Umstrittene Präsidentin Aufsichtsrat der TU Berlin unterstützt Geraldine Rauch

Das Kuratorium der Technischen Universität Berlin (TU) fordert weder Rücktritt noch Abwahl von Präsidentin Geraldine Rauch. Das ist das Ergebnis der Sitzung vom Montagvormittag, wie der Tagesspiegel im Anschluss daran erfuhr. Stattdessen einigte sich das Gremium auf eine Stellungnahme, die eine „kritische Unterstützung“ Rauchs vorsieht. Darin wird aber auch ihr „eklatantes Fehlverhalten“ missbilligt und eine Aufarbeitung gefordert.

Am Montagmittag begründete das Kuratorium seinen Entschluss in einer Mitteilung. Zwar habe die Präsidentin durch ihr Fehlverhalten der Universität viel Schaden zugefügt.

Es solle ihr aber „die Chance eingeräumt werden, das von ihr angebotene Programm zur Festigung des Vertrauens in die TU Berlin und zur Wahrung der Tradition als weltoffene, tolerante und anti-rassistische Universität erfolgreich umzusetzen“. Man werde sie „konstruktiv-kritisch bei ihrem angekündigten Neuanfang zu unterstützen“. Die Mehrheitsverhältnisse für diese Entscheidung würden auf Bitten der Mitglieder nicht bekannt gegeben.

In der Begründung führt das Kuratorium an, es halte die Entschuldigung Rauchs für ernsthaft und aufrichtig. Es verurteilt „die zum Teil aggressiven Anschuldigungen gegenüber Frau Rauch“, die ihr Twitter-Eklat ausgelöst hatte, als „ungerechtfertigt“.

Präsidentin soll Bericht über Fortschritte vorlegen

Man sei „fest davon überzeugt, dass Frau Rauch keinerlei antisemitische Vorurteile pflegt, damit sympathisiert oder diese unterstützt“, heißt es weiter. „Eine kritische Haltung gegenüber dem derzeitigen Vorgehen der israelischen Regierung ist legitim und keinesfalls antisemitisch, unabhängig davon, ob man diese Kritik teilt oder nicht.“

Das Kuratorium erwarte, dass Rauch die von ihr versprochenen Maßnahmen, um Vertrauen wiederherzustellen, „unverzüglich, konsequent und mit hohem Verantwortungsbewusstsein in enger Absprache mit dem Präsidium und alle universitären und außeruniversitären Gremien umsetzt“. Es erwarte nach einem Jahr einen Bericht dazu, ob dies erreicht worden sei.

Mit Blick auf den internationalen Reputationsschaden, den die TU wegen des Eklats erlitten hat, heißt es im Beschluss, dies trübe „die Erfolgsaussichten für den erneuten Antrag zur BUA (Exzellenzinitiative)“. Gemeint ist die Berlin University Alliance, der Verbund, mit dem sich die drei Berliner Universitäten und die Charité beim Bund um weitere Millionen für Forschungsförderung bewerben.

Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen Rauch tagte der Aufsichtsrat der TU Berlin am Montag in einer Sondersitzung zur Zukunft der Präsidentin. Die digitale Sitzung startete um 8 Uhr. Im Kuratorium – dem Aufsichtsrat der Universität – sind elf Mitglieder vertreten, darunter mehrere externe.

Rauch sprach von „tiefer Reue“

Die Präsidentin der TU steht in der Kritik, weil sie mindestens einen antisemitischen Post auf der Plattform X im Kontext des Gaza-Kriegs mit einem „Gefällt mir“ markiert hatte. Die 41-Jährige hatte sich dafür entschuldigt und von „tiefer Reue“ gesprochen. Vergangenen Donnerstag erklärte sie, im Amt bleiben zu wollen, obwohl sich eine knappe Mehrheit des Akademischen Senats für ihren Rücktritt ausgesprochen hatte. Rauch verwies unter anderem darauf, dass die Abstimmung nicht bindend sei. Der Akademische Senat habe keinen Abwahlantrag gestellt.

Möglich wäre gewesen, dass sich das Kuratorium am Montag mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Abwahl entscheidet, was nun aber nicht geschah. Hätte sich das Kuratorium für eine Abwahl entschieden, wäre Thema würde noch einmal in den Akademischen Senat der TU gegangen, der ebenfalls mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für oder gegen eine Abwahl stimmen müsste. Am Ende hätte dann der Erweiterte Akademische Senat über die Zukunft Rauchs entscheiden müssen.

Rauchs Entscheidung, im Amt bleiben zu wollen, wurde stark kritisiert. Bundeskanzler Olaf Scholz strich die unter Druck stehende Präsidentin aus seinem Beraterkreis des sogenannten Zukunftsrates. Rücktrittsforderungen kamen unter anderem vom Internationalen Auschwitz-Komitee und dem Berliner CDU-Fraktionschef Dirk Stettner.

Die TU-Präsidentin kündigte an, die Arbeit gegen Antisemitismus an der Hochschule stärken zu wollen. Bei der Berliner Wissenschaftsverwaltung beantragte sie ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst, um eine objektive Aufklärung der Vorwürfe zu ermöglichen. In einer schriftlichen Erklärung am Donnerstag hatte Rauch zudem versichert, an ihren Fehlern arbeiten zu wollen. (mit dpa)