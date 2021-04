Ein besonderes Naturschauspiel ereignet sich am Dienstag, den 27. April: Am Himmel wird ein „Supermond“, auch „Super-Vollmond“ genannt, zu sehen sein. Doch nicht nur seine Größe, auch seine Farbe werden einen speziellen Anblick bieten.

„So gegen 5 Uhr morgens erreicht der Mond seine Vollmondphase und steht der Erde mit einer Entfernung von ungefähr 360.000 Kilometer relativ nahe“, sagt Astrophysiker Heino Falcke. Der Vollmond befindet sich dann in seiner erdnächsten Position (Perigäum) und wird von der Sonne angestrahlt – ein „Supermond“.

Der Begriff „Supermond“ sei in der Astronomie kein anerkannter Begriff und werde von Wissenschaftlern nicht verwendet, erklärt Falcke. Eine offizielle Definition liege dafür nicht vor. Benannt wurde das astronomische Phänomen im Jahr 1979 vom Astrologen Richard Nolle. Laut seiner Definition muss sich der Vollmond der Erde auf mindestens 367.600 Kilometer nähern, um als „Supermond“ zu gelten.

Pinker Mond auch über Berlin

Der Mond erscheint dann bis zu 15 Prozent heller als sonst, wenn er sich der Erde nähert. „Das passiert relativ regelmäßig, manchmal bis zu vier Mal im Jahr“, sagt Falcke. Doch näher als dieses Mal gehe es kaum. Durch seine rötlich schimmernde Farbe wird der „Supermond“ auch als „pinker Mond“ bezeichnet.

Für Berlin wird die Vollmondphase für 5.31 Uhr erwartet. Wer in dieser Nacht keine Zeit hat, in den Himmel zu blicken, der muss nicht lange auf das nächste Mond-Ereignis warten. Der nächste „Supermond“ kann schon am 26. Mai bewundert werden.

„Was das menschliche Auge dann wahrnimmt, ist eine optische Täuschung“, erklärt der Professor. Der Mond werde nicht etwa größer, „der Kopf spielt uns das vor“. Besonders spektakulär anzusehen ist der Mond, wenn er gerade aufgeht oder kurz bevor er untergeht. Zu diesen Zeitpunkten steht er knapp über dem Horizont und erscheint noch größer. Dieses Phänomen wird als Mondtäuschung bezeichnet.

Wer nicht bis morgens um 5 Uhr warten möchte, kann bereits gegen 21 Uhr am Montagabend einen Blick auf den Supermond werfen. „Zu diesem Zeitpunkt wird er auch schon sehr groß zu sehen sein“, verspricht Falcke.

Und wer sich dieses Schauspiel anschauen möchte, müsse nicht zwangsläufig die Großstadt verlassen. „Bei klarem Wetter kann man problemlos von überall schauen.“ Falcke empfiehlt, ein Fernglas zur Hand zu nehmen und die Chance zu nutzen, die Krater und Ränder des Erdtrabanten zu begutachten. „Das ist wunderschön.“

Wie entsteht der Supermond?

Da die Umlaufbahn des Mondes um die Erde elliptisch ist, ändert sich auch die Entfernung zwischen Mond und Erde ständig. Das hängt davon ab, auf welcher Position sich der Mond auf seiner etwa 29 Tage langen Umlaufbahn befindet. Der durchschnittliche Abstand zwischen dem Erdtrabanten und der Erde beträgt ungefähr 384.400 Kilometer.

Supermonde 2021 – Entfernung zwischen Erde und dem Vollmond

28. März 2021: Um 20.48 Uhr – 363.167 Kilometer

Um 20.48 Uhr – 363.167 Kilometer 27. April 2021: Um 5.31 Uhr – 357.614 Kilometer

Um 5.31 Uhr – 357.614 Kilometer 26. Mai 2021: Um 13.14 Uhr – 357.462 Kilometer

Um 13.14 Uhr – 357.462 Kilometer 24. Juni 2021: Um 20.40 Uhr – 361.556 Kilometer

Kommt der Mond der Erde näher, steigt auch die Anziehungskraft – und das hat Auswirkungen auf die Gezeiten. Ebbe und Flut werden dadurch verstärkt. „In der Nacht von Montag zu Dienstag verringert sich die Mond-Erde-Entfernung um etwa 14 Prozent“, sagt Falcke. Durch diese Veränderung könnte es stärkere Springfluten geben, aber dies sei nur eine minimale Auswirkung.

Das Ereignis sei eher etwas für das Auge. „Dennoch ist es gut, sich manchmal daran zu erinnern, welchen Einfluss der Mond auf die Erde hat“, sagt der Wissenschaftler. Auch 2019 gab es einen Supermond. 2018 gab es einen „Blue Blood-Red Super Moon“.