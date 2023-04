Weltgrößte Rakete „Starship“ Was sich SpaceX vom ersten Testflug erhofft – und wie er ablaufen wird

Mit seinen wiederverwendbaren Raketen hat SpaceX die Raumfahrt massiv verändert. Billiger als je zuvor können Satelliten ins All gebracht werden. Für einen Start der „Falcon-9“ zahlen Kunden nicht mal 70 Millionen Dollar – wesentlich weniger als für die bisher verwendeten „Wegwerfraketen“ wie die Ariane fällig wurde.

Der Erfolg ist für Firmengründer Elon Musk aber nur Mittel zum Zweck, verfolgt er doch ein anderes Ziel: Er möchte den Mars besiedeln. Dafür braucht es unter anderem eine preiswerte und effiziente Schwerlastrakete.

Basierend auf den Erfahrungen mit der Falcon-9 hat SpaceX das „Starship“ gebaut. Metallisch glänzend steht der Prototyp derzeit in Boca Chica (Texas) am Golf von Mexiko. 120 Meter hoch, größer und stärker als die legendäre Saturn-V und die neue Nasa-Mondrakete SLS (Space Launch System).

Am Montag um 14 Uhr (MEZ) soll die Superrakete erstmals abheben. Sie besteht aus zwei Teilen. Unten die erste Stufe namens Super Heavy, sie verfügt über 33 Raptor-Triebwerke, befeuert von Sauerstoff und Methan. Darauf sitzt das eigentliche Starship, was sechs Triebwerke hat. Diese Oberstufe bildet das Raumschiff, mit dem Fracht oder Passagiere ins All gebracht werden. Der Testflug ist freilich ohne Crew.

Zunächst soll die erste Stufe für drei Minuten arbeiten, ehe die Oberstufe abgetrennt und separat gezündet wird. Während Super Heavy in den Golf von Mexiko stürzen soll, fliegt das Starship weiter und wird, wenn alles nach Plan verläuft, nach anderthalb Stunden im Pazifik niedergehen.

Beide Stufen des „Starship“-Systems werden ins Wasser stürzen

Grundlage der Wiederverwendbarkeit ist, dass die Raketenstufen zur Erde zurückkehren und senkrecht landen, damit sie nach einigen Checks und Reparaturen wieder flugfähig sind. Bei Falcon-9 klappt das inzwischen gut.

Beim größeren „Starship“-System soll die Erststufe von Fangarmen am Startplatz gegriffen werden und die Oberstufe selbst sanft landen. Für den suborbitalen Testflug verzichtet das SpaceX-Team auf die anspruchsvollen Manöver, die beiden Stufen werden ins Wasser stürzen.

Wie gut der Rest des Flugs verlaufen wird, ist fraglich. SpaceX verfolgt bei der Entwicklung eine andere Strategie als viele Raumfahrtfirmen. Nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ gelten Fehlschläge als Lektionen, um das System zu verbessern. Bei den Tests der beiden Stufen, die einzeln bereits erfolgten, gab es mehrfach Explosionen.

„Bei einem Test wie diesem wird Erfolg daran gemessen, wie viel wir lernen können“, heißt es in einer SpaceX-Mitteilung. Musk schrieb auf Twitter: „Erfolg möglich, Spannung garantiert.“

Künftig soll das „Starship“ eingesetzt werden, um noch größere Lasten in die erdnahe Umlaufbahn zu bringen, darunter Satelliten für die Starlink-Konstellation, die ebenfalls von SpaceX betrieben wird. Zudem konstruiert die Firma auf Basis des Raumschiffs eine Mondlandefähre für das Artemis-Programm der Nasa. Doch Musk will auch selbst als Reiseveranstalter auftreten.

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa hat bereits ein Ticket für eine Mondumrundung im „Starship“, er soll von Künstlern begleitet werden. Der Termin wurde mehrfach verschoben, 2024 heißt es derzeit. Später sind Flüge zum Mars vorgesehen. Für solche Fernreisen muss Starship allerdings im Weltraum betankt werden. Auch hier muss gezeigt werden, dass das sicher gelingt. Mit genauen Jahreszahlen hält sich das Unternehmen wohlweislich zurück.