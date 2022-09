Schneller Rückzug befürchtet Der Thwaites-Gletscher in der Antarktis verliert rapide an Stabilität

Der Thwaites-Gletscher in der Antarktis droht, sich in den kommenden Jahren schnell zurückzuziehen. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung hervor, die am Montag, 5. September 2022, in der Zeitschrift „Nature Geoscience“ veröffentlicht wurde.

Wissenschaftler haben den Rückzug des Gletschers in der Vergangenheit analysiert. Der Blick in die Klimageschichte soll helfen, die Entwicklung in der Zukunft besser einschätzen zu können. Wegen des hohen Risikos eine Kollapses des Eisriesen und dem damit einhergehenden starken Anstieg des Meeresspiegels wird der Thwaites auch als „Doomsday-Gletscher“ bezeichnet - der demnach eines Tages den „Weltuntergang“ einleiten könnte.

Durch seinen Kollaps könnte der Gletscher, der in der Lage ist, den Meeresspiegel um mehrere Meter anzuheben, einen Dominoeffekt auslösen. Der Thwaites-Gletscher ist mit 192.000 Quadratkilometern fast so groß wie Großbritannien. Würde das dortige Eisschelf zusammenbrechen, würde der Meeresspiegel global um etwa 65 Zentimeter ansteigen. Städte wie San Francisco, New York, Miami, London oder Jakarta würden überflutet.

Bis zu zwei Meter Anstieg des Meeresspiegels Seit 1900 sind die Meere weltweit um rund 20 Zentimeter gestiegen. Doch der Anstieg beschleunigt sich: Ein Viertel davon ist seit 2006 passiert. Derzeit steigt der Meeresspiegel durchschnittlich jedes Jahr um etwa 3,7 Millimeter. Bis 2100 rechnen Wissenschaftler mit einem Anstieg von mindestens 28 Zentimeter. Doch je nachdem, wie viel Eis abschmilzt, könnte der Meeresspiegel auch um bis zu zwei Meter steigen.

Für einige Pazifikstaaten wie Kiribati oder tiefliegende Länder wie die Niederlande oder Bangladesch wären die Folgen katastrophal. Rund 680 Millionen Menschen leben weltweit an Küsten oder auf kleinen Inseln. Auch für die deutschen Nord- und Ostseeküsten sowie für Städte wie Bremen oder Hamburg besteht durch den Anstieg des Meeresspiegels ein erhöhtes Risiko, da Sturmfluten in Zukunft öfter und höher auflaufen könnten.

„Das Verständnis der jüngsten Geschichte des Thwaites-Gletschers und der Prozesse, die seinen anhaltenden Rückzug steuern, ist der Schlüssel zur Projektion der Beiträge der Antarktis zum zukünftigen Anstieg des Meeresspiegels“, schreiben die Forschenden in der Studie. Und weiter: „Besonders besorgniserregend ist, wie sich die Gletscherbodenzone in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnte, wo sie am Meeresboden gehalten wird.“ Der Gletscher stabilisiert durch seine Lage auch den gesamten westantarktischen Eisschild, der den Meeresspiegel um bis zu drei Meter anheben würde, wenn er vollständig schmelzen würde.

Die Forschenden nutzten geophysikalische Daten eines autonomen Unterwasserfahrzeugs, das an der Eisfront des Thwaites-Gletschers eingesetzt wurde. Somit konnten sie einen vergangenen Rückzug des Gletschers anhand der Beschaffenheit des Meeresbodens an einem Unterwasser-Höhenzug dokumentieren. Solche Veränderungen wurden durch das Heben und Senken der Gezeiten verursacht, als der Gletscher noch eine größere Ausdehnung hatte als heute.

Rapide Auflösungserscheinungen Mitte des 20. Jahrhunderts

Sie stellten fest, dass sich irgendwann innerhalb der vergangenen zwei Jahrhunderte die Basis des Gletschers vom Meeresboden löste und mit einer Geschwindigkeit von 2,1 Kilometer pro Jahr zurückgezogen hat. Das ist doppelt so schnell wie die Rate, die Wissenschaftler zwischen 2011 und 2019 durch Satelliten in dem Teil der Erdungszone beobachtet haben, der sich am schnellsten zurückzieht.

„Unsere Ergebnisse deuten auf anhaltende Impulse eines schnellen Rückzugs am Thwaites-Gletscher in den letzten zwei Jahrhunderten hin“, schreiben die Forschenden in der Studie. Diese rapide Auflösung trat möglicherweise erst Mitte des 20. Jahrhunderts auf, sagte Alastair Graham, der Hauptautor der Studie und Meeresgeophysiker an der University of South Florida laut einer Pressemitteilung.

Die Menge des Meereises trägt entscheidend zur Stabilität der Gletscher bei. © Alfred-Wegener-Institut / Lars Grübner

Die Forschenden vermuten, dass sich der Gletscher in naher Zukunft ähnlich schnell zurückziehen könnte, sobald er den Kontakt zu der Erhebung am Meeresboden verliert, die ihn fixiert. „Der Thwaites hält sich an seinen Fingernägeln fest, und wir erwarten in Zukunft große Veränderungen über kleine Zeiträume – sogar von einem Jahr zum nächsten – wenn sich der Gletscher über einen flachen Rücken in seinem Bett zurückzieht“, sagte Robert Larter, ein Meeresgeophysiker und einer der Co-Autoren der Studie vom British Antarctic Survey.

Der Thwaites-Gletscher beschäftigt die Forschung seit Jahrzehnten. Bereits 1973 wurde über ein hohes Kollapsrisiko gemutmaßt. Schließlich fanden Forschende heraus, dass warme Meeresströmungen den Gletscher von unten her schmelzen, da der Eiskoloss auf dem Meeresboden und nicht auf trockenem Land aufliegt. So könnte die Eismasse von unten her destabilisiert werden.

Mittlerweile weiß die Wissenschaft, dass der Gletscher seit Jahren immer brüchiger wird und seine Eismasse abnimmt. „Momentan verliert der Gletscher jedes Jahr ungefähr 50 Milliarden Tonnen mehr, als er durch Schneefall wieder gewinnt“, sagte Keith Nicholls, ein Experte des British Antarctic Survey, bereits 2020. „Somit wird der Gletscher momentan also immer kleiner.“ Schon heute trage der Gletscher rund vier Prozent pro Jahr zum Meeresspiegelanstieg bei.

Hauptsächlich drei Faktoren tragen zum Kollaps des Schelfeises bei: die Erwärmung des Ozeans, die Erwärmung der Atmosphäre sowie die Menge des Meereises. In dieser Saison wurde deutlich weniger Meereis registriert. Dadurch wurden die Eisschelfe in der Antarktis anfällig für Wellen und andere atmosphärische Einflüsse.

Zoë Thomas, eine Antarktis-Expertin der University of New South Wales in Sydney, verweist auf Klimamodelle, wonach der vom Menschen verursachte Klimawandel einen Großteil dieser Veränderungen in der Antarktis verursacht hat. Erschreckend sei, wie sehr sich der Anstieg des Meeresspiegels in den vergangenen Jahren beschleunigt habe. „Früher war der Zeitrahmen immer mehrere hundert Jahre, jetzt sprechen wir von zwei oder drei Dekaden – es ist also etwas, das uns alle in unserer Lebenszeit treffen kann.“

