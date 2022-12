Spannungen mit Russland Droht ein neuer Kalter Krieg im All?

Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Raumfahrt. Denn internationale Kooperationen mit Russland werden schwieriger und mit China strebt ein neuer Akteur auf die Weltraumbühne. Was bedeutet das? Unsere neue Folge „3 auf 1“.

China besitzt enormes Potenzial

Frank Herold beschäftigt sich seit 40 Jahren intensiv mit dem Thema Raumfahrt, besonders mit der sowjetischen und russischen und er sagt: Heute geht es nicht mehr um Prestige.

Die erfolgreiche Mondmission Artemis 1 hat gezeigt, dass die Ziele in der gegenwärtigen Etappe der Raumfahrt gewaltig sind. Anders als im Kalten Krieg geht es heute nicht mehr so sehr um Prestige und Grundlagenforschung, sondern bereits mittelfristig um die Frage: Wer kann genug investieren, um sich einen nachhaltigen Zugang zu den Ressourcen – zunächst des Mondes – zu sichern.

Das wird zu einem harten Konkurrenzkampf führen, aber nicht zwangsläufig zu einem Kalten Krieg im All. Die einst mitführende Raumfahrtnation Russland hat sich gerade isoliert und damit in einen deutlichen Wettbewerbsnachteil gebracht.

China besitzt enormes Potenzial, muss aber vieles allein entwickeln, weil die Hochtechnologie-Partner für Pekings Programm weitgehend fehlen. Die dritte große Raumfahrtnation, die USA, scheinen in einer besseren Position. Sie sind offen für Kooperationen mit potenten Partnern wie der europäischen Weltraumagentur ESA und es gibt einen innovationsfördernden Wettbewerb zwischen staatlichen Institutionen wie der Nasa und privatwirtschaftlichen Ambitionen wie denen von Elon Musk.

Der Westen ist gemeinsam stärker als der Einzelkämpfer China

Roland Knauer ist freier Wissenschaftsjournalist und seit er als Zwölfjähriger im Juli 1969 in einer Fernsehaufzeichnung die ersten Schritte von Menschen auf dem Mond bestaunte, verfolgt er die Highlights der Raumfahrt und berichtet immer wieder darüber. Er sagt: Warum sollte Russland nicht bald wieder dabei sein?

Seit ihren Anfängen wird die Raumfahrt von Nationen oder von internationalen Vereinigungen wie der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA geprägt, die sich solche teuren Unternehmungen leisten können. Seit dem Ende des kalten Krieges stemmten zunehmend längst vorhandene internationale Kooperationen die immensen Kosten der oft sehr langfristigen Weltraumprogramme gemeinsam.

Wenn nun nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ein starker Partner wegfällt, bedeutet das alles andere als ein Ende der Raumfahrt. Die Nationen des Westens samt Japan und Australien werden ihre Zusammenarbeit wohl eher verstärken – und sind heute gemeinsam allemal stärker als noch so große Einzelkämpfer wie China.

Und weshalb sollte nicht auch Russland eines Tages wieder mitmachen dürfen? Wissen wir doch aus der Geschichte Deutschlands: Fast genau sechs Jahre nach dem Ende des Dritten Reichs, das damals viel mehr auf dem Kerbholz hatte als Russland heute, wurden mit der Montanunion zwischen Frankreich und Deutschland im April 1951 die Grundlagen der Europäischen Union und letztendlich auch der ESA gelegt.

Binnen einer Dekade sollen Menschen auf den Mond fliegen - das ist machbar

Ralf Nestler ist Autor des Tagesspiegels und recherchiert seit Jahren zu Raumfahrtthemen. Und er sagt: Der Westen hat es aktuell schwer.

In diesem neuen Kalten Krieg stehen die USA und ihre westlichen Partner vor allem China gegenüber. Russlands Stärke im All schwindet, auch wegen knapper Ressourcen und fehlender Fachkräfte.

Im erdnahen Raum läuft es noch halbwegs, Missionen zu Mond und Mars kommen nicht voran. China treibt sein Raumfahrtprogramm beharrlich und vor allem erfolgreich voran. Das zeigt die erste Landung eines Roboters auf der Rückseite des Mondes oder der Aufbau einer eigenen Raumstation. Binnen einer Dekade sollen Menschen auf den Mond fliegen und es gibt wenige Gründe, daran zu zweifeln.

Der Westen hat es schwerer. Er war schon mal dort, wirklich überzeugende Argumente für die Multimilliarden-Investitionen in puncto astronautischer Exploration von Mond und Mars fehlen. Doch die braucht es in einer demokratischen Gesellschaft, man muss die Mehrheit gewinnen. Zugleich kooperieren wir auf der Raumstation ISS mit Kriegsverbrechern: Russland. Während wir uns (zu Recht!) an unseren Ansprüchen reiben, gibt es in China viel Geld und Know-how für Prestigevorhaben, aber kaum Widerspruch.

