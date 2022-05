Chinas Militär kooperiert im großen Umfang mit europäischen Wissenschaftler:innen, um seine Armee mit neuem Wissen auszubauen. Das zeigt eine internationale Recherche mit dem Titel „China Science Investigation“ unter der Beteiligung von Correctiv, der Süddeutschen Zeitung und neun weiteren Medien.

Bei rund 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen unter deutscher Beteiligung haben demnach Forschende mit chinesischen Kolleg:innen aus Militäreinrichtungen zusammengearbeitet. Es geht um den Zeitraum zwischen Januar 2000 und Februar 2022. Deutschland steht bei der Anzahl dieser Studien in Europa an zweiter Stelle – nur übertroffen vom Vereinigten Königreich mit etwa 1400 Studien und gefolgt von der Niederlande mit 288 Untersuchungen.

In ganz Europa stießen die Journalist:innen auf etwa 3000 solcher Fälle. Die Forschenden und Hochschulen in Deutschland hätten „teils bewusst“ ignoriert oder in Kauf genommen, dass die Untersuchungen den Ausbau der chinesischen Armee förderten – weil die Projekte Prestige, Geld oder Karrierechancen geboten hätten.

48 deutsche Hochschulen und Institute hat das Rechercheteam ausfindig gemacht, die trotz möglicher Nähe zum Militär mit akademischen Einrichtungen in China zusammenarbeiten. Dazu zählen Institute der Max-Planck-Gesellschaft, die Ruhr-Universität Bochum und die Technische Universität Berlin.

Einige deutsche Hochschulen hätten zum Beispiel aktiv mit der chinesischen Hochschulvereinigung „Seven Sons of National Defence“ kooperiert – obwohl diese besonders eng mit der chinesischen Volksbefreiungsarmee verbandelt ist. Die meisten Publikationen erschienen in den Bereichen Informatik, Physik und Werkstoffkunde, gefolgt von Kernphysik, Künstlicher Intelligenz und Lasern.

Neue Überwachungstechniken für den chinesischen Staat?

Die deutsch-chinesischen Forschungsarbeiten brachten unter anderem neue Erkenntnisse zu Ver- und Entschlüsselungstechnik, Roboternavigation oder zur digitalen Verfolgung von Personengruppen.

Fast 50 deutsche Hochschulen arbeiten auf fragwürdige Weise mit chinesischen Militäreinrichtungen zusammen. Foto: dpa

Dafür haben Forschende der Universität Bonn, der Universität Stuttgart und dem Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung mit der militärischen Spitzenuniversität „National University of Defence Technology“ zusammengearbeitet. Sie spielt eine Schlüsselrolle in Chinas Militärforschung und arbeitet auch an Hyperschalltechnik oder Supercomputern.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Heikel ist das Teilen dieser neuen Erkenntnisse nicht nur, weil Chinas Militär deutsches Wissen nutzt – sondern auch, weil der chinesische Staat seit Jahren massiv Menschenrechte verletzt. Besonders betroffen ist die Provinz Xinjiang, wo die Minderheit der Uigur:innen mit überwiegend muslimischem Glauben lebt.

Dort haben die Behörden in den Städten einen massiven Überwachungsapparat erschaffen, Uigur:innen zwangsweise in Umerziehungslager gesteckt und sie offenbar auch foltern lassen. Die Europäische Union hat nach Bekanntwerden der Menschenrechtsverletzungen Sanktionen gegen Verantwortliche in China verhängt, sie gelten noch bis Ende des Jahres.

Mitglieder der uigurischen Gemeinde zeigen Fotos ihrer gefangen genommenen Verwandten in China bei einer Pressekonferenz in... Foto: AFP

Die Gefahr ist also real, dass die wissenschaftliche Zusammenarbeit auch den chinesischen Repressionsapparat stärkt – unter anderem durch neue Erkenntnisse in der Entschlüsselungstechnik und der digitalen Verfolgung von Personengruppen.

Klare Regeln für militärische Forschung fehlen noch immer

Auf den ersten Blick können die angeprangerten Studien unscheinbar wirken, weil ihre Ergebnisse zivilen Zwecken nutzen können. Allerdings handelt es sich nach Einschätzung befragter Fachleute um Fälle, in denen auch das Militär profitieren kann. Dann ist von sogenannten „Dual Use“-Anwendungen die Rede.

Die Zusammenarbeit seiner Hochschule mit der militärischen Spitzenuniversität „Harbin Institute of Technology“ hält Thomas Hofmann, Präsident der Technischen Universität München, für „nichts Anrüchiges“, erklärte er gegenüber dem internationalen Rechercheteam. Viele Innovationen seien gleichzeitig zivil und militärisch nutzbar. „Da ist keine scharfe Trennung möglich.“ Von der Forschung würden „Gesellschaften auf der ganzen Welt“ profitieren.

Klare Regeln und Sanktionen bei militärischer Forschung an Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen gibt es bislang nicht. Jens Brandenburg (FDP), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), erklärte gegenüber dem Rechercheteam, man sei sich des Problems bewusst und beobachte aufmerksam Risiken, „die im Zusammenhang mit Forschungsspionage und ungewolltem Technologieabfluss stehen.“

Mehr zum Thema Ein „starkes Signal“ an die USA China will Militärausgaben deutlich steigern

Das BMBF pochte auf Anfrage der beteiligten Medien weiterhin auf die Unabhängigkeit der Hochschulen und antwortete, es beschränke sich auf „Sensibilisierung“.