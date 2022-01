Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) schlägt Alarm. Der Lehrkräftemangel in Deutschland werde sich in den kommenden Jahren so stark ausweiten, dass die Qualität von Bildung, Bildungsgerechtigkeit und sogar die Zukunft des Landes „massiv“ bedroht seien. Nach Ergebnissen einer vom VBE beauftragten Studie würden im Jahr 2030 an deutschen Schulen ausgehend von einem Anstieg der Schülerzahl von 9,2 Prozent mindestens 81.000 Lehrer:innen fehlen.

Hinzu käme noch ein zusätzlicher Bedarf von 74.400 Lehrkräften bei Umsetzung von geplanten schulpolitischen Reformen in den Bereichen Ganztagsschule, der Inklusion und der Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen. Hintergrund der Entwicklung sei der unerwartete Geburtenanstieg der Jahre 2010 bis 2020 und die Flüchtlingsbewegung 2015 bei kaum steigenden Absolventenzahlen in der Lehrkräfteausbildung.

Die Kultusministerkonferenz KMK kommt für diesen Zeitraum in ihrer Untersuchung vom Dezember 2020 lediglich auf einen Mehrbedarf von 14.000 Lehrer:innen, ein zusätzlicher Bedarf durch schulpolitische Reformmaßnahmen werde dabei nicht bedacht, so der Bildungsforscher Klaus Klemm, der die Untersuchung für den VBE vorgenommen hat. Insgesamt würden bei Umsetzung der Reformen 2030 insgesamt rund 155.000 Lehrer:innen fehlen.

Schülerzahlen nicht durch Lehramtsstudierende gedeckt

Die KMK schätzt das Angebot von Lehrkräften bis 2030 auf 349.000, während Bildungsforscher Klemm nur von 286.000 ausgeht, er erwartet also rund 63.000 Lehramtsabsolventen weniger von den Unis. „Die Modellrechnungen der KMK zum Neuangebot originär ausgebildeter Lehrkräfte bis zum Jahr 2030 sind höchst unseriös“, kommentierte Klemm.

Die Annahmen der KMK seien weder durch jüngste Entwicklungen bei den Studierendenzahlen im Lehramtsstudium noch durch die Zahl der Schulabsolvent:innen in den kommenden Jahren gedeckt. „Selbst ein exorbitant hoher, kurzfristiger und kaum zu realisierender Zuwachs bei den Studierendenzahlen im Lehramt würde ein Plus an vollständig ausgebildeten Lehrkräften erst gegen Ende der Zwanzigerjahre erzielen.

Der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann spricht von einer „riesige Mogelpackung“ und „Schönfärberei“ seitens der KMK. Die Politik müsse umgehend die „dringend notwendigen Konsequenzen“ aus den neuen Studienergebnissen ableiten. „Aus dem im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien proklamierten Jahrzehnt der Bildungschancen wird sonst ein Jahrzehnt der Bildungsverliererinnen und -verlierer“, so Beckmann.

Das deutsche Bildungssystem sei insbesondere im Grundschulbereich „massiv unterfinanziert“. Ein Umstand, der in den vergangenen Jahren auch in OECD-Berichten wiederholt festgestellt wurde. Die aktuellen Herausforderungen der Pandemie, Integration, Inklusion, Digitalisierung und Ganztagsschule seien so nicht zu bewältigen, zumal viele Lehrer:innen bereits oberhalb ihrer Belastungsgrenze arbeiten würden.

VBE fordert bundesweite Fachkräfteoffensive

Der VBE leitet aus den neuen Berechnungen eine Reihe von Forderung an die Politik ab. So müsse umgehend eine bundesweite Fachkräfteoffensive eingeleitet werden. Diese Offensive müsse im Sinne des im Koalitionsvertrags der Bundesregierung verankerten Kooperationsgebotes im Schulterschluss zwischen Bund, Ländern und Kommunen umgesetzt und voll ausfinanziert werden.

Zudem soll nach Vorstellung des Verbandes die Lehramtsausbildung dringend verbessert werden. „Es braucht eine Erhöhung der Studienplätze bei gleichzeitiger Verbesserung der Studienbedingungen und der Studienbegleitung, auch um eine Reduzierung der Abbruchquoten zu erzielen“, sagte Beckmann. Darüber hinaus müssten Schulabsolvent:innen über eine bundesweite Kampagne zur Gewinnung von Lehrkräften gezielt angesprochen werden, um den „zwingend notwendigen schnellen Zuwachs“ an Studierenden zu erzielen.

Um die schulpolitischen Reformmaßnahmen Ganztag, Inklusion, Integration und der Schüler-Unterstützung bedarfsgerecht umzusetzen, sei ein Zwei-Pädagogen-System an den Schulen nötig. Dadurch werde der Lehrkräftebedarf allerdings weiter stark erhöht. „Hier muss die Politik endlich Antworten liefern, wie sie dies bewältigen will“, so der Verbandsvorsitzende. Auch könne der Lehrkräftemangel durch den Aufbau und die Integration von multiprofessionellen Teams abgemildert werden.

Die Integration von Seiteneinsteigenden oder Pensionisten zur Abmilderung des Lehrkräftemangels müsse zudem stetig evaluiert werden. Auch müsse für Seiteneinsteigende eine mindestens sechsmonatige Vorqualifizierung grundsätzlich sichergestellt sein.