Universitätskritik „Alte Strukturen und neue Anforderungen bilden ein toxisches Gemisch“

Sabine_ Hark, in Ihrem Buch beschreiben Sie Universitäten als Institutionen im freien Fall – ein hartes Urteil. Wie begründen Sie das?

Im Ausland fallen die Urteile zu Universitäten in dieser Debatte teilweise noch harscher aus. Richard Hall zum Beispiel, ein britischer Erziehungswissenschaftler, vertritt eine abolitionistische Position und spricht davon, die Universität in der Form, in der sie jetzt existiert, abzuschaffen.