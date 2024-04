Eskalation im Nordatlantik „Wenn die Ozeane überhitzen, führt das potenziell zu mehr Wetterextremen“

Seit mehr als einem Jahr sind die Temperaturen auf der Erde unerklärlich hoch. Die Lufttemperatur ist seit Beginn der Aufzeichnungen global um fast 1,5 Grad Celsius gestiegen, das Oberflächenwasser der Ozeane, vor allem im Nordatlantik, hat seit März 2023 Rekordtemperaturen erreicht.

Klimaforschende hatten eine Temperaturabweichung in diesem Ausmaß nicht erwartet, die Erwärmung der Atmosphäre fiel um 0,2 Grad höher aus, als in den gängigen Klimamodellen vorhergesagt.

Im Jahr 2023 erreichte das zyklische Wetterphänomen El Niño seinen Höhepunkt und führte weltweit zu höheren Temperaturen. Doch das allein kann den Temperatursprung in Luft und Wasser nicht erklären. Bislang rätselt die Forschung noch weitgehend über die Ursachen. Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) sprach angesichts der Rekordwerte in den Ozeanen von einem „monströsen Effekt“, denn es brauche enorme Mengen an Energie, um die Meere zu erwärmen.

Es stellt sich aber auch die Frage, inwieweit die Überschwemmungen, Hitzewellen und Stürme des letzten Jahres Folgen der seit einem Jahr beobachteten Temperaturanomalie sind.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Klimaforschende vermutet, dass die Sommertemperaturen in Europa wegen der warmen Ozeane überdurchschnittlich hoch ausfallen könnten: Temperaturanomalien im Nordatlantik könnten Vorboten von Hitzewellen in Europa sein.

„Temperaturschwankungen im Ozean könnten das Auftreten von Hitzewellen, Dürren und Starkniederschlägen begünstigen“, sagte Johanna Baehr von der Universität Hamburg.

Tatsächlich war das Jahr 2023 in Europa nicht gerade arm an extremen Wetterereignissen: Europa erlebte eines der niederschlagsreichsten Jahre seit langem, mit starken Hitzewellen zu Land und zu Wasser und verheerenden Überschwemmungen.

Der Sommer war vielerorts bis weit in den September hinein warm, wobei große Teile Europas wiederholt von Hitzewellen betroffen waren. Auf dem Höhepunkt der Hitzewelle im Juli wurde nach Daten des europäischen Klimaprogramms Copernicus in 41 Prozent Südeuropas „starker Hitzestress“ registriert.

Im Mai, August und September kam es zu schweren Überschwemmungen. Am 4. August wurden weite Teile Sloweniens und Teile Österreichs von einem Hochwasser bisher ungekannten Ausmaßes überflutet, mit Schäden von mindestens 500 Millionen Euro.

Im September wurden weite Teile Griechenlands überschwemmt, in der Folge kam es in Libyen zu einer verheerenden Flutkatastrophe. Im November und Dezember folgten außergewöhnliche Hochwasserereignisse in der Schweiz und ab Weihnachten auch im Nordwesten Deutschlands.

Insgesamt fiel in Europa rund sieben Prozent mehr Niederschlag als im Mittel. Ein Drittel der europäischen Flüsse überschritt 2023 die Hochwassermarke „hoch“. In großen Flusseinzugsgebieten, einschließlich der Loire, des Rheins und der Donau, wurden nach einer Reihe von Stürmen zwischen Oktober und Dezember Rekord- oder fast Rekordhochwasserstände beobachtet.

Gibt es also einen Zusammenhang zwischen wärmerem Meerwasser und Wetterextremen? Eine einfache Antwort darauf ist nicht möglich. Fragt man Klimaforschende und Meteorologen, ergibt sich ein facettenreiches Bild, ein Puzzle, bei dem man erst durch das Zusammenfügen vieler Teile eine vage Vorstellung vom Ganzen bekommt.

Klar ist zumindest, dass wärmere Meere tendenziell mehr Wasser verdunsten. Hinzu kommt ein Effekt bei steigender Lufttemperatur: Mit jedem Grad mehr kann die Luft sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen. Forschende der ETH Zürich konnten bereits 2018 in einer Studie zeigen, dass das zusätzliche Wasser in der Luft dann vor allem bei starken Regenfällen wieder herunterkommt.

