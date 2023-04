Neuer Bericht des US-Senats zu Covid-Ursprung Chinesisches Labor kämpfte offenbar mit Sicherheitsproblemen

Die Corona-Pandemie neigt sich dem Ende zu, doch die Frage zum Ursprung des Virus ist noch immer ungeklärt. Ein neuer Bericht, der am Montag von einem republikanischen Mitglied des Gesundheitsausschusses des US-Senats veröffentlicht wurde, soll nun weitere Beweise dafür liefern, dass die Pandemie durch einen Laborunfall und nicht nicht durch ein Tier ausgelöst wurde.

Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, hat der Senat ein 300-seitiges Dokument vorgelegt. Dieses beruhe auf der Arbeit eines Expertenteams und stütze sich auf offene Quellen, darunter medizinische Studien, wissenschaftliche Zeitschriften und zahlreiche chinesische Regierungsdokumente.

Grippeähnliche Symptome und überfüllte Kliniken?

Aus den Untersuchungen gehe hervor, dass das Sars-CoV-2-Virus erstmals zwischen dem 28. Oktober und dem 10. November 2019 aufgetreten sei - Wochen früher, als die chinesische Regierung behauptet, und ähnlich an einer früheren Einschätzung des US-Geheimdienstchefs.

Ein chinesischer Forscher habe im November 2019 mit der Arbeit an einem Impfstoff gegen Sars-CoV-2 begonnen, heißt es in dem Bericht. Dies deute darauf hin, dass China bereits vor Ausbruch Kenntnis von dem Virus hatte.

Etwa zur gleichen Zeit soll das Wuhan Institute of Virology ungewöhnlich hohen Wert auf die Verbesserung seiner biologischen Sicherheitsprotokolle gelegt haben. Zu den Maßnahmen gehörten offenbar der Besuch eines hochrangigen Beamten aus Peking, Fortbildungskurse zur biologischen Sicherheit für das Personal und Sofortmaßnahmen zur Beschaffung neuer Sicherheitsausrüstung.

Wie das „Wall Street Journal“ weiter berichtet, verweist das Senatsschreiben auch auf einen Anstieg der Fälle von grippeähnlichen Erkrankungen in Wuhan im Oktober und November 2019. Die Erkrankten seien negativ auf Influenza getestet worden und stützten sich auf chinesische epidemiologische Daten und Beobachtungen des US-Konsulats in Wuhan.

Zu dieser Zeit hätten Satellitenbilder außerdem eine Zunahme von Fahrzeugen, die vor großen Krankenhäusern in der Stadt parkten, verzeichnet. Dies lege eine erhöhte Krankenhausauslastung nahe. Dem Bericht zufolge könnte es sich dabei um unerkannte erste Fälle von Covid-19 gehandelt haben.

„Es ist nicht zweifelsfrei geklärt, aber die Beweise überwiegen, dass das Virus aus einem unbeabsichtigten Laborleck in Wuhan, China, stammt“, sagte Senator Roger Marshall, der den Bericht herausgab. „Wir werden nicht in der Lage sein, dies in einem Strafprozess zu beweisen. Aber ich glaube, dass es genug Beweise gibt, um in einem Zivilprozess eine Jury zu überzeugen“, sagte Marshall.

Die chinesische Regierung bestreitet derweil, dass das Virus aus einem der Labore des Landes ausgetreten sein könnte, und beteuert, das Virus müsse andernorts entstanden sein. (Tsp)