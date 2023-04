Zyste mit einem Meter Durchmesser : Ärzte in Polen entfernen einer Frau fast 100 Kilogramm schweres Geschwür

Schwieriger Eingriff in Polen: An einem Eierstock einer 24-jährigen Frau hatte sich eine riesige Zyste gebildet. Sie hatte sich aus Angst nicht früher in die Klinik getraut.