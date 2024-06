Löst der Klimawandel Erdbeben aus? Die Gefahr für künstennahe Millionenstädte steigt

Dass Erdbeben etwas mit der Klimaerwärmung zu tun haben, scheint abwegig. Schließlich spielt sich der Klimawandel in der Luft, an Land und im Oberflächenwasser der Ozeane ab. Erdbeben hingegen werden in großen Tiefen der Erdkruste durch die Verschiebung von Erdplatten ausgelöst.

Doch nun kommt eine Studie von Geowissenschaftlern zu dem Ergebnis, dass es einen Zusammenhang zu geben scheint. Der Anstieg des Meeresspiegels und immer heftigere Stürme könnten Bewegungen der Erdplatten auslösen, heißt es in einer Studie des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) und der University of Southern California. Der vom Menschen verursachte Klimawandel führe damit weltweit zu mehr und stärkeren Erdbeben, schreiben die Forscher im Fachjournal „Seismological Research Letters“.

Geringe Schwankungen können Erdstöße auslösen

Aber wie kann das sein? Die Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass der Anstieg des Meeresspiegels und die Zunahme extremer Wetterereignisse den mechanischen Druck auf die tektonischen Platten erhöhen. Die Folge sind veränderte seismische Zyklen und ein erhöhtes Erdbebenrisiko, vor allem in Küstenregionen.