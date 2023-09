XXL-Schulfahrt im Sonderzug Berlins größte Klassenfahrt nach Sylt gestartet

Am Montagmorgen war’s am Rathaus noch trubeliger als sonst. Denn im Münsingerpark hatten sich 700 Jugendliche und Lehrkräfte getroffen – zur coolsten Klassenfahrt des Jahres. Während andere schon Schnappatmung bei der Organisation von ausreichend BVG-Tickets für ihren Klassenausflug bekommen, hat das Kant-Gymnasium um Marc Vehlow eine „XXL-Schulfahrt“ auf die Beine gestellt, die es in sich hat. Die komplette Schule reiste vom Bahnhof Berlin-Spandau nach Sylt an den Nordseestrand – im gemieteten Sonderzug.

„Sonderzug auf Gleis 3“, stand auf den Displays im Bahnhof Spandau. Um 9.44 Uhr rollte der Zug los und erreichte am Nachmittag das 500 Kilometer entfernte Sylt.

Los ging’s in Spandau vom ICE-Bahnsteig. © Marc Vehlow/ Kant-Gymnasium

„Hat alles geklappt!“, schrieb spät am Abend Schulleiter Vehlow, schickte Fotos für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel und meldete aus der windigen Nacht: „Alle haben ihr Quartier bezogen.“

Vor Ort war die XXL-Klassenfahrt selbst großes Thema. Sogar Pressefotografen kamen zum Bahnhof, als die ungewöhnliche Riesenreisegruppe eintraf.

Weil so mancher Leser übellaunig gelästert hatte, dass sich eh nur Millionärssöhne und -töchter so eine Reise nach Sylt leisten können: Quark.

Der Trip kostet pro Person 395 Euro, mit Vollverpflegung, Sonderzug und dem gesamten Insel-Programm auf Sylt. Vor Ort müssen Busse gechartert werden, weil ja 700 Menschen nicht einfach so an der Bushaltestelle auftauchen können („Ein Gruppenticket, Herr Busfahrer!“).

Alle gesund und munter angekommen: der Bahnhof Westerland/Sylt. © Marc Vehlow/ Kant-Gymnasium

Nächsten Dienstag berichtet Schulleiter Marc Vehlow, wie die Reise war - im neuen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau.

Hach, Hörnum. Blick von der Düne im Dorf aufs schöne Meer. © André Görke

„Bei finanziellen Schwierigkeiten haben entweder die Ämter geholfen“, so Schulleiter Vehlow und verwies auf das Bildungspaket But. „Aber auch über Spenden in den Förderverein konnten wir Eltern finanziell unterstützen und somit Kinder mitnehmen.“

Die traditionsreiche Schule („gegründet vor fast 170 Jahren“) will jetzt auf Sylt „ein paar aufregende, spaßige, lehrreiche und hoffentlich schöne Tage am Meer verbringen“ und schläft deshalb im schönsten Ort der Insel: im verschnarchten Hörnum, ganz im Süden.

Beste Mandelhörnchen der Insel: bei Lund. © Martin Kaluza

In Hörnum gibt’s kein Gosch und Glamour, nur Strände, Dünen und Robbe Willi im Hafenbecken sowie super Mandelhörnchen bei „Lund“.

Gestatten: Kegelrobbe Willi. © imago/Hohlfeld

Die Reisegruppe schläft nahe dem Campingplatz in einer ehemaligen Bundeswehrkaserne, wo seit Jahrzehnten schon Jugendreisegruppen unterkommen.

