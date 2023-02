Blinde aber findige Tausendfüßer Der versteckte Sinn für die Sonne

Algen haben lichtempfindliche Proteine, Insekten Facetten-, Menschen Linsenaugen. All das fehlt Hundert- und Tausendfüßern. Und dennoch reagieren die Tiere auf Sonnenlicht und verkriechen sich. Bloß wie?

Ein Forschungsteam um Shilong Yang von der Rutgers University in New Jersey, USA, ist diesem Rätsel nun auf die Spur gekommen. Zunächst blockierten sie das Sonnenlicht an verschiedenen Stellen des wurmartigen Körpers der Tiere mithilfe von Alufolie. Als sie die Antennen der Tausendfüßer am Kopf abschirmten, reagierten die Tiere nicht mehr mit dem sonst typischen Ausweichverhalten: Ein Hinweis, dass die Antennen mit der Lichtwahrnehmung zu tun haben müssen.

Sonnendetektoren in den Antennen

Weitere Untersuchungen ergaben, dass in den Zellmembranen der Antennen ein wärmeempfindliches Rezeptormolekül sitzt, BRTNaC1. Dieses Kanalprotein öffnet sich, sobald sich die Temperatur in einem Bereich von 33 bis 48 Grad Celsius ändert, sodass Ionen zwischen Zellinnerem und -äußerem fließen können, schreiben Yang und Kolleg:innen im Fachblatt „PNAS“.

Blockierten die Forschenden diesen Kanal mithilfe des Hormons Testosteron, unterblieb auch das Sonnenlicht-Vermeidungsverhalten. Offenbar ist allein die wärmeabhängige Strukturänderung dieses Kanalproteins dafür verantwortlich, dass eine Signalkaskade ausgelöst wird, die das Tier in Richtung einer dunklen, schützenden Umgebung krabbeln lässt.

