftung bundesweit. Insbesondere Quer- und Seiteneinsteiger ohne Lehramtsabschluss müssten umfassend berufsbegleitend geschult und mit Mentoringprogrammen in die Kollegien integriert werden. Darüber hinaus müssten mehr Grundschullehrkräfte dazu bewegt werden, von Teilzeit auf volle Stellen zu gehen und auch jenseits der Pensionsgrenze weiter zu unterrichten. Die KMK beruft sich darauf, dass genau solche Programme bereits in den Ländern angelaufen sind.

Dass sich die Kultusminister ungern von der Bertelsmann-Stiftung vorführen lassen, zeigt auch die Reaktion auf eine Forderung von Stiftungsvorstand Jörg Dräger: Die KMK-Bedarfsprognose für die Lehrkräfte müsse „jährlich aktualisiert werden, um schneller auf die demographische Entwicklung reagieren zu können“. Eine jährliche Berichterstattung sei bereits im vergangenen Jahr auf KMK-Ebene beschlossen worden, erklärt Lorz. Und KMK-Sprecher Torsten Heil fügt hinzu: „Ein Ping-Pong-Spiel zwischen Bertelsmann und der KMK ist nicht zielführend.“ Alle Beteiligten seien mittlerweile für das Problem des Lehrkräftemangels „sensibilisiert“.