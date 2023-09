Verpixelter Abschied Wie eine KI die Grenzen des Todes verschiebt

Es gibt Menschen, die niemals sterben werden. Sie werden weiterleben in Pixeln und Tönen.

Über Monate, gar Jahre sitzen sie am Handy oder Laptop und beantworten die vielen Fragen. Sie erzählen über die eigene Kindheit, vergangene Lieben und Freundschaften, enge oder ferne Verwandte, Karriere, Werte, Lebensweisheiten oder Abenteuer.

Oder sie werden noch persönlicher. Eine virtuelle Assistentin führt dabei für sie die Kategorien, die zur Auswahl stehen, auf: Was man mag und nicht mag, könnten sie beantworten, oder sich selbst beschreiben. Oder vielleicht möchte man doch lieber etwas vorsingen oder einen Witz erzählen.

Nächster Schritt im Streben nach Unsterblichkeit

Wie in einem Tagebuch erzählen sie ihre Geschichten. Die eingesprochenen Antworten werden von der US-Firma „Hereafter AI“ gespeichert, die ihre Methoden als „Grief-Tech“ bezeichnet – Trauertechnologie. Später, nach dem eigenen Tod, können die Nutzer ihren Kindern oder besten Freunden das Vermächtnis zur Verfügung zu stellen.

Die Hinterbliebenen können sich dabei nicht nur per Sprachassistent mit dem Verstorbenen „unterhalten“, sondern auch hochgeladene Bilder ansehen. Es ist der nächste Schritt im menschlichen Streben nach Unsterblichkeit, schreibt die „Washington Post“. Eine neue Technologie, die das Erinnern und Trauern neu erfinden soll.

„Mit den Toten zu sprechen“, ist eigentlich ein Plot, der in Filmen und Serien seit Jahrzehnten gerne genutzt wird. Auch Schamanen und „Medien“ behaupten gelegentlich, Kontakt zum Jenseits aufnehmen können. Doch wegen der Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz (KI) wird die Fantasie – so gruselig sie für manche sein mag – in gewisser Weise zur Realität. Nicht nur das: Sie wird auch immer zugänglicher.

Hereafter AI ist nur einer von einigen Anbietern, die sich in ihren Ansätzen zwar unterscheiden, aber die alle etwas versprechen, was gefühlt nicht versprochen werden dürfte: sich niemals wieder verabschieden zu müssen. Bei „Storyfile“ können die Antworten nicht per Sprachmemo, sondern gar per Video aufgezeichnet werden. Angehörige können also beim Abendessen ihren Laptop aufklappen, der digitalen Version des Vaters gegenübersitzen und mit ihm plaudern.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hinterbliebene wissen wollen, was denn das schönste Erlebnis im Leben der Mutter gewesen war. Das wäre sehr banal im Vergleich zu dem, was Trauernde tatsächlich noch an Fragen haben könnten. Birgit Wagner, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Medical School Berlin

Anrufe aus dem Jenseits, Chats mit Toten

Die Grief-Tech-Firma „You, Only Virtual (Yov)“ geht sogar einen großen Schritt weiter: Nutzer:innen erhalten Anrufe von Verstorbenen, können mit ihnen chatten. Die Voraussetzung: Daten, jede Menge Daten. Denn die Programme müssen mit Informationen gefüttert werden.

Bei Yov wird aus den archivierten Daten mithilfe der KI eine „digitale Darstellung der Persönlichkeit“ erstellt: eine Versona. Diese Versona sei die „authentische Essenz“ des Verstorbenen, der digitale Klon, der per Anruf oder Chat fragt, wie denn die Prüfung verlief, von der man zuvor berichtet hat, oder einem alles Gute zum Geburtstag wünscht.

Andere Firmen wie „Soul Machines“ bieten an, mithilfe einer KI Replikate von Lebenden oder Verstorbenen zu erschaffen, Avatare also, „die sich lebendig anfühlen“, heißt es auf der Webseite. Wieder andere Anbieter versprechen, dass, wenn die Technologie so weit ist, sie die Toten als Hologramm erscheinen lassen – ähnlich wie der verstorbene Vater von Reality-Star Kim Kardashian.

Doch sind wir bereit für diese Technologien? Und wollen wir sie überhaupt?

Der Wunsch, sich an die verstorbenen Liebsten zu erinnern, hat etwas zutiefst Menschliches. Wir stellen Fotos von ihnen auf, holen die alten Alben wieder raus, besuchen ihre Gräber, sehen uns immer wieder Videos von ihnen an und führen Gespräche über sie mit anderen. „Das alles gehört zum Trauerprozess dazu“, sagt Birgit Wagner, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Medical School Berlin.

Verlust realisieren und akzeptieren

So individuell die Verarbeitung verlaufe, gehe es im Wesentlich immer darum, den Verlust zu realisieren und zu akzeptieren. „Es kann Monate, manchmal auch Jahre dauern, zu verinnerlichen, dass der Mensch, den man über alles geliebt hat, zum Beispiel morgens nicht mehr neben einem liegt“, so die Verhaltenspsychologin.

