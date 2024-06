„Schwere Hypothek für Wissenschaftsstandort“ Berlins Senatorin Czyborra über Uni-Besetzungen und die Fälle Rauch und Stark-Watzinger

Bundesweite Aufregung über die pro-palästinensischen Campus-Proteste an Berliner Unis, der Eklat um die Präsidentin der Technischen Universität, jetzt drohen auch noch Kürzungen in Millionenhöhe: Wie beschädigt ist der Wissenschaftsstandort Berlin?

Natürlich ist das eine schwere Hypothek in der öffentlichen Wahrnehmung. Wobei man auch sagen muss, dass es ähnliche Proteste an vielen anderen Unis in Deutschland gibt. Die landen aber nicht mit der gleichen Vehemenz in der Öffentlichkeit. Wir sind die Hauptstadt, wir stehen als Exzellenzstandort weit an der Spitze und sind sehr erfolgreich. Dadurch ist der Blick stärker auf uns gerichtet. Gerade die FU und die HU sind international sehr bekannt, das macht sie eher zum Ziel.