Geruchsforscher Hanns Hatt im Interview „Beim Cannabis rieche ich immer den Weihrauch raus“

Herr Hatt, seit Anfang April dürfen Erwachsene in Deutschland legal kiffen. Schon vorher roch es auf den Straßen und Spielplätzen vieler Großstädte oft nach Cannabis. Woraus besteht dieser Duft?

Er setzt sich aus verschiedenen Duftstoffen zusammen, Pinene riechen etwa nach Kiefernnadeln, Humulen ist nahe am Hopfen. Cannabis und Hopfen sind auch botanisch nah verwandt, die Blüten sehen ähnlich aus.

Fast jeder zweite Deutsche empfindet den Geruch von Cannabis einer aktuellen Umfrage zufolge als unangenehm. Woher kommt das?

Das hängt wie bei allen Düften mit der Situation zusammen, in der die Leute sie zum ersten Mal gerochen haben – und ob die angenehm oder unangenehm war. Wie wir Düfte bewerten, ist nicht angeboren, es ist nicht genetisch fixiert. Nichts riecht für alle Menschen angenehm oder unangenehm. Die Bewertung wird auch durch die Erziehung und den Kulturkreis geprägt, in dem man lebt.

Zur Person © Ruhr-Universität-Bochum / Marquard Hanns Hatt, 76, ist Biologe und Arzt. Er erforscht seit rund 50 Jahren das Riechen und entschlüsselte den menschlichen Rezeptor dafür. Außerdem erkannte er als erster, dass Riechrezeptoren außerhalb der Nase wichtige Funktionen erfüllen. Zur Geruchsforschung kam Hatt über Schmetterlinge. Der Nobelpreisträger Konrad Lorenz holte ihn in den 1970er Jahren an das Max-Planck-Institut Seewiesen bei München. Er wollte den Geruchssinn von Nachtfaltern untersuchen und Hatt konnte die Tiere bestimmen. Heute leitet Hatt seinen eigenen Lehrstuhl an der Ruhr-Universität Bochum und hat sich auf das Riechen beim Menschen spezialisiert. Er schrieb mehrere Bücher, zuletzt erschien „Die Lust am Duft. Wie Gerüche uns verführen und heilen“ (Springer, 17,99€).

Wer Kiffen ablehnt, für den riecht Cannabis also schlechter?

Ja, das ist bei Zigaretten ganz ähnlich. Wenn ein Kind in einer Familie aufwächst, in der die Eltern bei Zigarettenrauch sagen: „Pfui Teufel, das stinkt“, dann wird das Kind diese Bewertung eher übernehmen. Umgekehrt natürlich auch: Wenn es in einer Familie aufwächst, in der geraucht wird, dann speichert das Kind das vielleicht als Heimat- oder Hausduft ab und verbindet etwas Positives damit. Das geht schon im Mutterleib los.

Inwiefern?

Der Fötus riecht ab der 27. Schwangerschaftswoche mit der Mutter mit. Seine Nase funktioniert, sein Gehirn speichert Düfte ab und die Bewertung dieser Düfte übernimmt er von der Mutter. Was die Mutter isst und riecht, geht über das Fruchtwasser zum Fötus. Es heißt manchmal, aus Knoblauchmüttern werden Knoblauchkinder, also wenn die Mutter gerne Knoblauch isst, dann mag das Kind ihn auch – und es gibt tatsächlich eine Reihe von Studien, die das bestätigen.

Neben Cannabis erfüllt der schwere, süße Qualm von Shishas und E-Zigaretten die Luft der Innenstädte …

Ja – wobei die klassischen Zigaretten ja auch beduftet werden. Jede Marke hat ihren Erkennungsduft. Eine Marlboro riecht anders als eine Roth-Händle. Und eine Marlboro aus Deutschland enthält andere Duftstoffe als eine Marlboro aus Amerika, weil die Leute dort andere Düfte bevorzugen. In Amerika ist es Popcornduft, in Deutschland mögen viele den Geruch von frischem, grünem Gras.

