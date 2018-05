Sie werden von Schülern beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt: An nahezu jeder zweiten Schule ist es in den vergangenen fünf Jahren zu Fällen von psychischer Gewalt gegen Lehrkräfte gekommen. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Befragung von bundesweit 1200 Schulleiterinnen und Schulleitern im Auftrag der Lehrergewerkschaft "Verband Bildung und Erziehung". Befragt wurden die Schulleitungen im Januar und Februar dieses Jahres in Telefoninterviews durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa.

An Haupt-, Real- und Gesamtschulen werden Lehrkräfte häufiger direkt beschimpft oder bedroht - hier meldeten 59 Prozent der Schulleitungen entsprechende Fälle. An den Gymnasien waren es 33 Prozent, an Grundschulen 46 Prozent.

Körperliche Gewalt am häufigsten von Grundschülern

Über das Internet diffamiert oder belästigt sind der Umfrage zufolge insgesamt 20 Prozent der Lehrkräfte. Hier waren die Zahlen mit 36 Prozent wiederum an den Haupt-, Real- und Gesamtschulen am höchsten, gefolgt allerdings von den Gymnasien mit 33 Prozent. An den Grundschulen waren es 13 Prozent.

Dafür geht von Grundschülern am häufigsten körperliche Gewalt aus: Bei einer Quote von insgesamt 26 Prozent von Schulleitern wahrgenommener Fälle entfallen 32 Prozent auf die Primarstufe, 12 Prozent auf die Haupt-, Real und Gesamtschulen und nur vier Prozent auf die Gymnasien.

Doch die Schulleitungen geben auch an, ihre Lehrkräfte mit den Problemen nicht alleine zu lassen. 87 Prozent glauben, dass es ihnen in den allermeisten Fällen gelungen sei, betroffene Kolleginnen und Kollegen ausreichend zu unterstützen.

Gewalt gegen Lehrkräfte offenbar weniger tabuisiert als früher

Die aktuelle Umfrage bestätigt Ergebnisse einer Vorgängerbefragung von Lehrkräften vom November 2016. Damals berichteten 21 Prozent von physischen Übergriffen auf Kolleginnen und Kollegen, von denen sie in den vergangenen fünf Jahren erfahren hätten. Von den 1951 befragten Lehrkräften gaben allerdings nur sechs Prozent an, selber Opfer geworden zu sein.

Ähnlich dramatisch wie bei der neuen Umfrage stellte sich vor eineinhalb Jahren die Lage beim Thema psychische Gewalt dar. Hier wussten 55 Prozent von Beschimpfungen, Beleidigungen oder Bedrohungen im Kollegenkreis. Selber gemobbt und bedroht sahen sich 23 der Befragten.

Bei den Übergriffen handele es sich um ein Tabu-Thema, hatte VBE-Chef Udo Beckmann 2016 die großen Diskrepanz erklärt. Das Problem werde von den Betroffenen viel zu oft kleingeredet. So meinten auch 57 Prozent der Lehrkräfte, mit dem Thema werde "nicht weitgehend offen umgegangen", es sei tabuisiert. Inzwischen habe sich die Lage offenbar etwas gebessert, erklärte Beckmann am Mittwoch. Von den Schulleitungen sehen nur noch 39 Prozent "Gewalt gegen Lehrkräfte" als Tabu-Thema.