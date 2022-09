Digitalisierung des Bildungssystems Informatik von der Kita bis zur Uni

Anstelle von Spanisch und Geografie würde eine Zwölfjährige künftig eher sechs Stunden die Woche Python, Java oder CC+ lernen. So könnte die Schule der Zukunft aussehen, sollten die Länder der Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz folgen, ein Pflichtfach Informatik in der Sekundarstufe I einzuführen.

Vier bis sechs Stunden pro Woche sollten in der Mittelstufe auf dem Lehrplan stehen, heißt es im Gutachten „Digitalisierung im Bildungssystem“, das die SWK am Montag veröffentlicht und in einer Pressekonferenz vorstellt. Das Gutachten lag dem Tagesspiegel vorab vor.

Die Handlungsempfehlungen des Beratungsgremiums zielen darauf ab, „das Bildungssystem erfolgreich und zukunftsfähig für die dauerhaften Anforderungen einer digitalisierten Welt aufzustellen“. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hatte die Expertenkommission ins Leben gerufen, nachdem die Große Koalition mit ihrem Plan, einen Nationalen Bildungsrat einzurichten, am Widerstand einiger Länder gescheitert war. Nun erarbeiten, zunächst bis 2027, 16 Bildungsforscher:innen aus verschiedenen Disziplinen im Auftrag der Länder, wie das deutsche Bildungswesen verbessert, zum Teil auch vereinheitlicht werden kann.

Vorrang für die Informatik

Der Einführung von Informatik als Pflichtfach dürfte eine Diskussion um die Relevanz anderer Fächer vorausgehen: Wo wird in den Lehrplänen gestrichen, um für die vier bis sechs Stunden Informatik Platz zu schaffen? Wohl auch deswegen ist das Fach aktuell erst in wenigen Ländern verpflichtend. In Sachsen ist Informatik seit 2017 in den Klassen 7 bis 10 reguläres Fach, in Mecklenburg-Vorpommern seit 2019 von der 5. bis zur 10. In Baden-Württemberg und Nordrein-Westfalen ist es zumindest für ein Jahr (in der 7. Klasse) beziehungsweise zwei Jahre (in der 5. und 6. Klasse) Pflicht.

Mit der neuen Gewichtung solle die Informatik einen gleichwertigen Rang in der Gruppe der MINT-Fächer erlangen, heißt es im Gutachten. Dass dafür bislang noch nicht genug getan wird, zeige die KMK-Statistik für das Schuljahr 2020/2021: Nur rund 4000 Schüler:innen hatten Informatik als Profilfach oder Leistungskurs belegt. Darunter seien wiederum nur etwa 600 Mädchen gewesen (15 Prozent) – eine niedrigere Quote als im Fach Physik im selben Jahr (25 Prozent).

Es fehlen wie immer die Lehrkräfte

Großen Nachholbedarf gibt es angesichts der hoch gesteckten Digitalisierungsziele auch in der Lehrkräfteausbildung. „Im Jahr 2020 haben in Deutschland lediglich 546 Studierende ein Lehramtsstudium Informatik begonnen“, schreiben die Bildungsforschenden. Abgeschlossen hätten im selben Jahr sogar nur 117 Studierende. Um die Lücke zu schließen, bis durch die frühzeitige Förderung bessere Zahlen erreicht sind, schlägt die Kommission unter anderem vor, den Quereinstieg ins Lehramt zu erleichtern – besonders für Frauen und für Zugewanderte mit einem Abschluss in IT-Berufen.

Eine große Bildungsoffensive für mehr digitale Kompetenz legt das Gutachten auch für die Ausbildung von Lehramtsstudierenden in allen Bereichen nahe. Eine Umfrage in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 habe gezeigt, dass Medienkompetenz und digitale Skills im Lehramtstudium noch kaum verbindlich seien. Nach dem Vorbild von NRW könnten Verbundprojekte eingerichtet werden. Dort setzen sich unter dem Motto „Communities of Practice“ Vertreter:innen von Unis mit Lehramtsangebot, aus Ministerien und Kommunen an einen Tisch, um Kurse und Softwaretools zu entwickeln.

