Nett durch Zucker Süßigkeiten machen Menschen hilfsbereiter

Süße Geschmacksempfindungen sorgen dafür, dass wir in unseren Entscheidungen weniger egoistisch vorgehen. Dafür gibt es physiologische Gründe im Gehirn – aber auch die Sprache spielt vermutlich eine Rolle, zeigt eine aktuelle Studie.

Ein Forscherteam der Medical School Berlin und der Universität Magdeburg gab 22 jüngeren Männern und Frauen jeweils süße, salzige oder neutrale Geschmacksproben und ließen sie dann am „Diktatorspiel“ teilnehmen.

Sprache spielt große Rolle

Bei dem ging es darum, 15 Euro zwischen sich und einer anderen, unbekannten Person aufzuteilen. Die Spieler konnten dabei zwischen zwei Optionen entscheiden: der egoistischen, sich selbst 7,80 Euro und dem Mitspieler nur 7,20 zu geben; oder aber umgekehrt, dass man die größere Summe dem Anderen überlässt.

Süße Geschmacksnoten könnten die Kooperationsbereitschaft eines Menschen steigern. © Getty Images

Das Ergebnis: Wer vorher das Süße geschmeckt hatte, entschied sich in dem Spiel vorzugsweise für die großzügige und hilfsbereite Variante. Das Salzige förderte hingegen eher den Egoismus, so das in „Scientific Reports“ veröffentlichte Resultat.

Ein mittels funktionaler Magnetresonanz durchgeführter Hirn-Scan zeigte, dass über den süßen Geschmack der vordere cinguläre Kortex aktiviert wird, also das neuronale Steuerzentrum für Entschlüsse und das Lösen von inneren Konflikten.

Doch warum wird er ausgerechnet über das Süße aktiviert? Die Forscher vermuten, dass dabei die Sprache eine große Rolle spielt. Denn nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischen und Mandarin steht die Süß-Metapher für prosoziale Eigenschaften wie freundlich, niedlich und nett. Dies könnte erklären, warum süße Geschmacksnoten die Kooperationsbereitschaft eines Menschen steigern.

Wer also nach Helfern für den nächsten Umzug oder in einem schwierigen Konflikt nach einer einvernehmlichen Lösung sucht, sollte Kekse und Schokolade verteilen.

