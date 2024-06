Fisch im Hochgebirge Berliner erforschen Kulturerbe in Armenien

Zwei bis fünf Meter groß sind die Basaltstelen, ihre Enden sind mit Fisch- oder Widderköpfen verziert. Kurios: Sie liegen auf einem Berg in Armenien, in 2800 Meter Höhe. Was es mit den monumentalen Skulpturen im Hochgebirge zu suchen haben, war lange Zeit unklar.

Jetzt hat die Regierung Armeniens sogar beantragt, den Fundort Tirinkatar in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufzunehmen. Das ist vor allem drei jungen Forschenden zu verdanken, die die Steine im Rahmen eines Projekts von der Freien Universität (FU) Berlin erforschen.

Alessandra Gilibert und Pavol Hnila suchten 2012 an der FU ein geeignetes Projekt im Vorderen Orient. Ihr Tübinger Studienfreund Arsen Bobokhyan, heute Forscher an der Nationalen Akademie der Wissenschaften Armeniens, hatte eine Idee: Es gebe da rätselhafte und bisher kaum untersuchten „Drachensteine“ im Hochland von Armenien.

Die Archäologen bei der Bergung eines „Drachensteins“. Da die Erdbildung im Hochgebirge sehr langsam voranschreitet, müssen die Forschenden nicht tief graben. © Arsen Bobokhyan

Bis dato wusste man aus der Literatur gerade einmal, dass es sogenannte „Vischaps“ – das armenische Wort für Drachen – in den Bergen des Südkaukasus gab. Russische Archäologen hatten 1909 die Stelen erstmals dokumentiert, doch ein Teil ihrer Aufzeichnungen war verloren gegangen.

Fische auf der Weide

„Wir brachen 2012 zu einem Survey (Geländebegehung) ins Hochgebirge von Armenien auf, um die Steine zu kartieren, den Bezug zur Landschaft, zum Wasser und den Seen in den Blick zu nehmen“, erzählt Hnila. „Dabei half uns auch die lokale Bevölkerung, die auch heute noch drei Monate im Sommer mit ihren Tieren auf den Weiden im Hochgebirge verbringt.“ Hirten suchen die saftigen Weiden in der Höhe auf und berichteten immer wieder von diesen mysteriösen Steinskulpturen.

Die Kulturlandschaft von Tirinkatar Seit 2012 erforscht ein deutsch-italienisch-armenisches Team die rätselhaften „Drachensteine“ von Tirinkatar im Hochgebirge von Armenien am Berg Aragat. Die Stelen sind die ältesten Monumentalstatuen der Welt und ein bedeutendes Zeugnis für die Besiedlung von Hochgebirgsregionen in prähistorischer Zeit. Noch heute erzählen sich die Menschen dort Sagen über Fischgottheiten und Drachengeister. Armenien hat im Januar 2024 den Eintrag in die Weltkulturerbeliste bei der Unesco beantragt.

So stießen sie auf den besonders ergiebigen Fundort Tirinkatar, der sich an den Südhängen des Aragats befindet, dem höchsten Berges Armeniens. „Wir fanden im ersten Jahr zehn Stelen verstreut, zum Teil zerschlagen, zum Teil nachträglich mit Kreuzen versehen, jetzt haben wir 13,“ sagt Hnila.

Ein Stein mit wellenartigem Fell und einem Widderkopf. © Arsen Bobokhyan

Manche hatten Fischköpfe, andere einen wellenartig gestalteten Körper, der an Fell erinnert. Trotz unterschiedlicher Gestaltung gehören beide Typen zusammen: Anderswo fanden sich Stelen mit einer Kombination beider Dekors. Sogar Steinwerkzeuge tauchten auf, die für die Bearbeitung genutzt wurden.

Wozu dienten die Steine?

Die erste Grabung führte zu einer Überraschung: Dicht unter der Erdoberfläche legten das Archäologenteam einen Kreis von Steinen frei, in dessen Mitte ein „Drachenstein“ förmlich bestattet war. Diese kreisrunde Struktur konnten die Archäologen auf die mittlere Bronzezeit datieren, also etwa 2200 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Dieser Hinweis stellte sich aber als falsche Fährte heraus.

Drachensteine oder „Vischap“, freigelegt von Berliner Forschern bei Ausgrabungen im Hochland von Armenien – die Verzierungen sind nicht immer leicht zu erkennen. Foto: Pavol Hnila © Pavol Hnila

„Aber uns war schnell klar, dass dies nicht der ursprüngliche Kontext war“, sagt Hnila. Die Stele sei sekundär dort platziert worden. Weitere Grabungen förderten drei Gruben ans Licht, in einer davon stand noch der „Fuß“ der zerstörten Vischap, umgeben von verbrannten Tierknochen, die wahrscheinlich bei Ritualen geopfert und bei hohen Temperaturen verbrannt wurden. Diese Knochen konnte man auf 4000 vor unserer Zeit datieren.

Dies deutet auch auf eine mögliche ursprüngliche Bedeutung, die mit Wasser verbundene religiösen Vorstellungen zu tun haben könnte. Noch heute erzählen sich die Menschen dort Sagen über Fischgottheiten und Drachengeister.

Spuren aus sechs Jahrtausenden

Mit ihren 6000 Jahren gelten die „Drachensteine“ als die ältesten bekannten monumentalen Statuen weltweit – Grund genug, in dem Gebiet weiterzuforschen. In den letzten elf Jahren Arbeit habe man inzwischen Hinterlassenschaften mehrerer Epochen gefunden, berichten die Forschenden.

Doch für die Zeit zwischen 4000 und 2700 und von 800 vor bis 800 nach unserer Zeitrechnung gäbe es keinerlei Siedlungsspuren, was man sich noch nicht erklären könne, sagt Hnila.

Mittlerweile haben die Archäologen mit Drohnen und Georadar das Gebiet kartiert und dabei noch nicht ausgegrabene Strukturen entdeckt, die auf Siedlungen hindeuten könnten. „Das Hochgebirge ist ein noch weitgehend unerforschter Raum, der insgesamt ein großes Potenzial für künftige Forschungen bietet“, sagt Hnila. Noch längst sei auf dem 370 Hektar großen Areal nicht alles gefunden.