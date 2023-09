„Frappierend ähnlich“ Kompletter menschlicher Embryo im Labor gezüchtet

Am Anfang sind es etwa 120 Zellen. Ein Haufen unorganisierter menschlicher Stammzellen von kaum einem Zehntel Millimeter Größe, der in einer sich ständig drehenden Flasche in Kulturflüssigkeit im Labor des Stammzellforschers Jacob Hanna am Weizmann Institut in Israel schwimmt. Und dann passiert, was Experten bislang noch kaum verstehen: Die Zellen sortieren, organisieren und teilen sich und bilden im Laufe weniger Tage ein 2500 Zellen und einen halben Millimeter großes Gebilde – einen vollständigen menschlichen Embryo. Hanna nennt es ein „Synthetisches Embryo-Modell“ (SEM), doch es sei einem 14 Tage alten menschlichen Embryo „frappierend ähnlich“.