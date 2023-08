Russland und die Zukunft der Raumstation ISS Auch in der Schwerelosigkeit verschwindet der Krieg nicht

Gestartet war sie als Superlativ: das komplizierteste und teuerste Bauwerk der Menschheit, einzigartiges Forschungslabor in der Schwerelosigkeit, Entdecker-WG im lebensfeindlichen Weltraum, fliegendes Monument der Völkerverständigung. Die Internationale Raumstation (ISS) war ein Gewinnerthema. Politiker ließen sich gern mit Astronauten ablichten oder per Video in die 400 Kilometer hohe Umlaufbahn schalten. Allein für den westlichen Teil, der von den USA, Kanada, Japan und Europa getragen wird, wurden weit über 100 Milliarden Euro ausgegeben.

Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist die politische Symbolik zur Farce geworden. Die westlichen Partner müssen sich erklären: Warum kooperieren sie weiter mit einem Land, das Kriegsverbrechen verübt?

Gerade Deutschland muss begründen, warum es sich auf der ISS weiter engagiert – 2022 mit mehr als 125 Millionen Euro – bilaterale Forschungen mit Russland aber rigoros beendet hat. Hinzu kommen die Mühen des Alltags, Instandsetzung, Kommerzialisierung und schwindende Aufmerksamkeit, denn die Raumfahrtagenturen pushen lieber ihr nächstes Multimilliardenprojekt: die Rückkehr des Menschen zum Mond.

Internationale Forschung in Zeiten des Krieges

Vor einem Jahr drohte Russland, das ISS-Projekt bald zu verlassen und es damit zu beenden. Das war aber nur Getöse, mittlerweile gibt es eine Zusage bis 2028, die Nasa und Esa planen gar bis 2030 zu bleiben. Vonseiten der europäischen Raumfahrtagentur wird betont, es gebe keine neuen Forschungsvorhaben mit Russland auf der ISS, bei der Kooperation gehe es nur darum, den Betrieb sicherzustellen. Auf Arbeitsebene, so ist zu hören, kommuniziere man sachlich und professionell. Gepolter wie beim Ex-Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin, der kürzlich sogar die Mondlandung von US-Astronauten bezweifelte, scheint es dort nicht zu geben.

Dennoch bleibt die Frage, wie der fortwährende Stationsbetrieb zur sonstigen Außenpolitik passt. „Viele Raumfahrtinteressierte möchten über die Kooperation auf der ISS eine Brücke nach Russland erhalten“, sagt Niklas Nienaß, Raumfahrtpolitiker der Grünen im Europaparlament. Dieses völkerverbindende Element werde „ein bisschen zu romantisch gesehen“, findet er. „Wenn wir die Zusammenarbeit beenden, würde es das Ende der Station bedeuten.“

Ein Fehler, meint Nienaß, und rät zur Verlängerung der ISS-Aktivitäten. „So günstig bekommen wir Forschung in der Schwerelosigkeit nicht wieder, wenn wir die bestehende Infrastruktur nicht nutzen.“ Konzepte für privat betriebene Stationen begrüßt er, doch die seien noch nicht so weit.

Walther Pelzer ist Mitglied des DLR-Vorstands und zuständig für die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR mit Sitz in Bonn. © IMAGO/Panama Pictures

Ähnlich argumentiert Klaus-Peter Willsch (CDU), Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt im Deutschen Bundestag. Europa sei auf der ISS nach den USA und Russland nur Juniorpartner. Der Aufbau der Station habe zu konsequenter Zusammenarbeit verpflichtet, da keiner der ISS-Partner sie allein betreiben könne.

Laut Willsch gehe auch Nasa-Chef Bill Nelson davon aus, dass die ISS bis zu ihrem geplanten De-Orbiting Ende 2030/Anfang 2031 in den bestehenden Partnerschaftsstrukturen weiterbetrieben werde. Für den Moment halte er diese Einschätzung für richtig. „Das ist für mich aber kein feststehender Glaubenssatz, sondern muss einer fortgesetzten Evaluation, insbesondere mit Bezug auf das Kriegsgeschehen unterzogen werden“, sagt Willsch.

Die ISS ist ein Beispiel, wie wir über nationale Grenzen hinweg zusammenarbeiten können – wichtig auch in Hinblick auf eine Zeit nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Walther Pelzer, Generaldirektor der DLR

Walther Pelzer, Generaldirektor der deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), meint, nicht nur die amerikanischen Partner legen Wert auf den Weiterbetrieb der ISS. Das DLR betreibt das Kontrollzentrum für das „Columbus“-Forschungsmodul.