Ursprünglich kommen Shishas vermutlich aus Indien oder Persien. In der Wasserpfeife wird oft Tabak mit Fruchtaroma geraucht. © picture alliance / dpa/Soeren Stache

Vor 20 Jahren hatte ich ein Angebot von Philip Morris: ein Institut zu gründen, um dort die verschiedenen Duftstoffe, die in Tabakblättern sind, zu identifizieren, zu isolieren und nur aus ihnen eine Zigarette zusammenzusetzen, ohne Nikotin und ohne Schadstoffe. Eine „gesunde“ Zigarette, die genauso riecht wie eine „normale“, die aber keine schädliche Wirkung hat. Das Budget war eine Milliarde Euro. Ich wollte allerdings lieber Forscher bleiben.

Wenn man einen Geruch nicht mag, kann man seine Abneigung dann überwinden?

Man kann die Bewertung, mit der er abgespeichert wurde, wieder verlernen. Je stärker die Emotion war, als wir den Duft gerochen haben, umso schwieriger ist das allerdings. In meiner Kindheit war ich zum Beispiel viel bei meinen Nachbarn, da waren vier oder fünf Kinder – ich dagegen war Einzelkind.

Dort habe ich Dinge gegessen, die ich zu Hause nicht angerührt habe. Bei den anderen Kindern fühlte ich mich wohl, ich wollte dabei sein und da habe ich gelernt, manche Düfte als positiv abzuspeichern, die meine Eltern als negativ empfanden.

Zum Beispiel?

Lauch. Meine Eltern mochten den nicht. Aber durch die Nachbarskinder habe ich gelernt, dass Lauch gar nicht so schlecht ist.

Sie haben mal behauptet, dass wir unangenehme Gerüche, Dinge wie Abfall oder Fäkalien, theoretisch auch positiv empfinden können. Stimmt das wirklich?

Dieser Effekt ist beim Schweißgeruch viel klarer bewiesen. Wenn die Mutter einem Kleinkind signalisiert: „Du riechst heute ja wieder verschwitzt, pfui Teufel, das ist eklig“, dann lernt das Kind: Schweiß ist eklig. Wenn die Mutter sagen würde: „Wie du wieder schwitzt, das riecht ja himmlisch“, dann hätte es eine andere Einstellung dazu.

Woher wollen Sie das wissen?

Es gibt Volksstämme, zum Beispiel in Papua-Neuguinea, in denen Kinder so aufwachsen, dass sie den Geruch von Schweiß nicht eklig finden. Da stecken ja auch ganz viele Informationen drin, etwa über die eigenen Gene, Stress oder Angst, hormoneller Status. Das sind Kommunikationsdüfte und die können auch positiv besetzt sein.

Über sich selbst haben Sie einmal gesagt, dass Sie den Geruch eines Misthaufens lieben.

Für mich ist das ein Heimatduft. Ich bin in Bayern aufgewachsen und zwei Häuser weiter gab’s einen Bauern mit einem Misthaufen vor der Tür. Je nachdem wie der Wind stand, roch es auch in meinem Zimmer danach. Den Geruch empfinde ich bis heute als angenehm.

Für das Studium zogen Sie vom Land in die Stadt, nach München. War das ein Schock für Ihre Nase?

Nein, auch München hat einen schönen Duft. Es gibt Stadtteile, da stehen viele Kastanienbäume, und immer, wenn ich dort im Biergarten saß und die Bäume blühten, roch es danach. Das ist für mich ein ganz angenehmer Duft. Er erinnert an Spermien, süßlich, leicht nussig. Deshalb gibt es auch Menschen, die das nicht so mögen.

Kastanien stehen in vielen Biergärten, wie hier am Chinesischen Turm in München. Ursprünglich wurden sie gepflanzt, um die Getränke in den unterirdischen Bierkellern kühl zu halten. © dpa/dpaweb/Frank_Leonhardt

München riecht nach Sperma?

Nicht die Stadt, nur der Biergarten.

Mittlerweile leben Sie in Bochum, sind seit 1992 Professor an der Ruhr-Universität. Wie riecht es dort?

Nach Industrie, früher nach Kohle und Hochöfen, noch heute nach heißem Stahl. Für mich riecht das nicht gut. Aber für jemanden, der in Bochum aufgewachsen ist, mag das anders sein. Eine Bochumerin hat mir mal erzählt, wenn sie auf der A45 nach Bochum fährt, lässt sie alle Fenster runter, weil es dann endlich wieder nach Ruhrpott riecht.

Mit welchen Gerüchen umgeben Sie sich zu Hause?

