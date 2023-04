Stärkste Rakete der Welt SpaceX startet am Donnerstag einen neuen Versuch für „Starship“-Testflug

Nach der Absage in letzter Minute am Montag soll der mit Spannung erwartete erste Testflug der SpaceX-Riesenrakete „Starship“ nun am Donnerstag erfolgen. Das neue Startfenster öffne sich am Donnerstag um 08.28 Uhr Ortszeit (15.28 Uhr MESZ) und schließe sich nach 62 Minuten, teilte SpaceX am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter mit.

Nach der Absage des Startversuchs am Montag hatte eine SpaceX-Mitarbeiterin zunächst gesagt, es werde „mindestens 48 Stunden dauern, bis wir diesen Testflug erneut versuchen können“.

Der Start der 120 Meter hohen Rakete vom SpaceX-Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas war weniger als zehn Minuten vor der geplanten Zündung gestoppt worden. Als eine Art Generalprobe lief der Countdown aber noch bis zehn Sekunden vor der ursprünglich geplanten Startzeit weiter.

Als Grund für den Abbruch wurde ein technisches Problem beim Druckausgleich an der leistungsstärksten jemals gebauten Weltraumrakete genannt. SpaceX-Gründer Elon Musk schrieb auf Twitter, anscheinend sei ein Ventil eingefroren. Durch den Startversuch habe SpaceX aber „viel gelernt“.

„Lasst uns hoffen, dass der nächste Startversuch uns zu einer erfolgreichen Zündung und zum Abheben bringt“, schrieb der deutsche Astronaut Matthias Maurer via Twitter. Der Testversuch am Montag war für ihn ein „verlockender Teaser, für das, was da folgen wird“.

Starship besteht aus einer 70 Meter hohen Rakete namens Super Heavy und einer 50 Meter langen Raumfähre mit zusätzlichen Antrieben.

Die US-Weltraumagentur Nasa hat Starship ausgewählt, um Ende 2025 bei der Mission Artemis 3 erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen zum Mond zu fliegen. Selbst Flüge zum Mars sollen mit der Rakete möglich sein. Im Februar waren bei einem Test auf der Raketenbasis erstmals fast alle Triebwerke der Rakete erfolgreich gezündet worden. (AFP, dpa)