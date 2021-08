Digitalpakt Schule : Fast 900.000 Computer für Schüler und Lehrer angeschafft

In der Coronakrise wurden weitere 1,5 Milliarden Euro in den Digitalpakt Schule gesteckt. Davon wurden fast 900.000 Tablets und Laptops für Schüler und Lehrer angeschafft. Doch an Administratoren fehlt es noch.