Mit Kräutern, Rosmarin, Salbei, Minze, Schnittlauch. Das liebe ich. Ich versuche auch, die Wohnung ein wenig zu beduften. Vor ein paar Jahren habe ich selbst einen Duft hergestellt, der hieß „Balsam und Wohlgeruch“. Der hatte eine Weihrauch-Komponente. Ich bin katholisch, daher ist der Geruch für mich positiv besetzt. Der hat übrigens auch einen ganz starken Anteil im Cannabis, da rieche ich immer den Weihrauch raus.

„Die Kirche hat schon früh Duftmarketing betrieben“, sagt Hanns Hatt – mit Weihrauch. © picture alliance / dpa/Oliver Berg

Die Kirche hat übrigens schon früh Duftmarketing betrieben. Sie hat Weihrauch in Riesenmengen eingesetzt. Der Zweck war natürlich: Die Leute haben, wenn sie aus der Kirche gekommen sind, von oben bis unten danach gerochen und den Duft mit sich herumgetragen.

Viele Produkte sind heute mit bestimmten Düften versehen, sogar ganze Shopping Malls werden aromatisiert. Wird es der Nase irgendwann zu viel?

Auf jeden Fall. Das hängt von der Konzentration ab. In diesen Malls ist sie meist sehr hoch. Denken Sie an die Geschäfte von Abercrombie & Fitch. Da roch es so stark, dass Anwohner klagten. Ein Glück ist, dass die Nase von selbst abschaltet – wie alle anderen Sinnesorgane auch. Zum Beispiel der Tastsinn: Wenn Sie einen Hut oder eine Brille aufhaben, merken Sie das nach ein paar Minuten nicht mehr.

Gleichzeitig sind wir Menschen die größten Duftmanipulateure, die rumlaufen. Es gibt ja keinen mehr, der kein Deo nimmt, kein Shampoo, kein Parfum. Jeder versucht gut zu riechen. Wir machen das so extrem wie noch nie in der Geschichte der Menschheit.

Man kann alle Menschen am Geruch unterscheiden, außer es sind eineiige Zwillinge. Hanns Hatt, Geruchsforscher

Manche Studien zeigen, dass Menschen einander aufgrund ihres Körpergeruchs anziehend finden – oder abstoßend. Wie funktioniert das?

Unser Körpergeruch hat zwei Komponenten. Das eine ist der typische Schweißgeruch. Der erinnert an ranziges Fett. Ihn verursachen Bakterien auf unserer Hautoberfläche. Er ist bei jedem Menschen mehr oder weniger gleich – nur die Menge nicht. Es gibt manche, die produzieren viel Schweiß, und andere weniger. Die zweite Komponente ist der individuelle Körpergeruch. Der ist genetisch fixiert. Es gibt niemanden auf der Erde, der genauso riecht wie ich.

Das ist wie ein Fingerabdruck?

Man kann alle Menschen am Geruch unterscheiden, außer es sind eineiige Zwillinge. Auch jedes Tier hat seinen eigenen Körpergeruch. Jede Maus riecht anders als alle anderen Mäuse. Wenn Frauen sich fortpflanzen wollen, suchen sie tendenziell einen Mann, dessen Gene sich von ihren eigenen unterscheiden – und werden dabei unbewusst vom Geruch geleitet. Frauen riechen die Gene des Mannes. Je mehr Gendurchmischung stattfindet, umso weniger können sich negative Gene durchsetzen. Dadurch haben die Nachkommen ein besseres Immunsystem, sind gesünder.

Kann ich mich als Frau bei der Partnerwahl „verriechen“, wenn Männer Deos und Parfums benutzen, um ihren Körpergeruch zu überdecken?

Es gibt keine guten Arbeiten dazu, denn bei den Experimenten dürfen die Leute vorher eine Woche lang kein Deo, kein Shampoo und so etwas benutzen. Ich denke aber, dass solche Düfte den Körpergeruch nicht überdecken – weil der ganz bestimmte Riechzellen in der Nase anspricht. Und das sind Zellen, die von anderen Düften nicht angesprochen werden.

Und dieser Effekt wird nur bei Frauen gefunden – nicht bei Männern?

Ja, nur bei Frauen. Auch im Tierreich ist das so. Vor allem die Mäusefrau interessiert sich, wie der Mäusemann riecht. Denn die Frauen müssen das Kind austragen – und sich viel stärker vergewissern, dass sie den richtigen Partner dafür haben.