Eine KI, die dafür genutzt werde, eine Kommunikation mit einem Verstorbenen künstlich aufrechtzuerhalten, verhindere den Trauerprozess. Die schmerzhafte Aufgabe, der jeder Mensch gegenübersteht, werde damit immer weiter in die Länge gezogen. Wie kann ich auch einen neuen Platz für den Verstorbenen in meinem Inneren finden, wenn eine Technologie mir vortäuscht, dass diese Person gar nicht tot ist?

„Ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Hinterbliebene hauptsächlich wissen wollen, was denn das schönste Erlebnis im Leben der Mutter gewesen war. Das wäre sehr banal im Vergleich zu dem, was Trauernde tatsächlich noch an Fragen haben könnten“, so Wagner. Vor allem, wenn die Beziehung kompliziert oder der Umstand traumatisch gewesen ist, wie es etwa bei einem plötzlichen Tod oder Suizid der Fall wäre. Diese Verluste seien am schwersten zu verarbeiten. Das zeigen verschiedenste Studien. Der Trauerprozess dauert in solchen Fällen am längsten.

Wann wird Trauern krankhaft? Das hängt davon ab, wie sehr die Trauer das eigene Leben beeinträchtigt. Bei einer anhaltenden Trauerstörung finden die Menschen nach dem Verlust eine lange Zeit nicht in ihren Alltag zurück. Zu den Symptomen zählt eine intensive und anhaltende Sehnsucht nach dem Verstorbenen, die Gedanken kreisen um ihn, die Trauernden fühlen sich einsam oder emotional taub. Sie haben Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren. Manche Menschen versuchen, Orte, die an die verstorbene Person erinnern, zu meiden, da hierdurch der Trennungsschmerz wieder ausgelöst wird. Manche fühlen sich schuldig, sind wütend oder unfähig, Freude zu verspüren oder am Sozialleben wieder teilzunehmen. Andere entwickeln körperliche Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen. All diese Symptome können auch bei einer normalen Trauerreaktion auftreten. Halten sie allerdings etwas sechs Monate an und führen zur erheblichen Beeinträchtigung im Alltag, wird eine anhaltende Trauerstörung (ICD-11) diagnostiziert.

„Die Hinterbliebenen haben dabei vielleicht mit Schuldgefühlen zu kämpfen, sie fragen sich, ob sie nicht genug für die Person da gewesen sind, oder werfen sich bei einer Krebsdiagnose vor, als Familie nicht gesünder gelebt zu haben. Genau dies würden sie gerne von dem Verstorbenen eingeordnet bekommen.“

Wagner glaubt, dass eine KI bei der Beantwortung solcher Fragen „überfordert“ wäre und, wenn überhaupt, sehr oberflächlich bleiben würde. „Sie könnte höchstwahrscheinlich nicht so eine tiefe persönliche Ebene erreichen“, fügt sie an. Die Themen müssten nämlich nicht nur vor dem Tod besprochen, sondern von dem Verstorbenen auch in das Programm „eingepflegt“ worden sein.

Die Kommerzialisierung des Todes

Eine große Gefahr: dass die KI aus den persönlichen Daten Antworten kreiert, die generisch sind oder nicht dem Charakter der Person entsprechen. Für Nutzer:innen ist schwer abzuschätzen, wie das Produkt, das sie zu Lebzeiten mit Daten befüllen, nach ihrem Ableben tatsächlich aussehen wird.

„Es kann einen großen Unterschied geben zwischen dem Dienst, für den Sie sich angemeldet haben, und seiner Funktionsweise ein paar Jahre später“, sagt Carl Öhman, Professor vom Fachbereich für Sozialwissenschaften an der Universität Uppsala in Schweden.

KI entwickelt sich in rasendem Tempo, ein offensichtlich unrealistischer Chatbot könne sich in wenigen Jahren in einen ausgefeilten Algorithmus verwandeln. „Es kann sein, dass er Sie auf eine ganz andere Art und Weise darstellt, als Sie es ursprünglich angenommen haben“, sagt der Experte für Politik und Ethik von KI, Deepfakes und digitale Nachlasse.

Anbieter von Trauertechnologie missbrauchen die Beziehung einer Person und nutzen sie als Verkaufstrick. Carl Öhman, Professor an der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Universität Uppsala, Schweden

Gleichzeitig handelt es sich bei Trauertechnologie nie um ein perfektes Abbild des Charakters des Verstorbenen, sondern um ein kommerzielles Produkt. „Diese Technologien dienen nicht nur der Bewältigung von Trauer, sondern sie erhalten sie aufrecht. Sie funktionieren innerhalb eines Wirtschaftssystems, das vollständig auf Profit beruht“, sagt Öhman.

