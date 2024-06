„Proaktiv werden, statt nur zu reagieren“ Risikobewertung, Klimaschutz, Versicherung – was sich beim Hochwasserschutz ändern muss

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Montag bei einem Besuch im überschwemmten Reichertshofen in Bayern Hilfe zu. Es war bereits sein vierter Besuch in diesem Jahr in Hochwassergebieten nach heftigen Regenfällen.

Während in einigen Regionen Süddeutschlands die Aufräumarbeiten bereits begonnen haben, steigt andernorts, vor allem an der unteren Donau, das Wasser noch immer.

Wie entwickelt sich die Lage im Hochwassergebiet?

Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes wurden die Scheitel an mehreren Pegeln entlang der Donau in der Nacht beziehungsweise im Laufe des Dienstags erwartet, darunter Regensburg, Straubing, Deggendorf und Passau. An den südlichen Zuflüssen der Donau ging das Hochwasser derweil zurück.

Jahr für Jahr erleben wir eine außergewöhnliche Anzahl von meteorologischen Extremen und katastrophalen Wetterereignissen, die in einer Welt ohne Klimawandel weniger wahrscheinlich wären. Ernst Rauch, Chefmeteorologe Munich Re

In den Gewässern in Baden-Württemberg fallen die Wasserstände zumeist wieder, lediglich in den größeren Gewässern könne es noch leichte Anstiege geben, hieß es auf dem Länderübergreifenden Hochwasserportal. Auch in Bayern gehe das Hochwasser an den südlichen Zuflüssen weiter zurück, nur lokal komme es vorübergehend zu kleinen Wiederanstiegen.

„Nach der Prognose bleiben die Pegel unter dem Hochwasserstand im Jahr 2013“, sagte Daniel Bachmann, Experte für Hochwasserrisikomanagement von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Damals erreichten die Wasserstände im Donauvorland, in den alpinen Flussgebieten Bayerns sowie die untere Donau neue Rekordstände. Es war das fünfte große Katastrophenereignis an der Donau seit 1988, berichtete das Bayerische Landesamt für Umwelt.

Wurde der Hochwasserschutz in Deutschland vernachlässigt?

In Regensburg mussten am Montagabend Menschen ihre Häuser an der Donau verlassen. Dort sei der Untergrund stark aufgeweicht und es bestehe die unmittelbare Gefahr, „dass die Hochwasserschutzelemente keinen Halt mehr haben, schlagartig versagen und die Straße geflutet wird“, teilte eine Sprecherin mit. Am Fluss Paar haben auch Deiche nachgegeben.

Dass unter der extremen Belastung einige Strukturen nachgeben, sei jedoch nicht darauf zurückzuführen, dass in Deutschland allgemein zu wenig in den Hochwasserschutz investiert wurde, sagt Bachmann. „Nach dem Hochwasser von 2013 wurde vor allem an Elbe und Donau viel getan“, so der Hydromechaniker. Entlang der kleinen und mittelgroßen Zuflüsse könne es aber von Ort zu Ort unterschiedlich sein, wie gut der Hochwasserschutz ist. Bachmann kritisiert, dass häufig erst etwas getan werde, nachdem etwas passiert ist. „Anstatt nur zu reagieren, sollte man proaktiv werden“, sagt Bachmann.

„Stadt unter“ in Passau: Teile der Altstadt wurden vom Hochwasser der Donau überflutet. © dpa/Armin Weigel

Thorsten Wagener, Experte für hydrologische Systeme an der Universität Potsdam, fordert zudem, die stellenweise massive Durchweichung der Dämme und die aufgetretenen Dammbrüche zu analysieren. Er erwartet jedoch auch, dass das derzeitige Hochwasser schnell wieder von sehr trockenen Phasen abgelöst wird. „Das macht einen gesellschaftlichen Fokus auf solche Probleme schwierig“, sagte er dem Tagesspiegel.

Uta Apel, Sprecherin des Rückversicherers Munich Re, kritisiert, dass Hausbesitzer in Deutschland nicht ausreichend gegen extreme Wetterereignisse versichert seien. „Während die Versicherungsdichte für die Elementargefahren Sturm und Hagel bei 95 Prozent liegt, sind nur rund 50 Prozent der Haushalte in Deutschland gegen Starkregen, Hochwasser oder Überschwemmungen versichert.“

„In der Vergangenheit waren die größten Schadenereignisse für Rückversicherer vor allem Erdbeben. Heute sind es wetterbedingte Katastrophen“, sagt Ernst Rauch, Chefmeteorologe der Munich Re. Seit den 1970er Jahren gesammelte Daten zeigten in manchen Regionen bei manchen Gefahren und der damit verbundenen Schadenssumme einen starken Trend nach oben – etwa bei tropischen Wirbelstürmen, aber vor allem bei schweren Gewittern.

Wie lassen sich Risiken besser abschätzen?

