Energiepauschale 74 Prozent der Berliner Studierenden haben sie beantragt

In Berlin haben bisher 145.157 Studierende die Energiepauschale des Bundes in Höhe von 200 Euro beantragt. Das teilt die Wissenschaftsverwaltung auf Anfrage mit. Die Zahl entspreche rund 74 Prozent der gesamten Studierendenschaft in der Hauptstadt.

Die Bundesregierung hatte die Einmalzahlung im vergangenen September beschlossen, um Studierende bei den hohen Energiepreisen zu helfen. Die Umsetzung hatte sich aber monatelang hingezogen, wobei sich Bund und Länder dafür gegenseitig die Schuld zuschoben. Bundesweit gibt es inzwischen 2,7 Millionen Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 540,7 Millionen Euro. Die Zahlen beinhalten neben Studierenden auch Fachschüler:innen.

Anträge sind noch bis zum 30. September möglich: Darauf weist das Berliner Studierendenwerk hin. Anlaufstelle ist die Plattform einmalzahlung200.de. Zur Anmeldung wird ein BundID-Konto benötigt sowie ein Online-Ausweis, ein persönliches Elster-Zertifikat oder ein von der Hochschule generierter persönlicher Pin. Das Verfahren war vielfach als umständlich kritisiert worden.