Mehr als 150.000 zusätzliche Hitzetote „Die zusätzliche Hitze durch die Emissionen bringt vielen Menschen den Tod“

Hitze wird zu einer immer größer werdenden Bedrohung. Eine neue Studie kommt nun zu dem Schluss, dass mehr als 153.000 zusätzliche Todesfälle pro warmer Jahreszeit mit Hitzewellen in Verbindung gebracht werden können. Fast die Hälfte dieser Todesfälle ist in Asien zu verzeichnen.

In Zusammenarbeit mit der Shandong-Universität in China, der London School of Hygiene & Tropical Medicine in Großbritannien und Forschungseinrichtungen in anderen Ländern hat ein Team erstmals die durch Hitzewellen verursachte Sterblichkeit über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten weltweit kartiert.

Die von der Monash University in Australien geleitete Studie zeigt, dass Hitzewellen in diesem Zeitraum zu einem Anstieg der Todesfälle um 236 pro zehn Millionen Einwohner pro heißer Jahreszeit geführt haben.

Die Ergebnisse der Studie wurden jetzt in der Fachzeitschrift „PLOS Medicine“ veröffentlicht. Untersucht wurden Daten zu Todesfällen und Tagestemperaturen von 750 Orten in 43 Ländern oder Regionen.

Eher überraschend fallen die Ergebnisse zu den Regionen mit den meisten hitzebedingten Todesfällen aus.

Sie lagen in Süd- und Osteuropa, in Gebieten mit polarem und alpinem Klima sowie in Regionen mit hohem Einkommen. Den größten Rückgang der hitzebedingten Sterblichkeit zwischen 1990 und 2019 verzeichneten hingegen Orte mit tropischem Klima oder niedrigem Einkommen.

Hitzekrämpfe und Hitzschlag Laut der Studie verursachen Hitzewellen ein erhöhtes Sterberisiko aufgrund der überwältigenden thermischen Belastung des menschlichen Körpers. Funktionsstörungen mehrerer Organe sowie Hitzeerschöpfung, Hitzekrämpfe und Hitzschlag können die Folge sein. Der Hitzestress kann auch bereits bestehende chronische Erkrankungen verschlimmern, was zu vorzeitigem Tod, psychiatrischen Störungen und anderen Folgen führt.

„Unsere Ergebnisse, dass Hitzewellen mit einer erheblichen Sterblichkeitsbelastung verbunden sind, die in den letzten 30 Jahren räumlich und zeitlich über den Globus variiert, legen nahe, dass es eine lokale Anpassungsplanung und ein Risikomanagement auf allen Regierungsebenen geben sollte“, so Studienleiter Yuming Guo.

April-Hitze in Asien durch Klimawandel

Unterdessen hat ein Team von Klimaforschenden herausgefunden, dass die extreme Hitze, von der in diesem April Milliarden Menschen in Asien betroffen waren, durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden ist. Mitglieder der World Weather Attribution Group (WWA) haben die Ergebnisse ihrer Analyse am Dienstag veröffentlicht.

Der Klimawandel machte die Hitze demnach etwa fünfmal wahrscheinlicher und 1,7 Grad heißer, so die Forschenden. Die Studie hat aufgrund ihrer Aktualität noch kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen, die Methodik wurde jedoch bereits in einem solchen Verfahren überprüft.

Asien wurde im April von schweren Hitzewellen heimgesucht. In Süd- und Südostasien brachen Myanmar, Laos und Vietnam den Rekord für den heißesten Apriltag, die Philippinen erlebten die heißeste Nacht aller Zeiten. In Indien stiegen die Temperaturen auf bis zu 46 Grad. Auch in Westasien war es extrem heiß, in Palästina und Israel wurden Temperaturen von über 40 Grad gemessen.

Auch weltweit war es der bislang heißeste April seit Aufzeichnungsbeginn und der elfte Monat in Folge, in dem der Rekord für den heißesten Monat gebrochen wurde.

In Zukunft etwa alle fünf Jahre

In Zukunft könnten extreme Temperaturen in Westasien noch häufiger und intensiver auftreten. Bei einer Erwärmung um zwei Grad, wie sie ohne raschen Stopp der Emissionen in den 2040er oder 2050er Jahren erwartet wird, werden ähnliche Hitzewellen etwa alle fünf Jahre auftreten und die Temperaturen dabei um ein weiteres Grad ansteigen.

Im gegenwärtigen Klima mit einer Erwärmung von weltweit 1,2 Grad erwarten die Forschenden solche Hitzewellen etwa alle zehn Jahre. „Ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel wäre ein solches Ereignis selbst unter El-Niño-Bedingungen praktisch unmöglich gewesen“, schreibt das Team.

Der Klimawandel ist ein absoluter Game Changer. Friederike Otto, Imperial College London

Beim Thema Hitze sei der Klimawandel ein absoluter „Game Changer“, sagte die an der Studie beteiligte Klimaforscherin Friederike Otto vom Imperial College London.

„Hitzewellen hat es schon immer gegeben. Aber die zusätzliche Hitze, die durch Emissionen aus Öl, Gas und Kohle verursacht wird, bringt vielen Menschen den Tod.“

Die Klimaforscherin Carolina Pereira Marghidan von der niederländischen Universität Twente wies darauf hin, dass der Gazastreifen im aktuellen Kontext besonders von der Hitze betroffen gewesen sei. „Dort hatten die Menschen in der aktuellen Situation keine Möglichkeit, auf solche extremen Bedingungen adäquat zu reagieren.“

Grundsätzlich seien verschiedene Personengruppen und Regionen unterschiedlich von der Hitze betroffen. Besonders riskant sei Hitze in Kombination mit Luftverschmutzung, hinzu komme die rasante Urbanisierung mit viel versiegelten Flächen.

Das Ausmaß der Schäden und Belastung durch Hitzewellen hänge auch davon ab, wie gut eine Gesellschaft auf Veränderungen reagieren könne, ergänzte Friederike Otto. „Der Klimawandel bringt Asien jedes Jahr mehr Tage mit potenziell tödlichen Temperaturen“, fasst Klimaforscherin Mariam Zachariah vom Imperial College London zusammen.

Im vergangenen Jahr kam eine Studie zu dem Ergebnis, dass bis zum Ende des Jahrhunderts ein Drittel der Menschheit wegen der fortschreitenden Erwärmung ohne durchgreifenden Klimaschutz nicht mehr in Regionen mit erträglichem Klima leben wird. Die Politik müsse sich daher auf Klimaflüchtlinge einstellen.

Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit eines entschlosseneren politischen Handelns, um die menschlichen Kosten und Ungleichheiten des Klimawandels zu begrenzen, schrieben die Autor:innen.