Wie viel Schulstoff haben Kinder und Jugendliche in der Coronakrise seit dem Frühjahr 2020 verpasst? Während Deutschland auf Ergebnisse erster Lernstandserhebungen nach den Ferien wartet und auf größere Studien, die erst 2022 veröffentlicht werden, hat die Telekom Stiftung die Betroffenen selbst gefragt.

Vier von fünf Schülerinnen und Schülern geben demnach an, nach gut einem Jahr Homeschooling, Quarantänezeiten und Wechselunterricht mit dem Schulstoff im Rückstand zu sein. 27 Prozent sehen sich sogar „deutlich im Rückstand“ – und nur zehn Prozent „gar nicht“. 61 Prozent der Eltern sind wegen des verpassten Lernstoffs in Sorge.

Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Deutsche Telekom Stiftung im März und April dieses Jahres hervor, die am heutigen Donnerstag veröffentlicht wird (zur vollständigen Studie geht es hier). Die Umfrage knüpft an eine Studie zum Bildungsverständnis von Kindern und Jugendlichen von vor einem Jahr an.

Mit der Qualität des Digitalunterrichts ist nur etwas mehr als die Hälfte der rund 1000 befragten Kinder und Jugendlichen der Klassen 5 bis 10 zufrieden oder sehr zufrieden, 41 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Mit dem Lernen von zu Hause gut oder sehr gut zurechtgekommen sind nach eigener Aussage immerhin 58 Prozent der Schüler:innen (sehr gut: 11 %).

Dass sie weniger gut zurechtgekommen sind, sagen 30 Prozent, acht Prozent sind gar nicht klargekommen. An Haupt- und Realschulen ist die Gruppe, die im Homeschooling nicht mitkam, mit 48 Prozent doppelt so groß wie an Gymnasien.

Nur ein Drittel der Eltern sieht digitale Ausstattung verbessert

Bessere Noten von den Schüler:innen bekommt die digitale Ausstattung ihrer Schule, 57 Prozent finden sie gut oder sehr gut. Die 500 befragten Eltern dieser Altersgruppe sind kritischer, nur ein Drittel konstatiert, dass die Schule heute digital besser ausgestattet sei als vor der Coronakrise.

Obwohl sich zwei Drittel der Schüler:innen bescheinigen, im Umgang mit digitalen Anwendungen viel dazugelernt zu haben: Eine überwältigende Mehrheit von 93 Prozent wünscht sich zurück in den klassischen Präsenzunterricht in der Schule.

Zwischen Präsenzunterricht pur und Wechselmodell

Hier wurde allerdings differenziert gefragt: Ausschließlich in der Schule mit direkter Anleitung durch die Lehrkräfte wollen 54 Prozent ins neue Schuljahr starten. 39 Prozent aber würden ein Modell bevorzugen, in dem sie "überwiegend in der Schule und ab und zu digital zu Hause" unterrichtet werden.

Bei den Eltern fällt das Plädoyer für den Lernort Schule nach 16 Monaten mit wiederholten Homeschooling-Phasen noch deutlicher aus: Drei Viertel wünschen sich ausnahmslosen Präsenzunterricht.

Für ihre Kinder sind sie allerdings die wichtigsten Lernhelfer - 71 Prozent sehen in ihnen die ersten Ansprechpartner, wenn sie Unterstützungsbedarf beim Lernen oder bei den Hausaufgaben haben. Damit liegen die Eltern weit vor Freund:innen (45 Prozent) und Lehrkräften (27 Prozent).

"Extra-Zeit zum Lernen" nennt sich ein Sommerprogramm in Nordrhein-Westfalen, das hier von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP)...

Aber insgesamt nur ein Drittel der befragten Schüler:innen möchte sich weiterhin Inhalte hin und wieder selbst erarbeiten. Dabei haben die Kinder und Jugendlichen gerade dabei Fortschritte gemacht. So bestätigt mehr als die Hälfte, sich beim Recherchieren von Informationen, beim selbstständigen Erarbeiten von Themen und in der Selbstorganisation verbessert zu haben.

Regulärer Unterricht soll helfen, Defizite aufzuholen

Also alles zurück zu den Vor-Corona-Zeiten? Die Eltern erwarten von den Lehrkräften womöglich mehr als vorher: 90 Prozent sehen die Schulen in der Pflicht, die Lernrückstände auszugleichen. Zugetraut wird dies nicht etwa zusätzlichen Lernangeboten am Nachmittag oder in den Ferien, die durch das eine Milliarde Euro schwere Aufhol-Paket des Bundes finanziert werden. Dieses Programm allerdings war zum Zeitpunkt der Umfrage auch noch gar nicht beschlossen.



Schulen haben schon begonnen, Lernlücken aufzufüllen

Beruhigend ist, dass die Schüler:innen schon im Frühjahr von Unterstützungsmaßnahmen ihrer Lehrkräfte berichtet haben, die helfen sollen, Rückstände aufzuholen: 55 Prozent bekamen zusätzliche Übungsaufgaben, 41 Prozent sogar digitale Lernangebote. Aber nur 44 Prozent gaben an, selber aktiv zu werden, um Versäumtes nachzuholen (Gymnasiast:innen: 50 Prozent).

Wenig verwunderlich ist, dass Digitales in der Coronakrise die Freizeitgestaltung dominiert hat. Auf die Frage, was sie "wegen Corona neu angefangen bzw. häufiger gemacht" haben, nennen 52 Prozent allgemein das Internet, 47 Prozent haben Computerspiele für sich entdeckt oder verstärkt genutzt, bei den sozialen Medien sind des 46 Prozent und bei Streamingdiensten 39 Prozent.

All dies ist bei den Jungen sehr viel ausgeprägter als bei den Mädchen, die auch analoge Hobbys wie Kochen, Backen, Handarbeiten oder Bücher lesen ausgebaut haben. Außerhalb des häuslichen Bereichs haben beide Gruppen vor allem ihre Sportvereine vermisst (66 Prozent).

Der Vorsitzende der Telekom-Stiftung, Thomas de Maizière, spricht sich dafür aus, "Bildungs-Ökosysteme" zu schaffen, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, den Anschluss ans schulische Curriculum zu schaffen. Schulen und die Lernorte um sie herum, etwa Jugendhäuser, Musikschulen und Bibliotheken, sollten zusammenwirken. "Damit jeder die Lerngelegenheit erhält, die er braucht."