In den USA wird die Furcht vor einem starken Wiederaufflammen der Corona-Pandemie von Tag zu Tag größer: Am Wochenende stieg die Zahl der Neuinfektionen im Land auf den höchsten Stand seit Wochen. Nach Angaben der Seuchenschutz-Behörde CDC hatten sich an nur einem Tag mehr als 32.000 US-Amerikaner mit dem Coronavirus infiziert. Höher hatte die Zahl der Neuinfizierten zuletzt Mitte Mai gelegen.

Die Regierung um Präsident Donald Trump sieht aber keine Notwendigkeit, die umfangreichen Lockerungen zu überdenken – einige Gouverneure sahen das auch lange so, rücken aber nach und nach ab.

Die Gründe für den neuerlichen Anstieg sind vielfältig. Ein Grund sicherlich: Die Lockerungen. Rechnet man die Inkubationszeit von maximal 14 Tagen zurück, landet man beim Zeitraum Mitte Mai. Damals hatten viele Bundesstaaten die Corona-Regeln gelockert.

Doch den erneuten starken Anstieg der Fallzahlen in mittlerweile mehr als 20 Bundesstaaten allein mit den Lockerungen zu erklären, wäre zu einfach. Denn die meisten Staaten haben nicht nur die Kontaktbeschränkungen gelockert, sondern auch begonnen, viel mehr zu testen. Und wo mehr getestet wird, da werden auch mehr Fälle registriert. Die höhere Zahl an Tests damit vielleicht erstmals das beunruhigende Ausmaß der Pandemie in den USA ans Licht.

Bei den Tests lohnt aber ein Blick auf die Details: Denn obwohl die Bundesstaaten in den USA viel mehr testen als zu Beginn der Pandemie, sind es im Vergleich zum Ausmaß des Ausbruchs im Land immer noch wenige Tests. Kanada zum Beispiel führt auf eine Million Einwohner gerechnet ungefähr so viele Tests durch wie die USA, hat aber ungefähr zehn Mal weniger Infizierte pro einer Million Einwohner als der Nachbar im Süden.

Eine weitere Zahl, die zeigt, wie schwer die Pandemie in den USA noch wütet: In den USA fallen fünf Prozent der Tests positiv aus, in Deutschland dagegen nur 0,7 Prozent (einen guten Überblick über die Zahl der Tests weltweit finden Sie an dieser Stelle).

Wie Shoshana Ungerleider, Fachärztin für Innere Medizin am California Pacific Medical Center, gegenüber CNN sagt: "Mehr Tests führen tatsächlich zu mehr Fällen. Aber wenn weitverbreitete Tests der einzige Grund für den Anstieg der Fälle waren, würde man erwarten, dass der Anteil der positiven Tests zurückgeht oder zumindest konstant bleibt. Das sehen wir nicht."

Seit Wochen am stärksten betroffen von der Pandemie sind die US-Bundesstaaten Florida, Texas und Arizona. Sie alle verzeichneten zuletzt die höchsten täglichen Infiziertenzahlen seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs. Am Wochenende gab es in Texas mehr als 4600 Neuinfizierte an einem Tag, in Florida fast 4000 neue Fälle und in Arizona rund 3300 Neuinfizierte. Das berichtet die „New York Times“.

Zum Vergleich: In ganz Deutschland sind es im Wochenmittel derzeit rund 600 Neuinfizierte pro Tag. Arizona und Texas meldeten zudem Höchstzahlen den Covid-19-Erkrankten in den Kliniken.

Krankenhäuser in Arizona haben Kapazitätsgrenze erreicht

In Arizona zeigt der Pfeil erst seit Anfang Juni steil nach oben – bis dahin hatte die Zahl der Neuinfizierten pro Tag die 1000er-Marke nicht erreicht. Dafür stiegen die Fallzahlen dann umso schneller. Wohl auch, weil Gouverneur Doug Ducey Mitte Mai die Corona-Regeln gelockert hatte. Innerhalb von knapp drei Wochen verdreifachte sich die Infiziertenzahl pro Tag auf den Höhepunkt am Samstag. Knapp 3300 Neuinfizierte waren es allein an diesem Tag.

Einige Krankenhäuser in Arizona hätten ihre Kapazitätsgrenze bei der Behandlung von Covid-19-Patienten bereits erreicht oder lägen kurz davor, warnte Murtaza Akhter, Arzt in einer Notaufnahme in Arizona. „Was wirklich beunruhigend ist, ist das, was in den nächsten ein, zwei Wochen noch auf uns zukommt.“

Aufgrund dieses Trends erlaubte Gouverneur Ducey den lokalen Regierungen, eine Maskenpflicht anzuordnen – dem folgten die meisten Städte. Ähnliches war zuvor schon andernorts in den USA geschehen.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, vermutet wiederum, dass vor allem junge Menschen das Virus nicht ernst genug nehmen. „In bestimmten Bezirken ist die Mehrheit der positiv getesteten Personen unter 30 Jahre alt“, sagte Abbott. Das resultiere typischerweise daraus, dass diese Personen sich in Bars aufhalten.

Auch Kirchen werden allgemein als Übertragungsorte genannt. Größere Virus-Ausbrüche im Zuge der Proteste gegen rassistische Polizeigewalt sind dagegen bisher nicht bekannt.

Was wohl auch zur Ausbreitung beiträgt: In Texas gibt es keine Maskenpflicht. Gouverneur Abbott hatte den Bürgermeistern lange Zeit verboten, eigene Bestimmungen zu erlassen. Alles sollte einheitlich gehalten werden. Davon rückte Abbott aber zuletzt ab. Sogar Geldstrafen gibt es seit diesem Montag, wenn die Regeln zum Tragen von Masken in bestimmten öffentlichen Bereichen nicht eingehalten werden.

In Texas und Florida, den beiden bevölkerungsreichsten US-Bundesstaaten, hatte die Zahlen der Neuinfizierten pro Tag Mitte April jeweils einen vorläufigen Höhepunkt erreicht und waren anschließend stagniert oder sogar leicht gesunken. Vereinzelten Spitzen (1800 in Texas am 15. Mai, 1200 in Florida am 23. Mai) folgten größere Täler. Bis zum 9. Juni. In Texas überschritt die Zahl der Neuinfizierten an diesem Tag erstmals die 2000er-Marke. In Florida stieg ab diesem Tag die Zahl der Neuinfizierten erstmals seit Beginn der Pandemie wieder an mehreren Tagen hintereinander.

Am vergangenen Freitag registrierten die Behörden in Texas die bisherige Rekordzahl von mehr als 4600 Neuinfizierten am Tag, in Florida am Samstag mehr als 4000 neue Fälle. Am 18. Mai begann die erste Phase der Lockerungen, am 5. Juni die zweite. Ziemlich genau zwei Wochen danach gibt es nun also ein Rekordhoch.

Kalifornien ist ein weiterer Bundesstaat, in dem die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen Tagen in die Höhe geschnellt ist. Die Kurve verläuft hier allerdings vergleichsweise linear. Nach deutlichen Schwankungen nach oben und unten, zog die Neuinfizierten-Zahl allerdings auch hier an – bis zum bisherigen Höhepunkt von mehr als 4200 Fällen.

Dass sich an dem Trend ohne neue Regeln etwas ändert? Daran glaubt Virologe Siouxsie Wiles von der Universität Auckland in Neuseeland nicht. „Es fühlt sich so an, als hätten die USA aufgegeben“, sagte Wiles der „Washington Post“. Zumindest vereinzelte Gouverneure der mehr als 20 stark betroffenen Staaten scheinen allerdings den Ernst der Lage erkannt zu haben.