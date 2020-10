Im Zusammenhang mit der saisonalen Grippeimpfung sind in Deutschland keine zwei Wochen nach Start der Impfkampagne erste Engpässe aufgetreten. Die Apothekerkammer berichtet von knappem Impfstoff in Norddeutschland, so etwa in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Im November werde eine zweite Tranche erwartet, die Apothekerkammer Schleswig-Holstein geht davon aus, dass diese nicht reichen werde. Engpässen meldete nach einem ZDF-Bericht auch Arztpraxen aus anderen Bundesländern.

Kassenärztliche Vereinigung sieht keinen Impfstoff-Mangel

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV) ging vergangene Woche allerdings noch davon aus, dass trotz steigender Nachfrage hier derzeit nicht mit einem Impfstoff-Engpass zu rechnen ist. Sie empfiehlt dennoch, frühzeitig einen Termin beim Hausarzt zu vereinbaren. Die nächste Charge soll jetzt an die Großhändler geliefert und von dort an die Praxen weitergeleitet werden, erklärte Nikolaus Schmidt Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH). Insgesamt seien 20 Prozent mehr Impfstoff geordert worden als im vergangenen Jahr. Von einem Impfstoff-Mangel könne keine Rede sein.

26 Millionen Impfdosen wurden bevorratet

Wegen der langen Produktionszeiten war der Impfstoff bereits vor Beginn der Corona-Pandemie bestellt worden, als die aktuelle Situation noch nicht absehbar gewesen war. 26 Millionen Impfdosen hat Deutschland bevorratet. Allein Risiko- und ältere Patienten aber machen schon 40 Millionen aus. Die Impfbereitschaft in diesem Herbst dürfte wegen Corona-Pandemie deutlich höher sein wird als in den Jahren zuvor.

Eine Impfung wurde Risikogruppen in diesem Jahr besonders empfohlen, da es bei Doppelinfektion zu Komplikationen kommen kann. Auch will man verhindern, dass in der Corona-Pandemie eine Grippewelle das Gesundheitssystem zusätzlich belastet.