Weltnaturkonferenz – Vielfalt erhalten Eine Fledermaus rettet den Tequila

Anlässlich der Weltnaturschutzkonferenz in Montréal vom 7. bis 19. Dezember beschreiben wir in Zusammenarbeit mit dem Museum für Naturkunde Berlin (MfN) täglich eine bedrohte, ausgerottete oder gerettete Spezies aus dessen Sammlung. Ziel der Konferenz ist ein neues Weltnaturabkommen, in dem sich die Weltgemeinschaft verpflichtet, das Arten- und Lebensraumsterben bis 2030 zu stoppen. Mit den Einblicken in die Berliner Sammlung wollen wir exemplarisch zeigen, was auf dem Spiel steht. Autorin der Artikelfolge ist Gesine Steiner, Sprecherin des MfN. Heute: die Tequila-Fledermaus.

Sie befruchtet Agaven, die Quelle des Mezcal

Auch wenn Tequila-Liebhaber:innen es wohl nicht ahnen: Fledermäuse sind ganz entscheidend für diesen Trinkgenuss. Die Tequila-Fledermaus (Leptonycteris yerbabuenae) ernährt sich nämlich mit Vorliebe vom Nektar der Agavenpflanzen, aus denen der mexikanische Schnaps Mezcal, darunter auch Tequila hergestellt wird.

Ein Fledermausgott als Tongefäß: Im vor-kolonialen Mexiko waren die Tiere für die Kultur der Zapoteken von Bedeutung. © mauritius images / Alamy Stock Photos / Peter Horree / Alamy Stock Photos / Peter Horree

Während die Fledermaus mit ihrer langen Zunge den Nektar aus den Blütenständen der Agaven leckt, nimmt sie zugleich Pollen in ihrem Fell auf. Den Pollen trägt sie zur nächsten Blüte, die sie so bestäubt. Das sichert nicht nur weiteren Tequila, sondern macht die Agavenpflanzen auch widerstandsfähiger gegen Krankheitserreger.

Die Tequila-Fledermaus in Kürze Im 20. Jahrhundert in Südamerika fast ausgerottet

Gerettet durch zertifizierte fledermaus-freundliche Mezcal-Produktion

2017 von der Roten Liste gestrichen

Im Naturkundemuseum zu sehen in der Säugetiersammlung und zu hören im Tierstimmenarchiv

Denn die Tequila-Fledermaus sucht jede Nacht in einem Radius von über 100 Kilometer um ihre Schlafhöhle nach Blüten. Damit erhöht sie die genetische Vielfalt der Pflanzen und somit deren Resistenz gegen Krankheiten.

Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Tequila-Fledermaus stark bedroht. Sie stand in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet – vom Süden der USA bis nach Honduras – auf der Roten Liste. Dies änderte sich, als Forschende der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) in Zusammenarbeit mit den Mezcal-Produzenten eine fledermaus-freundliche Zertifizierung ihrer Produkte entwickelten.

Hierbei verpflichten sich die Agavenfarmer, bis zu zehn Prozent ihrer Agaven blühen zu lassen und sie nicht wie sonst üblich vor der Blüte zu ernten und durch Stecklinge zu vermehren. So können sich die Fledermäuse ernähren. Und dieser vermeintlich kleine Beitrag reichte aus, um die Tequila-Fledermaus 2017 vollständig von der Roten Liste der gefährdeten Arten zu streichen.

Dieses Beispiel für eine gelungene Rettung zeigt nachdrücklich, dass Natur- und Artenschutz am besten in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren funktioniert.

Im Museum für Naturkunde Berlin ist die Tequila-Fledermaus in der Säugetiersammlung und im Tierstimmenarchiv vertreten – und sie wird erforscht! Daher wissen wir, wie effizient diese Fledermäuse Nektar aus Agavenblüten holen. Sie können pro Sekunde jeweils 500 Milligramm Nektar aufschlecken und stellen sich damit etwas geschickter an als andere blütenbesuchende Fledermausarten.

