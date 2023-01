Wielers warnende Worte  Eine Pandemie-Biographie des scheidenden RKI-Chefs in Zitaten  

„Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Minister, meine Damen und Herren, lassen Sie mich diese Epidemie aus wissenschaftlicher Sicht einordnen.” Mit diesen Worten begann Lothar Wieler die erste Bundespressekonferenz zur Corona-Pandemie am 11. März 2020, neun Tage vor Beginn des ersten Lockdowns.

Das Zitat fasst zusammen, was der Leiter des Robert-Koch-Instituts in den seitdem vergangenen fast drei Jahren immer wieder versucht hat: möglichst objektiv mit Hilfe der in seinem Institut sitzenden und darüber hinaus verfügbaren Fachleute für Infektionsforschung Daten zu sammeln, die Gesellschaft über den Stand der Corona-Pandemie zu informieren und soweit es möglich ist vorherzusagen, was in der nahen Zukunft zu erwarten und von Seiten der Politik zu tun wäre.

Ganz Deutschland tiefrot: Im November 2021 wurden Wielers warnende Worte besonders eindringlich. © action press / christian marquardt

Das gelang mal besser, mal schlechter. Am Anfang waren die Worte „Kurve” oder „Welle” und „flach” oder „abflachen” oder „flachhalten” seine meistgenutzten Vokabeln. Das Virus ist nicht mehr aufzuhalten, aber bremsen muss man es, lautete die Botschaft, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, damit alle, die Hilfe brauchen, sie auch bekommen können: Infektionen herauszögern, nicht überrollt werden, Zeit gewinnen.

„Je länger dies dauert, desto besser ist dies – zum einen, weil dann die Chance wächst, dass ein Impfstoff im nächsten Jahr zur Verfügung steht, und zum anderen, weil die Chance besteht, dass Therapeutika verfügbar sind”, sagte Wieler schon an jenem 11. März.

Wielers Worte wurden, noch bevor der Virologe Christian Drosten zum großen Corona-Erklärer wurden so gut gehört, dass die Bundesbürger sogar schon in den Lockdown gingen, bevor er offiziell verkündet wurde.

Papageien der Pandemie

Der sachliche Wissenschaftler versuchte sich als sachlicher Kommunikator, in einer Situation, die beispiellos war, und ohne dafür besonders ausgebildet zu sein. Und er tat es gegenüber 84 Millionen in Deutschland lebenden, in der Mehrzahl geradeaus, teils aber sehr ver-quer denkenden Bürgerinnen und Bürgern. Persönliche Angriffe und Schlimmeres gegen ihn – oft maximal unsachlich, faktenfern und teils schlicht gemein – waren bald an der Tagesordnung. Und blieben es über die Jahre: „Ich wünschte, die Lage wäre angenehmer, aber ich bekomme immer noch Drohungen”, sagte er gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Oktober 2021.

400 der sich im November 2021 pro Tag neuinfizierenden Menschen würden unweigerlich sterben, warnte Lothar Wieler.

Und der Behördenmensch, der sachliche Erklärer, er zeigte zunehmend, dass er auch anders kann. Beziehungsweise irgendwann nicht mehr anders konnte, als auch andere Worte zu wählen. Seine immer wieder vorgebrachten und anders als ganz am Anfang zunehmend verhallenden Warnungen vor weiteren Wellen, vor weiteren Überlastungen des Systems, vor weiteren vermeidbaren Todesfällen, kommentierte er schließlich so: Er sei „schon lange ein Papagei”, der sich wiederhole, ohne dass jemand hinhöre.

Alles nicht mehr im Eimer

Wieler machte es zu schaffen, dass es ihm offenbar trotz aller Kommunikationsversuche nicht mehr gut gelang, Menschenleben zu retten. Sein viral gegangener Vortrag in einer Schalte mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer im November 2021 wurde zum großen Lamento.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die damals 52.000 Neuinfektionen pro Tag und die vermutete Dunkelziffer der nicht gemeldeten Fälle würden bedeuten, sagte Wieler, dass von diesen „400 etwa sterben” würden. Und „niemand von uns, der hier sitzt”, könne diesen Menschen noch helfen. „Das ist ein Eimer Wasser, der ist ausgeschüttet, den kriegen Sie nicht mehr rein.”

Was Wieler letztlich dazu gebracht hat, von Bord zu gehen, ist unklar. Klar ist aber, und das muss man ihm hoch anrechnen, dass er nicht mitten im Sturm geht und auch kein sinkendes Schiff verlässt, jetzt, da die Pandemie allenthalben für beendet erklärt wird.

Traumatisches Paar

Dass ein anderer, der sich stets als Wissenschaftler präsentierte, seinen Anteil daran hat, ist wahrscheinlich. Karl Lauterbach. Durch die nicht abgesprochene Verkürzung des Genesenen-Status seitens des RKI hatte Wieler das ohnehin nicht spannungsfreie Verhältnis mit dem zum Minister gewordenen anderen Corona-Warner vor fast genau einem Jahr massiv belastet. Ein Trauma, von dem die Beziehung sich nicht mehr erholte. Bei einer als öffentlicher Schulterschluss gedachten weiteren der unzähligen Pressekonferenzen wurde Wieler sarkastisch. Es gebe ja nichts Schöneres, als den eigenen 61. Geburtstag hier mit dem Minister zu verbringen. Er und Lauterbach seien sich „doch so sehr ans Herz gewachsen.”

Am 11. Januar nun lies der RKI-Chef wissen, dass er seinen Job, der ihm ohne Zweifel eine Herzenssache war, und den er – nicht fehlerlos aber sicher fast immer nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt hat – kündigen werde. „Es war ein Privileg, in dieser Krise an exponierter Position zusammen mit einem motivierten Team hervorragender Expertinnen und Experten arbeiten zu dürfen.”

Er dankte, einsilbig und ohne per Namensnennung jemandem besondere Anerkennung auszusprechen, auch „den Gesundheitsministern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte”. Und fügte hinzu: „Die Unabhängigkeit der Forschung muss auch zukünftig akzeptiert werden, denn sie ist unabdingbar, damit das RKI seine Aufgaben erfüllen kann.“

Zur Startseite