„Aus meiner Sicht ist die ISS ein Beispiel, wie wir über nationale Grenzen hinweg zusammenarbeiten können – wichtig auch in Hinblick auf eine Zeit nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine“, sagt er. „Wenn wir diese Aktivitäten zurückfahren, werden Menschen und die Anlage gefährdet“, begründet er die Fortführung. Gemeinsame Experimente mit Russland würden aber nicht mehr gestartet.

Profi-Astronauten kümmern sich im All um Laien

Für die Astronauten auf der Station ist der Alltag wie gehabt. Sechseinhalb Stunden Arbeitszeit, zwei Stunden Training, um gegen den Muskelschwund in der Schwerelosigkeit anzukämpfen, samstags drei Stunden Hausputz, sonntags frei. Neuerdings kommen auch Gäste von privat finanzierten Missionen vorbei. Im Mai waren es vier mit Tickets der Firma Axiom, sie kamen aus den USA und Saudi-Arabien. Für die Mission hat Axiom um die 55 Millionen Dollar pro Person verlangt, aktuelle Preise sind nicht bekannt.

Das Team hatte rund 20 Experimente dabei. Es ging unter anderem darum herauszufinden, wie Schwerelosigkeit auf das Gehirn und die Augen bei Kurzzeitbesuchern im All wirkt. Ein anderer Versuch sollte klären, ob es ohne Schwerkraft einfacher ist, sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen zu erzeugen, auf die sich große Hoffnungen in der Medizin richten.

In der Vergangenheit gab es Andeutungen, derartige Besuche würden die „institutionellen“ Astronauten beeinträchtigen, weil sich die Profis erheblich um die Laien kümmern müssten. „Das hat sich eingespielt“, sagt Alexander Nitsch, ISS Operations Team Leader bei der Esa. Man habe die Aktivitäten im Columbus-Modul sicherheitshalber reduziert, das Experimentierprogramm sei aber nicht beeinträchtigt worden. „Das ist im Rauschen untergegangen“, sagt Nitsch.

Die Arbeitspläne müssten ohnehin ständig angepasst werden. Verglichen mit dem Beginn von Columbus vor 16 Jahren sei der Durchsatz an Versuchen heute rund dreimal so hoch, schätzt er. Die Abläufe seien besser, ebenso die Designs der Experimente. Vieles laufe inzwischen automatisiert ab.

Schwerelosigkeit als besonderes Labor

Die Hoffnung, dass die Station vermehrt von der Industrie genutzt werde und so Geld einbringt, ist nur teilweise erfüllt. Rund 20 Prozent der Unterstützungsaktivitäten wenden Nitsch und seine Kollegen für kommerzielle Kunden auf. Dazu gehört unter anderem der „Bioreactor Express Service“ der Firma Kayser Italia, der Forschungen in der Schwerelosigkeit für Firmen ermöglicht.

Neben der Materialwissenschaft sind Biotechnologie und Pharmabranche an diesem besonderen Umfeld interessiert. Ohne die störende Erdanziehungskraft sind filigrane Oberflächen länger stabil, laufen bestimmte Reaktionen besser ab. So können Forscherinnen und Forscher die grundlegenden Prozesse etwa für Krebstherapien besser verstehen und die Wirkstoffproduktion optimieren.

Die US-amerikanische Firma Axiom bereitet sich vor, bereits 2026 die ISS zu erweitern und mit ihren Modulen an die Raumstation anzudocken. © AXIOM SPACE

Zudem gibt es an der Außenhülle des Columbus-Moduls die Plattform „Bartolomeo“. Dort können Firmen Materialien und Kommunikationstechnologien für Weltraumanwendungen testen. Drinnen wie draußen sollen in den nächsten Jahren mehr kommerzielle Aufträge erfüllt werden.

Zwei Schwierigkeiten gibt es jedoch: Industriekunden haben andere Zeitpläne. „Wir müssen schneller auf neue Anforderungen reagieren als bei institutionellen Auftraggebern“, sagt Nitsch. Hier lernten die Agenturen dazu und würden flexibler. Außerdem sei die ISS nicht auf die Produktion eingerichtet, etwa von Wirkstoffen, sagt Pelzer. „Als die Station vor 30 Jahren entworfen wurde, wurde sie auf Forschung ausgerichtet.“ Eine Industrieproduktion in der Schwerelosigkeit erschien damals sehr weit weg und die technischen Voraussetzungen seien unklar gewesen. Heute ist klar, dass sie unzureichend sind.

Mietstationen von Axiom, Blue Origin und Co.

