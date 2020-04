Ein Ende der Corona-Pandemie ist aktuell nicht absehbar. Und nach wie vor gibt es viele Fragen rund um das neuartige Virus, um Symptome, Ansteckungsgefahr. Aber auch rund um Kontaktsperrungen, geöffnete oder geschlossene Schulen und Kitas, um Reisen, Einkaufen und aktuelle Fallzahlen. Wir haben für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zusammen mit unserem Partner Solvemate das Corona-Navi entwickelt, einen interaktiven Helfer und Navigator durch die wichtigsten Inhalte zum Virus.

Hier können Sie mit unserem Chatbot interagieren und zentrale Fragen stellen, die wir Ihnen hoffentlich beantworten.

Dafür haben wir verschiedene Themenkomplexe gebündelt: "Ansteckung, Symptome, Heilung"; "Eindämmung und Schutz"; "Geltende Regeln"; "Ausbreitung, Fallzahlen und News"; "Hilfsangebote". Wählen Sie einfach eine Kategorie und klicken Sie sich durch die Antworten. Das Corona-Navi leitet Sie zu den für Sie hoffentlich hilfreichen Antworten und bietet Ihnen einen schnellen Überblick.

Für uns ist das auch ein kleines Experiment. Wie kann man mit so einem Mittel wichtige Informationen transportieren? Und vor allem: Wie kommt das bei Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, an? Wir haben natürlich längst nicht alle Fragen und schon gar nicht alle Antworten. Deshalb probieren Sie das "Corona-Navi" doch einfach mal aus und schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt, was nicht und was Ihnen fehlt.

Dieses Feedback können Sie direkt im Corona-Navi hinterlassen oder Sie schreiben uns an corona-navi@tagesspiegel.de

Wir freuen uns auf ihre Fragen, ihr Lob und Ihre Kritik.

Das Corona-Navi finden Sie hier hinter diesem Link sowie eingebaut auf den zahlreichen interaktiven Karten rund um das Virus. Einen Überblick über alle unsere Karten zum Coronavirus finden Sie hier.

Natürlich informieren wir Sie auch auf allen anderen Kanälen über die aktuelle Pandemie: