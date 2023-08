Forschung in der Sperrzone Wie die Tschernobyl-Ruine zum Labor werden soll

Am 26. April 1986 ereignete sich in Tschernobyl der bis heute schwerste nukleare Unfall weltweit. Der Reaktor explodierte, während der folgenden zehn Tage wurden gigantische Mengen radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre freigesetzt. Es war das erste Ereignis, das auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse mit dem höchsten Schweregrad klassifiziert wurde: Es war ein „katastrophaler Unfall“.

Noch heute, 37 Jahre danach, sind die Auswirkungen messbar. Nun wollen ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die in Tschernobyl allgegenwärtige Strahlung für die Forschung nutzen und ein Zentrum für Nuklearforschung gründen, in dem sie radiologische und biologische Studien durchführen können – bis hin zu solchen, deren Erkenntnisse sich für die Raumfahrt eignen.