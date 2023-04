Die Kraft des Lebens Gene, die erst nach dem Tod erwachen

Können Tote wieder ins Leben zurückkehren? Oder waren sie dann nicht „richtig“ tot? Antworten auf derart existenzielle Fragen geben bislang allein die Religionen, von der Biologie, der Wissenschaft vom Leben, sind sie nicht zu erwarten.

Denn weder kann sie erklären, wie aus einem Haufen unbelebter chemischer Moleküle das erst lebende Wesen entstanden ist, noch wann genau bei komplexen Organismen wie dem Menschen „der Tod“ einsetzt. Sicher ist zwar, dass nach einer gewissen Zeit ohne messbare Hirnaktivität ein Mensch nicht mehr in ein selbstbewusstes Leben zurückkehren kann.

„Der Erbonkel“