„Aus Forschungssicht ist es ein Defizit, dass Maßnahmen zum Hochwasserschutz noch zu wenig risikobasiert bewertet werden“, sagt Daniel Bachmann. Das Risiko bestehe eben nicht nur in der Wahrscheinlichkeit, mit der sehr starke Niederschläge Flüsse über ihre Ufer treten lassen. „Man muss diese Wahrscheinlichkeit mit dem Schadenspotenzial multiplizieren“, sagt Bachmann. Das bedeute auch zu berücksichtigen, wie stark die Gebiete genutzt werden und wie schadensanfällig die Infrastrukturen dort sind.

Meteorologe Rauch nennt den Hurrikan Katrina als Beispiel. Dieser hat im Jahr 2005 in den USA Schäden verursacht, die die Versicherungswirtschaft etwa 60 Milliarden Euro gekostet haben. „Nach heutigen Zahlen wären das etwa 100 Milliarden Euro.“

In Offingen in Bayern wurde dieses Wohngebiet teilweise überschwemmt. © dpa/Stefan Puchner

Bachmann rät auch dazu, in der Bemessung Hochwasser mit höherer Jährlichkeit zu berücksichtigen. Bislang gehe man üblicherweise von Pegelständen aus, wie sie statistisch einmal in 100 oder bisweilen auch 200 Jahren auftreten. „Aber was passiert, wenn ein Jahrtausendhochwasser kommt?“, fragt Bachmann. Das würde in der bisherigen Hochwasserbewertung fehlen.

Welchen Anteil hat der Klimawandel an der Gefährdung?

Meteorologen und Klimaforscherinnen erklären immer wieder den einfachen Zusammenhang, dass wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann. Kommt es dann zu Niederschlägen, können es entsprechend größere Wassermengen sein, die pro Quadratmeter fallen.

Robert Vautard, Klimaforscher am National Centre for Scientific Research at Institut Pierre-Simon Laplace in Paris und Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Naturwissenschaftliche Grundlagen“ im Weltklimarat, erklärte auf LinkedIn: „Das Wetter ist oft durch das gekennzeichnet, was Meteorologen als Wetterlage bezeichnen, lange Perioden mit demselben Wettertyp.“ Die Regime könnten mehrere Wochen oder Monate andauern; wie häufig sie wechseln, werde durch den Klimawandel in Europa nicht wesentlich verändert. „Aber wenn sie andauern, sind die Folgen ausgeprägter: mehr Trockenheit oder mehr Überschwemmungen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Umweltwissenschaftler Reto Knutti von der ETH Zürich geht davon aus, dass „wie bei fast allen extremen Niederschlägen“ die menschengemachte Erwärmung das Ereignis verstärkt habe. Er schreibt: „Selbst wenn die Sommer hier trockener werden, nehmen die extremsten Niederschläge zu.“ Das sei auch für Deutschland nachgewiesen. „Wenn sonst alles gleich bleibt, steigt das Hochwasserrisiko.“

Risikoberechnungen beruhten zum Teil auf der Wahrscheinlichkeit des Eintretens solcher Ereignisse, sagt Ernst Rauch. „Der Klimawandel verändert diese Wahrscheinlichkeiten“, so der Meteorologe. Er schaffe neue Risiken und verschlimmere bestehende. „Jahr für Jahr erleben wir eine außergewöhnliche Anzahl von meteorologischen Extremen und katastrophalen Wetterereignissen, die in einer Welt ohne Klimawandel weniger wahrscheinlich wären.“

Wie kann man sich besser schützen?

„Der Staat hat die Aufgabe der strukturellen Prävention“, sagt Munich Re-Sprecherin Apel. Mit Blick auf den Klimawandel müsse er dafür sorgen, dass Neubauvorhaben in Hochrisikogebieten nicht genehmigt und bestehende Bebauungen besser geschützt werden, etwa durch Baumaßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und die vermehrte Schaffung von Überflutungsgebieten.

In Baden-Württemberg beginnen bereits Aufräumarbeiten. © dpa/Marijan Murat

„Wir können uns nicht ausruhen auf der Beobachtung dieser zunehmenden Schäden und Extremereignisse, sondern müssen Antworten finden“, fordert ihr Kollege Rauch. Die „zentrale Antwort“ sei Prävention.

„Zum Hochwasserschutz versucht man in der Regel den extremen Wassermengen kontrolliert mehr Platz zu bieten“, erklärt Hydrologe Thorsten Wagener. Im Nationalen Hochwasserschutzprogramm sei etwa festgelegt, wo Deiche rückverlegt werden, um mehr Stauraum für auflaufende Wassermengen zu schaffen. „Allerdings kann man große Flächen nicht so schnell anders nutzen, da gibt es Eigentumsfragen.“

Klimaschutzmaßnahmen, die den weiteren Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur bremsen und sie künftig auch senken könnten, etwa durch die Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre, könnten die Wahrscheinlichkeit von extremem Wetter senken. Die Wirkungskette von Wetter und Klima zu den Auswirkungen sei komplex, sagt Knutti. „Aber es ist völlig klar, dass der Klimawandel generell eine Zunahme der extremen Niederschläge verursacht.“ (mit dpa)