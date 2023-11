1 Jahr neuer Tagesspiegel Die große Jubiläumsausgabe – jetzt gratis lesen

Seit einem Jahr erscheint der Tagesspiegel als Print und E-Paper in zwei Teilen: einem überregionalen und einem für Berlin und Brandenburg. Und über die gesamte Zeitung ist es unser Anliegen, nicht die lautesten zu sein, aber diejenigen, die Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, möglichst viel Expertise vermitteln können.

Dafür setzen wir insbesondere in unserer internationalen Politikberichterstattung, aber auch in den anderen überregionalen Ressorts, auf ein großes Netzwerk an Expertinnen und Experten. In Berlin und Brandenburg haben wir ebenfalls unsere Berichterstattung deutlich ausgebaut. Wir nehmen Themenfelder wie die Berliner Wirtschaft, die Wissenschaft in der Hauptstadt und auch den regionalen Sport viel intensiver in den Blick als zuvor. Inzwischen können wir sagen: Kein anderes Medium schaut so genau auf diese Stadt wie wir.

Heute schenken wir Ihnen unsere Jubiläumsausgabe, damit Sie sich selbst ein Bild von unserer journalistischen Arbeit machen können.

Der Tagesspiegel ist viel mehr als nur eine Zeitung. Wir organisieren jeden Monat zahlreiche Veranstaltungen – bei uns im Haus oder an anderen Orten in der Hauptstadt. Wir bieten Ihnen zahlreiche Newsletter und Podcasts an, Sie können als Plus-Abonnent alle unsere Texte online lesen oder Sie folgen uns auf unseren Social-Media-Kanälen.

Wir haben in diesem Jahr selbst viel gelernt, viel ausprobiert und viel Feedback bekommen. Eine Auswahl davon finden Sie in unserer Jubiläumsausgabe. Nicht jeder Kritik oder jedem Änderungswunsch konnten wir entsprechen, aber einigen schon. Das Wetter und die Spiele zum Beispiel sind wieder größer, und der Leitartikel ist zurück. Viele unserer Leserinnen und Lesern hatten Probleme mit dem deutlich erweiterten Umfang der Zeitung. Wir werden deshalb mit der Zahl der Seiten künftig flexibler umgehen, um Ihnen auf höchstem journalistischen Niveau die beste Orientierung über das Geschehen in Berlin, Deutschland und der Welt anzubieten.

Tagesspiegel Pattern © Tagesspiegel

Ein weiteres kontrovers diskutiertes Thema ist die Verwendung genderneutraler Sprache. Wir hatten uns dazu vor drei Jahren nach internen und externen Diskussionen Leitlinien gegeben. Nach einer Zeit des Experimentierens wollen wir jetzt bis auf Weiteres auf die Verwendung von Gendersternen und Doppelpunkten zum Gendern in der gedruckten Zeitung und dem E-Paper verzichten. Ausnahmen sind Gastbeiträge, bei denen die Autorin oder der Autor dies wünschen, sowie bei Antworten in Interviews, wenn dies gewünscht wird. Weitere Ausnahmen sind zu übernehmende Zitate, unsere Queerspiegel-Texte sowie Texte, in denen es um die Verwendung und Veränderung von Sprache geht. Vor allem aus dem Kreis der Abonnentinnen und Abonnenten unserer gedruckten Zeitung und dem E-Paper wurden wir darum gebeten, andere Formen der genderneutralen Sprache zu verwenden als den Genderstern oder den Doppelpunkt. Dem kommen wir mit der angepassten Richtlinie für die genannten journalistischen Produkte nach.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Ein Jahr neuer Tagesspiegel ist für uns auch ein Anlass, vorauszublicken. Wir werden Ihnen weitere Newsletter anbieten und bestehende erneuern. Wir wollen uns intensiv darum bemühen, Ihnen unterschiedliche Blickwinkel unserer Expertinnen und Experten zu liefern, hinter die Kulissen der Bundespolitik zu schauen und auch die Hauptstadt noch genauer in den Blick zu nehmen. Es kann auch vorkommen, dass wir uns von journalistischen Angeboten, die nicht so gut ankommen, wieder verabschieden. Im Mittelpunkt aber bleibt unser Anspruch, Ihnen höchste journalistische Expertise zu liefern, damit Sie sich Ihre eigene Meinung bilden können.

Hier können Sie unser E-Paper abonnieren – zum Jubiläum kosten 3 Monate nur 3 Euro.

Sehr wichtig ist für uns die digitale Entwicklung. Mit ihrem Zeitungs-, E-Paper oder Plus-Abo können Sie daran teilhaben. Diskutieren Sie in unserer Community mit, nutzen Sie unsere Newsletter, hören Sie unsere Podcasts oder schauen Sie mal bei einer unserer Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Und insbesondere rufen wir Sie auf: Teilen Sie uns gerne weiter mit, was Sie vom Tagesspiegel und seiner Entwicklung halten. Denn gerade dann, wenn wir mal nicht einer Meinung sind, lernen wir. Und das ist gut so – für uns und für Sie.