Sie sagten vorhin, die Bewertung von Gerüchen sei durch eigene Erfahrungen geprägt. Was ist, wenn ein Mann nicht ins Geruchsprofil einer Frau passt – sie ihn aber für charmant, witzig, gutaussehend hält? Kann sie sich an seinen Geruch gewöhnen, ihn lieben lernen?

Psychologen sagen Nein. Ich kann das selbst bestätigen. Ich habe zweimal in meinem Leben Frauen kennengelernt, die ich sehr attraktiv fand, mit denen ich eine schöne Zeit verbracht habe. Aber ich konnte ihren Körpergeruch nicht ausstehen. Das ging einfach nicht. Das kann man nicht ändern, glaube ich. Psychologen sagen ja auch, wenn man anfängt, sich nicht mehr riechen zu können, ist das ein Zeichen dafür, dass die Ehe zu Ende geht.

Es ist wirklich ein Problem, jemand anderem zu sagen: Du stinkst. Hanns Hatt, Geruchsforscher

Haben Sie das den Frauen gesagt: Ich kann dich schlecht riechen?

Nein. Das ist ja ein Tabu. Es ist wirklich ein Problem, jemand anderem zu sagen: Du stinkst. Auch in Firmen ist das ein Tabuthema. Ich werde oft von Mitarbeitern angeschrieben, die berichten: Ich habe da einen Kollegen, eine Kollegin, und der Gestank ist schrecklich. Ich kann mich überhaupt nicht auf meine Arbeit konzentrieren.

Leute schreiben Ihnen an Ihre Uni-E-Mail-Adresse, dass ihre Kollegen stinken?

Ja, und fragen, ob es etwas dagegen gibt. Ich kann ihnen da nicht wirklich helfen.

Der Psychoanalytiker Sigmund Freud behauptete, der Ekel vor bestimmten Gerüchen hänge mit dem aufrechten Gang zusammen: „Nase vom Boden abgehoben, damit eine Anzahl von früher interessanten Sensationen, die an der Erde haften, widerlich geworden”. Ist es eine Kulturleistung, manche Düfte als Gestank wahrzunehmen?

Wir unterscheiden uns von den Tieren darin, dass die anderen Sinne für uns viel wichtiger als das Riechen sind. Das Riechen gilt sozusagen als der Sinn der niederen Tiere, die immer am Boden rumschnüffeln. Wir wollen anders als die sein, besser. Wir sind, im wahrsten Sinne des Wortes, hochnäsig geworden. Vielleicht empfinden wir daher Ekel. Wir wollen uns noch mehr von diesen Kreaturen da unten abgrenzen. Aber er hat auch einen evolutionären Sinn. Da spielen ebenfalls Erfahrungen eine Rolle. Wenn ich einen angegammelten Fisch gegessen habe und mich übergebe, lerne ich, diesen Geruch zu meiden.

Ist das Riechen unterschätzt?

Ja. Tiere, die sich im Wasser, in der Dunkelheit entwickelten, konnten riechen, bevor sie sahen und hörten. Auch bei Föten entwickelt sich im Mutterleib das Riechen vor dem Sehen und Hören. Während der Corona-Pandemie haben viele gemerkt, wie sehr sie den Geruchssinn brauchen.

Durch Corona haben viele Menschen ihn verloren.

Das ist furchtbar. Betroffene schrieben mir, dass sie lieber nicht mehr hören würden als nicht mehr riechen. Dass sie es schrecklich finden, dass sie keinen Wein mehr genießen können, weil er für sie riecht wie saures Wasser. Sie fanden auch schlimm, dass sie sich selbst nicht mehr riechen konnten. Manche haben mir erzählt, dass sie sich zehnmal am Tag waschen, weil sie ständig Sorge haben, dass sie stinken.

Konnten Sie den Leuten helfen?

Nein, ich konnte Ihnen nur sagen, dass sich unsere Riechzellen alle ein bis zwei Monate erneuern, und ihnen so Hoffnung machen: Sie müssen nur ein bisschen warten, dann wird sich ihr Geruchssinn vielleicht wieder regenerieren. Nur wenn die Stammzellen, die unter den Riechzellen liegen und als Ersatz für sie dienen, auch zerstört sind, geht das nicht. Das sind wenige Fälle, ein paar Prozent.