Das volle Paket von Hereafter AI kostet ungerechnet knapp sieben Euro, Yov 19 Euro pro Monat. Storyfile verlangt einen Euro pro beantwortete Frage oder zwischen 46 Euro für das limitierte Story Pack und 470 Euro für das Premium-Paket. Das Risiko sei, dass Anbieter die emotionale Bindung zu den Verstorbenen nutzen könnten, um Avatare für Upgrades oder die Verlängerung des Abos werben zu lassen. „Sie missbrauchen die Beziehung einer Person und nutzen sie als Verkaufstrick.“

Werden wir in Zukunft nicht mehr in Erinnerungen schwelgen, sondern tatsächlich die Gesellschaft der Toten bevorzugen? © Getty Images/d3sign

Die Anbieter verletzen damit die Würde der Toten. „Ethisch könnte man das unterbinden, wenn Studien mit verschiedenen Gruppen zeigen, dass die Technologien eher hinderlich sind für den Trauerprozess und vielleicht sogar zu Folgeschäden bei den Angehörigen führen können“, sagt Trauerforscherin Wagner.

Tote haben kein Recht auf Privatsphäre

Öhman fordert, dass tote Menschen immer noch als Menschen behandeln werden, „mit einem Selbstzweck, und nicht nur als Mittel zum Zweck des Profits oder des Vergnügens oder der Neugierde“. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sieht dies jedoch anders. Diese bezieht sich nur auf natürliche, also lebende Personen – tote Personen genießen keinerlei Datenschutzrechte und kein Recht auf Privatsphäre. „Unternehmen der sozialen Medien können mit ihren Daten machen, was sie wollen. Das finde ich besorgniserregend.“

Eine Konzentration von historischen Daten ist auch eine Konzentration von politischer Macht, über die Erzählungen der Vergangenheit. Carl Öhman, Professor an der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Universität Uppsala, Schweden

Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten auf Facebook mehr Profile von Toten liegen als von Lebenden, rechnet Öhman aus. Dieses kollektive Gedächtnis gehört einem einzigen Unternehmen. Mit seinem Kauf von X, ehemals Twitter, wurde Elon Musk alleiniger Inhaber der gesammelten Tweets der #MeeToo und #BlackLivesMatter-Bewegungen.

„Eine Konzentration historischer Daten ist auch eine Konzentration von politischer Macht, über die Erzählungen der Vergangenheit“, sagt der KI-Experte und erinnert an George Orwells dystopischen Roman „1984“. In diesem übernimmt eine autoritäre Einheitspartei die Macht, ihr Wahlspruch lautet: Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Damit können sie steuern, was Menschen für richtig und falsch halten. „In ein paar Jahrzehnten ist es vorstellbar, dass ein Tech-Gigant die Vergangenheit mehr oder weniger kontrolliert“, sagt Öhman.

Zur Person Carl Öhman ist außerordentlicher Professor im Fachbereich „Regierung“ an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Uppsala in Schweden. Er promovierte am Lehrstuhl für Informations-, Kommunikations- und Sozialwissenschaften an der University of Oxford über das Zusammenleben mit den Toten im Zeitalter der digitalen Medien. Sein Buch „The afterlife of data: what happens to your information when you die and why you should care” erscheint im April 2024 in der University of Chicago Press. © Carl Öhman

Grief-Tech-Firmen sind hiervon noch weit entfernt. Hereafter AI verzeichnet knapp 8500 monatliche Besuche, Yov und Storyfile etwa 4000 – nichts verglichen mit den 17 Milliarden Aufrufen von Facebook. Die anderen Dienste des Konzerns Meta, wie Instagram, Threads, WhatsApp, sind dort noch nicht mitgerechnet. Dass Facebook eines Tages seine eigene Trauertechnologie auf den Markt bringt, hält Öhman für nicht unwahrscheinlich.

„Die Geschäftsmodelle solcher Unternehmen basieren nicht auf der Speicherung der Daten von toten Menschen. Die können auf keine Anzeigen klicken“, sagt der KI-Experte. Sie würden somit zu einer finanziellen Belastung für die Unternehmen. „Sie werden gezwungen sein, die Daten entweder zu löschen oder zu monetarisieren.“

Datenschutz funktioniert wie Genetik

Öhman betont, dass der Datenschutz von Toten kein Nischenthema ist. Sein Beispiel: Wenn ein Unternehmen keine Daten über eine Person besitzt, kann es deren Verhalten weder vorhersagen noch analysieren. Es kann aber sämtliche Daten ihrer verstorbenen Freunde und Verwandten kaufen und so eine Menge Rückschlüsse auf die Person ziehen. „Datenschutz funktioniert so ähnlich wie Genetik. Meine DNA wird unweigerlich mit der meiner Eltern und meiner Kinder verbunden sein“, sagt er. „In dieser Zwickmühle stecken wir alle gemeinsam.“

Wie wir mit den Daten unserer Toten umgehen, führt zur Kernfrage, wie wir als Gesellschaft reifen möchten. „Welche Art von Informationsgesellschaft möchten wir aufbauen?“, fragt Öhman. „Bevor wir diese öffentliche Debatte geführt haben, sollten wir vorsichtig mit solchen Fällen umgehen, denn es gibt viele Möglichkeiten, es falsch zu machen.“

Bis diese Entscheidung – gesellschaftlich und rechtlich – getroffen ist, werden vermutlich noch viele weitere Firmen Grief-Techs anbieten, vielleicht sogar auch in Deutschland. Und die Toten, ob sie es wollen oder nicht, zum Leben erwecken.