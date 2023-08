Japan leitet Fukushima-Kühlwasser in den Pazifik Wie gefährlich ist die Verklappung radioaktiver Stoffe?

Am 11. März 2011 zerstörte ein Tsunami das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in Japan. Etwa 120.000 Menschen in einem Radius von 40 Kilometern wurden evakuiert. Trotz einer Notabschaltung kam es zur Kernschmelze und erhebliche Mengen radioaktiver Stoffe wurden freigesetzt.

Bis heute wird kontinuierlich Wasser in die beschädigten Reaktorblöcke eingespeist, um sie zu kühlen und die schädliche Gammastrahlung abzuschirmen. Das Wasser nimmt radioaktive Stoffe auf, vermischt sich mit Grund- und Regenwasser und muss auf dem Anlagengelände aufbereitet und gespeichert werden. Heute lagern dort mehr als Tausend Tanks mit 1,3 Millionen Tonnen kontaminiertem Wasser. Laut dem Betreiber Tepco, dem größten Energieproduzenten Japans, ist die Lagerkapazität nun nahezu ausgeschöpft.

Die japanischen Behörden haben beschlossen, das Kühlwasser über einen kilometerlangen Tunnel in den Pazifik zu leiten. Die Verklappung soll am kommenden Donnerstag beginnen, wenn das Wetter mitspielt. Das entschied das Kabinett von Ministerpräsident Fumio Kishida am Dienstag. Kishida sagte, dass die Ableitung des Wassers in den Pazifischen Ozean eine Angelegenheit sei, die „nicht aufgeschoben werden kann“. Laut den Behörden ist das Vorgehen unbedenklich, doch Fischer und Umweltschützer protestierten gegen das Vorhaben. Auch China kündigt an, die Lebensmittelimporte aus Japan strenger zu kontrollieren.

Was passiert mit dem Kühlwasser vor der Verklappung?