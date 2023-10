Klimaresilient und insektenfreundlich Echte Mehlbeere ist Baum des Jahres 2024

Die Echte Mehlbeere (Sorbus aria) soll im kommenden Jahr als „Baum des Jahres 2024“ im Mittelpunkt vieler Aktionen stehen. Das Kuratorium, dem 32 Umweltorganisationen und Einrichtungen angehören, habe den beliebten Park- und Straßenbaum ausgewählt, teilte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald am Freitag in Bonn mit. Aufgrund ihres tiefen Wurzelsystems ertrage die Mehlbeere trockene Perioden und werde deshalb in Zukunft bei der Begrünung von Städten und als Alleebaum eine noch größere Rolle spielen.

Die Mehlbeere wird den Angaben zufolge bis zu 15 Meter hoch. Ihre weißen Blüten verbreiteten zwischen Mai und Juni einen wohlriechenden Duft, der zusammen mit dem Nektar zahlreiche Insekten anlocke. Die rot-orangen kugeligen Früchte mit einem Durchmesser von etwa einem Zentimeter seien aufgrund ihres mehlig-faden Geschmacks bei Vögeln beliebter als bei Menschen. Früher seien die reifen und getrockneten Früchte Brotmehl beigemischt worden, daher stamme vermutlich der Name Mehlbeere. (epd)