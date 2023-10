„Schnellster Weg zur Katastrophe“ Klimaforscher will nicht fliegen – obwohl Arbeitgeber mit Kündigung droht

Der Klimaforscher Gianluca Grimalda verweigert Berichten des britischen „Guardian“ zufolge, aus Klimaschutzgründen mit dem Flugzeug nach Deutschland zurückzureisen.

Sein Arbeitgeber, das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel), droht ihm mit der Kündigung, sollte er bis Montag nicht an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt sein. Grimalda hält sich zurzeit für einen Forschungsaufenthalt auf der Insel Bougainville in Papua-Neuguinea auf.

Stattdessen will er die 22.000 Kilometer Rückweg mit Frachtschiff, Fähre, Zug und Bus zurücklegen – was seinen Schätzungen zufolge zwei Monate dauern soll. Der Verzicht aufs Fliegen soll rund 3,6 Tonnen CO₂ sparen.

„Flugreisen sind der schnellste Weg, um fossile Brennstoffe zu verbrennen, also der schnellste Weg, uns in die Katastrophe zu begeben“, zitiert der „Guardian“ Grimalda. Außerdem habe er den Einwohnern Papua-Neuguineas versprochen, seinen CO₂-Ausstoß bei der Rückreise zu minimieren. Weiße Männer würden in der lokalen Sprache oft als Lügner bezeichnet, aber er wolle keiner sein, sagt er.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ursprünglich sollte Grimaldas Feldforschung bereits im Juli beendet und er zum 10. September nach Kiel zurückgekehrt sein. Doch seine Forschung sei durch Faktoren außerhalb seiner Kontrolle aufgehalten worden. So sei er als Geisel gehalten und bestohlen worden. Zudem habe die Kontaktaufnahme mit den Menschen vor Ort länger gedauert als geplant, sagt Grimalda.

Solidarität mit Grimalda

Grimaldas Unterstützer sagen dem Guardian, dass das IfW Kiel Vergeltung übe, da sich Grimalda als Teil des Netzwerks „Scientist Rebellion“ mit Methoden des zivilen Ungehorsams für mehr Klimaschutz engagiere. So hatte er sich vergangenen Oktober gemeinsam mit weiteren Protestierenden im Porsche-Pavillon in Wolfsburg auf den Boden geklebt und war in den Hungerstreik getreten, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer solidarisierte sich auf X, ehemals Twitter, mit Grimalda: „Es ist 2023 und der Klimaforscher Grimalda droht seinen Job (...) zu verlieren, weil er nach einem Forschungsaufenthalt auf den Salomonen nicht mit dem Flugzeug zurückreisen möchte – um CO2 zu sparen. (...) Alle Solidarität.“

Papa-Neuguinea ist besonders von Klimawandel betroffen. Grimalda hat in den vergangenen sechs Monaten die Auswirkungen für die Bevölkerung in Bougainville untersucht. Bereits auf dem Hinweg reiste er größtenteils auf dem Land- und Seeweg, um seinen CO₂-Ausstoß minimal zu halten. (Tsp)