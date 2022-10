Eduard Mühle als Präsident nominiert Nächster Kandidat für die Viadrina-Uni

Für die Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder) gibt es einen neuen Präsidentschaftskandidaten. Die Findungskommission hat den Osteuropa-Historiker Eduard Mühle zur Wahl vorgeschlagen. Mühle ist Professor an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Eine Neuwahl ist nötig, weil die vorherige Amtsinhaberin Julia von Blumenthal als Präsidentin an die Berliner Humboldt-Universität gewechselt ist. Ein erster vorgeschlagener Nachfolgekandidat, der Osteuropa-Historiker Philipp Ther von der Universität Wien, hatte die Kandidatur wieder zurückgezogen.

Die Forschungsschwerpunkte von Eduard Mühle sind das mittelalterliche Polen, die Geschichte der Slawen und des Slawendiskurses, die deutsche neuzeitliche Wahrnehmung des europäischen Ostens sowie die Geschichte deutsch-polnischer Nachbarschaften.

Der 65-Jährige forschte unter anderem in Oxford, Cambridge, Princeton und Prag. Von 2008 bis 2013 war er Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, von 1995 bis 2005 Direktor des Leibniz-Instituts für Historische Ostmitteleuropaforschung. Die Wahl soll am 2. November stattfinden.