Darauf verweist auch die stellvertretende Direktorin des europäischen Klimaprogramms Copernicus Samantha Burgess. Zwar gebe es noch keine aktuelle Studie, die die Wetterereignisse des Jahres 2023 direkt auf Temperaturtrends zurückführe. „Wir wissen aber, dass hohe Temperaturen an der Meeresoberfläche zusätzliche Feuchtigkeit in die Atmosphäre abgeben“, sagte sie dem Tagesspiegel.

Das habe im Juli und August in Nordwesteuropa zu verstärkter Wolkenbildung geführt. Zwar sei es noch zu früh, um den Anteil des Klimawandels an den Überschwemmungen genau zu beziffern, aber mit der Erwärmung nehme auch die Häufigkeit und Stärke von Extremereignissen und Stürmen zu. Dass es einen Zusammenhang zwischen Hitzewellen im Nordostatlantik und dem Sommerwetter gibt, sei ebenfalls bekannt, so Burgess.

Dass die beispiellos hohen Oberflächentemperaturen der Ozeane im vergangenen Jahr auch dazu beigetragen haben, dass 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen wurde, hatten Forschende in einer Studie in der Fachzeitschrift „Advances in Atmospheric Science“ dargestellt. Die Erwärmung der Ozeane könnte sogar noch größer sein, als die gemeldeten Zahlen vermuten lassen, hieß es.

Der Klimaforscher Karsten Haustein von der Universität Leipzig hat die Entwicklung im Atlantik genauer unter die Lupe genommen. Der warme Atlantik habe zwar das Potenzial, winterliche Starkniederschlagsereignisse zusätzlich zu verstärken – „so wie wir es im vergangenen Dezember in Westeuropa in Ansätzen gesehen haben“.

Für sommerliche Starkniederschläge sei der Zusammenhang aber weniger eindeutig, da gewitterträchtige Wetterlagen eher mit Luftfeuchtigkeit aus dem Mittelmeerraum zusammenhängen. „Allerdings erfährt das Mittelmeer durch den Nordatlantik eine leichte zusätzliche Erwärmung, was bei Gewitterlagen das Risiko für stärkere Niederschläge erhöht“, sagte Haustein dem Tagesspiegel.

„Sommerliche Hitzeperioden hingegen werden durch einen warmen Atlantik bei uns kaum wärmer, man kann nicht sagen, dass sie in diesem Sommer wahrscheinlicher werden“, sagte er weiter.

Der Klimaforscher Andreas Fink vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erwartet, dass höhere Meerestemperaturen zu höheren Windgeschwindigkeiten führen können. Eine Untersuchung des Orkans „Xynthia“, der im Februar/März 2010 über Westeuropa zog, hatte gezeigt, dass wärmere Ozeantemperaturen zu einem geringeren Kerndruck eines Modellsturms führen und damit höhere Windgeschwindigkeiten verursachen. „Allerdings hängt der Effekt von jedem einzelnen Sturm ab und vor allem davon, aus welcher Region die Luftmassen des Sturms kommen“, erklärt Fink.

KIT-Forscher Fink geht davon aus, dass die Erwärmung der Meere den Wasserdampfgehalt über dem Nordatlantik nur um wenige Prozent erhöht. Für extreme Regenmengen brauche es zudem eine entsprechende Wetterlage. „Das chaotische Wetter spielt für ihr Auftreten eine Rolle.“ Herrsche im Sommer eine regenreiche Wetterlage, etwa ein Genuatief, das sich bei uns festsetzt, könne das wärmere Meerwasser die Regenmengen aber tatsächlich um einige Prozentpunkte erhöhen. „Für genaue Zahlen sind aber aufwändige Modellstudien nötig.“

April-Rekorde

Während am 6. April in Deutschland mit 30,1 Grad ein neuer Rekord für die erste Aprildekade erreicht wurde, wurde in Mali mit 48,5 Grad ein neuer Aprilrekord für Afrika aufgestellt. Auch in vielen Ländern Südamerikas sowie in Südostasien erreichten die Temperaturen in letzter Zeit häufig neue Rekordwerte.

Aber auch Kälterekorde wurden registriert, wenn auch deutlich seltener als die Abweichungen nach oben. So gab es in Skandinavien im vergangenen Winterhalbjahr immer wieder ungewöhnlich tiefe Temperaturen. Selbst Anfang April fielen die Temperaturen im Norden Schwedens und Finnlands noch unter minus 30 Grad. In der nordschwedischen Stadt Nikkaluokta wurden am 10. April 34 Grad unter Null gemessen.