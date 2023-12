75. Jahrestag der UN-Erklärung Ein Konzert für die Menschenrechte

Der Tempelhofer Chor „vocalensemble.tempelhof“ unter seinem Chorleiter Matthias Witting hat zum diesjährigen Tag der Menschenrechte ein ganz besonderes Projekt geplant. Am 10. Dezember ist der 75. Jahrestag der Erklärung der Menschrechte der Vereinten Nationen. Aus diesem Anlass gibt der 14-köpfige Chor, der aus ambitionierten, nicht-professionellen Sängerinne und Sängern in fünf Stimmgruppen besteht und in der Evangelischen Paulus-Gemeinde in Tempelhof probt, ein Konzert unter dem Motto „MENSCH! – Ein Gedankenkonzert zum Tag der Menschenrechte“.

Witting hat dafür zwölf fünfstimmige Pop-Motetten für Chor, Orgel und Klavier zu den Texten der entsprechenden Artikel aus dem Grundgesetz und der Menschenrechtserklärung komponiert. Diese werden im Wechsel mit Lesungen von Interviews, Zitaten oder Alltagsreportagen vorgetragen.

Die Schauspieler Eva Blum und Mirko Böttcher lesen die Texte. Aufgeführt wird es an zwei Terminen: am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der Kirche auf dem Tempelhofer Feld, Wolffring 72, sowie am Sonntag, 10. Dezember, um 19 Uhr im Gemeindehaus der Gemeinde Petrus-Giesensdorf, Ostpreußendamm 64, in Lichterfelde. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

14 Pop-Motetten zu Artikeln über die Menschenrechte

Chorleiter Witting kann eine lange künstlerische Vita vorweisen. Musik ist sein Beruf und sein Leben. Unter anderem ist Witting, der seit vielen Jahren in Schöneberg lebt, im Grips-Theater seit der Premiere der „Linie 1“ am 30. April 1986 musikalischer Leiter für das Erfolgsmusical.

Dass das Stück eine solche Langstrecke hinlegen würde und in Berlin zu einem solchen Erfolg werden würde, ahnte damals niemand. Am 2. Dezember war Jubiläum; da fuhr die Linie 1 das 2000. Mal über die Bühne. Natürlich war das Stück ausverkauft wie viele Vorstellungen des renommierten Kinder- und Jugendtheaters in Tiergarten.