Digital erweiterte Hochschullehre

Ob interaktive Medien und virtuelle Lernräume in der Hochschullehre eine Rolle spielen, ließe sich aufgrund der „Freiheit der Lehre“ schwer erfassen, hält das SWK-Gutachten fest. Standard sind mittlerweile in nahezu allen Unis Lernmanagementsysteme – also Plattformen, auf denen Dozent:innen Texte, Links und Videos zur Verfügung stellen, Aufgaben vergeben und bewerten können. Bei der digitalen Erweiterung des Unterrichts gibt es laut SWK aber noch ein großes Potenzial, insbesondere bei der Nutzung von Videos und Simulationen.

Ein Musterbeispiel, von dem es mehr geben sollte, liefere die Uni Tübingen. Dort können Medizinstudierende am Institut für Klinische Anatomik und Zellanalytik Operationen an Patienten, die dem zugestimmt haben, auf einer Plattform live mitverfolgen oder sich im Nachhinein ansehen. Eine im Gutachten zitierte Studie zu den Lernerfolgen durch die Operationsplattform zeigte zwar, dass die Anatomiekenntnisse der Nutzer:innen im Vergleich zu einer normalen Vorlesung nicht besser waren. Die Video-OPs kamen bei den Studierenden aber deutlich besser an, da sie anschaulicher und verständlicher seien als die reine Theorie.

Gerade dort also, wo die Massen an Studierenden normalerweise keinen Zugang zur Praxis oder einem bestimmten Ort haben oder wo es ethisch nicht vertretbar ist, kann die virtuelle erweiterte Realität für die Hochschullehre sinnvoll sein. Als weiteres Beispiel nennt die SWK „Notfallszenarien“ oder „3D-Rekonstruktionen historischer Gebäude“.

Mehr Technik in der Kita

Selbst unter den ganz Kleinen gilt es dem Gutachten zufolge, die „elementarinformatische“ Bildung besser zu fördern. Beklagt wird eine weitgehend „ablehnende Auffassung gegenüber digitalen Medien“ unter den Erzieher:innen. Allerdings dürften sich Eltern fragen, ob die Empfehlungen der SWK darauf hinauslaufen, jedem Zweijährigen in der Kita gleich ein Tablett in die Hand zu drücken.

Digitale Kita heißt nicht unbedingt, mit einem Roboter zu spielen, wie hier in einem Forschungscamp für Kinder. Algorithmisch denken lernen kann man auch mit analogen Spielen. © Ralf Hirschberger/dpa

Eine berechtige Sorge? Nein, stellt Olaf Köller, Co-Vorsitzender der SWK sowie Direktor am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, klar. Es gehe nicht darum, Kleinkinder vor dem Bildschirm abzustellen. „Es gibt bereits im Kitabereich sehr gute analoge Lernangebote für Elementarinformatik, wir nennen das Unplugged-Material. Man kann auch anhand von ,Mensch Ärgere Dich Nicht’ algorithmisch denken lernen.“

Nicht nur in der frühkindlichen Digitalbildung wirft das Gutachten indes noch viele Fragen auf: an erster Stelle die der Finanzierung., aber auch die Herausforderung, die großen Visionen im vielgliedrigen föderalen Bildungssystem umzusetzen. Dazu zählen die von der SWK gewünschten länderübergreifenden „Zentren für digitale Bildung“, die frei verfügbare Software, Tools und Lehrkonzepte für das Lehrpersonal zu entwickeln sollen. Um die vorgeschlagenen Zentren, die nötigen Infrastrukturen und Ausbildungsverbesserungen voranzutreiben, legt die SWK die Kooperation mit EdTech-Unternehmen nahe. Letztere seien nötig, um den massiven Entwicklungsaufwand stemmen zu können.

Deutlich macht die Kommission schließlich auch, dass die Digitalisierung des Bildungssystems nicht in wenigen Jahren zu schaffen ist, sondern vielmehr ein langer Prozess sein wird. Und natürlich käme es auch auf die Bereitschaft der Erzieher und Lehrinnen an, sich auf die neuen Medien einzulassen und in ihre Arbeit zu integrieren.

