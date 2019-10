Zwei Studentinnen der Humboldt-Universität erstatten Strafanzeige und reichen eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den HU-Professor Jörg Baberowski ein. Das teilte der RefRat, der die Studierendenschaft der HU vertritt, am Montag mit. Der Historiker Baberowski hatte die beiden Studentinnen Bafta Sarbo und Juliane Ziegler in einem Facebook-Post vom 19. August als „unfassbar dumm“ und „linksextreme Fanatiker“ bezeichnet, nachdem diese sich in einem Beitrag des „Deutschlandfunk“ kritisch geäußert hatten. Den Post hat Baberowski inzwischen gelöscht.

Baberowski habe mit seinen Äußerungen die Ebene der sachlich-politischen Auseinandersetzung verlassen, erklärte der Studierendenvertreter João Fidalgo in der Mitteilung. Die Studierenden fordern eine öffentliche Entschuldigung und eine Distanzierung der Universität von seinen Aussagen. Baberowski ist umstritten, weil er sich in öffentlichen Beiträgen unter anderem gegen das „Gerede von der Willkommenskultur“ aussprach und die Integration von Geflüchteten als „Bedrohung für den sozialen Kitt, der unsere Gesellschaft einmal zusammengehalten hat“ bezeichnete.

In dem „Deutschlandfunk“-Beitrag ging es um Baberowskis geplantes Zentrum für Diktaturforschung an der HU, das im Sommer vorerst gescheitert ist. Sarbo und Ziegler, die studentische Vertreterinnen im Akademischen Senat der HU sind, hatten Baberowski wegen seiner Aussagen zur Flüchtlingspolitik kritisiert und bezweifelt, dass Baberowskis Zentrum mit den Prinzipien der Universität von Antidiskriminierung und Diversität vereinbar sei.

Die Philosophie-Dekanin kritisierte Baberowskis Aussagen

„Baberowskis Anhänger haben unsere Kritik online ziemlich schnell durch rassistische Beleidigungen, Drohungen und dubiose Einträge auf rechten Webseiten bestätigt,“ erklärt Juliane Ziegler in der Mitteilung. Ihnen gehe es darum, „studentische Kritik als political correctness zu diffamieren und mundtot zu machen“.

Gabriele Metzler, Dekanin der philosophischen Fakultät der HU, hatte Baberowskis Aussagen auf Facebook in einem Beitrag des Tagesspiegels vom 27. August kritisiert. Auf der Ebene von persönlichen Beschimpfungen zu operieren, führe zu nichts und widerspreche dem Geist der Universität, sagte sie damals. Das Dekanat hatte vor, zwischen Baberowski und den Studierenden einen Vermittlungsversuch zu starten.