Das werden erst die Nachfolgestationen leisten können. Dafür gibt es verschiedene Konzepte. Die US-Firma Axiom will 2026 ein bewohnbares Modul an die ISS andocken, bis 2030 sollen drei weitere folgen. Sie werden dann abgetrennt, ehe die alte Station zum Absturz gebracht wird. Die Axiom-Stationen verbleiben dann als neue Einheiten im Orbit.

Die Nasa unterstützt die Entwicklung finanziell und wird die Module des kommerziellen Betreibers lediglich mieten – so wie sie es bereits beim Astronautentransfer handhabt, indem sie SpaceX als Taxidienstleister bucht. Für die Arbeit in der erdnahen Umlaufbahn rechnet die Nasa mit 3000 bis 4000 Personenstunden im Jahr, was etwa der Arbeit von zwei institutionellen Astronauten entspricht. Sie zeigt sich offen, zusätzliche Forschungsarbeiten an Unternehmen und deren Astronauten zu vergeben.

Komfort und Freiheit in alle Richtungen: In solchen Kapseln wie die der Firma Axiom könnten Astronauten künftig leben. © AXIOM SPACE

Neben Axiom gibt es drei weitere Firmen, die an Stationskonzepten arbeiten und von der US-Raumfahrtagentur gefördert werden: Blue Origin, Nanoracks and Northrop Grumman. Einerseits ist es klug, das Risiko auf mehrere Unternehmen zu verteilen. Man denke nur an das Raumschiff CST-100 Starliner von Boeing für den Crewtransport, das große technische Probleme hat und dem Zeitplan um Jahre hinterherhinkt.

Auf der anderen Seite sind vier Firmen, die Raumstationen mit staatlichem Zuschuss entwickeln, wohl etwas viel. Axiom drängt darauf, die Zahl zu reduzieren, um mehr Ressourcen für die verbleibenden zu haben. Die Zeit für eine ISS-Nachfolge dränge, denn auch die chinesische Station Tiangong öffne sich für zahlende Nutzer. „Wir kennen Firmen, die am erdnahen Raum interessiert sind und die bereits Kunden an die chinesische Raumstation verloren haben“, sagt Mary Lynne Dittmar von Axiom gegenüber „Space News“.

Stapelbare Raumstation von Airbus

Auch der europäische Airbus-Konzern arbeitet an einer eigenen Raumstation. Sie heißt Loop und verfügt in den Entwürfen über drei Etagen. Eine zum Schlafen und Essen, eine für wissenschaftliche Arbeiten und eine mit Zentrifuge. Diese erzeugt ein bisschen Schwerkraft und soll dem körperlichen Verfall der Crew entgegenwirken beziehungsweise das sehr umfangreiche Fitnessprogramm reduzieren. Diese Technologie würde auch andere Langzeitaufenthalte wie einen Flug zum Mars vereinfachen.

Im Inneren der „Loop“-Raumstationen des europäischen Airbus-Konzerns gibt es verschiedene Decks mit unterschiedlichen Funktionen. © Airbus 2023;Airbus Defence and Space GmbH 2023

Acht Meter misst das Weltraumhäuschen im Durchmesser und braucht eine große Rakete, um dort hingebracht zu werden. Dafür käme der Schwerlasttransporter von SpaceX, das „Starship“ infrage. Später, träumt man bei Airbus, könnten mehrere Loops zusammengebaut werden, um eine große Station zu bauen.

Über die Kosten ist nichts bekannt, sie dürften erheblich und ohne öffentliche Förderung – siehe Nasa – kaum zu bezahlen sein. Zwar hat die Esa bei der jüngsten Ministerratskonferenz 17 Prozent mehr Geld zugesagt bekommen als in der vorherigen Finanzierungsperiode. Doch die Aufgaben nehmen ebenfalls beträchtlich zu. Die Erdbeobachtung soll ausgebaut werden und die Raketensparte mit Ariane 6 und Vega wird auch künftig hohe Zuschüsse erfordern.

Wie viel Geld für eine ISS-Nachfolge in den nächsten Jahren übrig bleibt, wird sich zeigen. Auch wie viel aus Deutschland in den Esa-Topf eingezahlt werden wird. Um einen ausgeglichenen Bundeshaushalt zu erreichen, soll zumindest das nationale Raumfahrtprogramm gekürzt werden, mit dem unter anderem Experimente deutscher Wissenschaftler auf der ISS finanziert werden. Standen 2023 noch 371,1 Millionen Euro zur Verfügung sollen es 2024 nur noch 313,8 Millionen sein.