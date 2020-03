In Deutschland sind Stand Samstagfrüh 53.340 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus einer Zusammenstellung des Tagesspiegels basierend auf den Meldungen der Landkreise und kreisfreien Städte hervor.

Berlin, Hamburg und München sind die Städte mit den meisten Infektionen. Pro Kopf ist der Landkreis Tirschenreuth in Bayern am schwersten von der Epidemie betroffen.

Alle Zahlen aus den Städten und Landkreisen finden Sie in einer übersichtlichen Karte und in Tabellen an dieser Stelle.

Das Bundesland mit den meisten Corona-Infektionen pro Kopf ist derzeit Hamburg. Bei den absoluten Zahlen ist Bayern mit rund 11.150 Fällen am schwersten betroffen. Am stärksten stiegen zuletzt die Fälle in Berlin und Niedersachsen an, wo sich die Fallzahlen alle fünf Tage verdoppeln.

Die meisten Corona-Toten, 101 hat Baden-Württemberg zu beklagen.

In Europa zählt Italien immer noch am meisten registrierte Infizierte. Pro Kopf ist derzeit die Schweiz in Europa und sogar weltweit am stärksten vom Virus betroffen (einen Hintergrund zur Situation in der Schweiz lesen Sie an dieser Stelle).

Laut der Johns Hopkins Universität ist die USA mit 104.837 Fällen das Land auf der Welt mit den meisten nachgewiesenen Infektionen. Nach Italien zählt China die drittmeisten Infektionen weltweit.

China ist das Land mit den meisten geheilten Fällen. 75.099 Menschen haben die Infektion dort überstand. Darauf folgt der Iran mit 11.133 und Italien mit 10.950 Menschen, die wieder gesund sind.