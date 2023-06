Kokos, Mandel oder Autan Was hilft wirklich gegen Mücken?

Nur zwanzig Tage. Etwa so lange dauert es von dem Moment, in dem eine Stechmücke ihre Eier ablegt, bis zu dem Moment, in dem Hunderte neue, hungrige Mücken ausschwärmen. Eine einzige Blutmahlzeit reicht aus, um weitere Eier zu legen. Jeder Tümpel, jede Regentonne, selbst Pfützen oder wassergefüllte Astgabeln bieten den Mückenlarven ein Zuhause.