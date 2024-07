Nach Vorwürfen sexualisierter Gewalt Berliner Humboldt-Universität suspendiert Professor

Nach Vorwürfen sexualisierter Gewalt hat die Berliner Humboldt-Universität einen Professor vorläufig vom Dienst suspendiert. Das erfuhr der Tagesspiegel von zwei Wissenschaftlerinnen, die allerdings nicht selbst mit dem Vorgang befasst waren.

Auf Nachfrage sagte eine Sprecherin der HU Berlin dem Tagesspiegel: „Der Beamte ist vorübergehend auf nicht absehbare Zeit nicht im Dienst.“ Weitere Auskünfte wollte die Sprecherin zu dem Fall nicht geben, da es sich um ein „laufendes Disziplinarverfahren“ handele. Der Tagesspiegel hatte im November vergangenen Jahres erstmals über Vorwürfe gegen den Professor berichtet.

Dessen Anwalt bestätigte, dass sein Mandant vorläufig von seinen Dienstgeschäften freigestellt worden sei. Allerdings sei dies „offenkundig rechtswidrig“. Sein Mandant habe dagegen umgehend rechtliche Schritte eingeleitet und sei überzeugt, dass die Unzulässigkeit der Freistellung gerichtlich festgestellt werde.

Im Mai vergangenen Jahres war ein Buchbeitrag erschienen, in dem die Autorin Aslı Vatansever einen gewaltsamen Übergriff durch einen Berliner Professor schildert. Bei einem Sommerfest habe er seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt. Später habe der Professor sie in seinem Büro gegen ihren Willen geküsst und angefasst, schilderte die Wissenschaftlerin. Nur mit Mühe sei es ihr gelungen, sich aus seiner Umklammerung zu befreien. „Er wendet buchstäblich brutale physische Gewalt an.“

Er hat seine Macht ausgespielt. Eine Augenzeugin über den Professor

Vatansever kritisierte zugleich das Schweigen in der deutschen Wissenschaftswelt. Es sei bekannt, dass der Mann schon früher Studentinnen belästigt habe, schrieb sie. Doch man habe ein Auge zugedrückt. Vatansevers Text ist daher auch eine Abrechnung mit einem Hochschulsystem, in dem zu große Abhängigkeiten Machtmissbrauch überhaupt erst ermöglichen.

Den Namen des betreffenden Mannes nannte die Autorin nicht, weder in ihrem Text noch auf Nachfrage. Aber mehrere Personen, mit denen der Tagesspiegel sprach, äußerten den Verdacht, dass es sich um jenen Professor handelt, der nun suspendiert wurde. Der Anwalt des Professors bestritt, dass sein Mandant sich so verhalten habe wie in dem Text geschildert. Es sei nicht einmal klar, ob sie das geschilderte Verhalten seinem Mandanten zuschreibe oder einer anderen Person.

Schon früher gab es Vorwürfe gegen den Professor

Wie der Tagesspiegel berichtete, gab es bereits früher Vorwürfe gegen den Professor. Ende 2017 soll er auf einer Weihnachtsfeier seine damalige Doktorandin auf die Tanzfläche gezogen und massiv bedrängt haben. „Er hat seine Macht ausgespielt“, sagte eine Augenzeugin. Der Professor bestätigte, mit der Doktorandin getanzt zu haben, bestritt aber, sie bedrängt zu haben.

Der Buchbeitrag war nach seinem Erscheinen über Wochen Gesprächsthema an den wissenschaftlichen Einrichtungen, an denen der Professor tätig war. Er selbst informierte daraufhin die HU Berlin, dass es Personen gebe, die die Vorwürfe mit ihm in Verbindung brächten.

So wurde das Disziplinarverfahren in Gang gesetzt. Ein Beamter kann selbst ein solches Verfahren gegen sich beantragen, um sich „von dem Verdacht eines Dienstvergehens zu entlasten“, wie es im entsprechenden Gesetz heißt.

Am Ende eines solchen Verfahrens können neben einer Entlastung fünf mögliche Disziplinarmaßnahmen stehen: ein Verweis, eine Geldbuße, eine Kürzung der Dienstbezüge, eine Zurückstufung oder eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis.

HU Berlin zog in weiterem MeToo-Fall Konsequenzen

Allerdings deutet die Suspendierung darauf hin, dass die Hochschulleitung offenbar mit der größtmöglichen Sanktion rechnet. Denn eine Behörde kann nur dann eine vorläufige Dienstenthebung verhängen, wenn das Disziplinarverfahren voraussichtlich mit einer Entfernung aus dem Beamtenverhältnis endet. Die Entscheidung über den Ausgang des Disziplinarverfahrens trifft nicht die HU Berlin, zuständig ist das Berliner Verwaltungsgericht.

Die Suspendierung des Professors ist der zweite Fall innerhalb eines Jahres, bei dem die HU Berlin Konsequenzen aus MeToo-Vorwürfen zieht. Im August 2023 hatte die Universität einem Dozenten gekündigt, der mehr als zwei Jahrzehnte lang Studentinnen verbal sexuell belästigt hatte.

Er klagte gegen die Kündigung, das Verfahren endete mit einem Vergleich. Der Dozent durfte nicht an die HU zurückkehren. Seit Anfang Juli ist er nun offiziell seinen Job los.