Behördenpingpong um Schrottboot beendet Nach fünf Jahren ist die „Yellow Submarine“ plötzlich weg

Berliner Behördenposse seit 2019: Wer hat die „Yellow Submarine“ überraschend aus der Havel geholt? Die Fotos der Leser und was die Behörden zum Schrottboot sagen - am Dienstag im Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke, in dem das Schrottboot vor Berlin-Kladow seit fünf Jahren ein Dauerthema ist. Seit 2019 hatten sich die Behörden den Fall zugeschoben. Vorbei.

Und das ist längst nicht alles: Hier einige der Themen im Tagesspiegel für Spandau in der schnellen Übersicht.

Neuer Kochklub: Wer ist der Niederländer , der Spandaus Hobbyküche zusammenbringt? Das Interview im Newsletter über Süßes und Salziges aus Spandau

, der Spandaus Hobbyküche zusammenbringt? Das Interview im Newsletter über Süßes und Salziges aus Spandau Einbrecher, Villenknacker, Sexstraftäter : Die Polizeibilanz im Newsletter, Ortsteil für Ortsteil

: Die Polizeibilanz im Newsletter, Ortsteil für Ortsteil Geburtstagsgeschenk für die Sportfreunde Kladow? Der Sportplatz-Neubau wird Thema im Abgeordnetenhaus - der Newsletter kennt die entscheidenden Papiere

wird Thema im Abgeordnetenhaus - der Newsletter kennt die entscheidenden Papiere Neubaugebiet Wasserstadt : Brücken viel zu dunkel, Wohnhäuser viel zu hell - Newsletter berichtet übber zwei interessante Anträge der Grünen

: Brücken viel zu dunkel, Wohnhäuser viel zu hell - Newsletter berichtet übber zwei interessante Anträge der Grünen Neue Havel-Grundschule zeigt ihre super Kinderhymne im Newsletter - hat Ihre Schule so was auch?

- hat Ihre Schule so was auch? Viele Kurznachrichten: Parken in Haselhorst , Wochenmarkt in Kladow, weiter Zitadellen-Ärger um Wachschutz...

, Wochenmarkt in Kladow, weiter um Wachschutz... 25.000 Besucher: Polizei sucht Grillmeister für Tag der offenen Tür

für Tag der offenen Tür Viel Kultur: Lesung in der Altstadt, Theater in Siemensstadt, eine Buchautorin aus Staaken auf der Leipziger Buchmesse.. .

. Stolpersteinverlegung mitten in der Fußgängerzone

Telekom baut in Kladow: Bürgerversammlung auf der Baustelle

Viel Sport: Lauf der Sympathie , Ruderkurse, Handball, Kegeln, Gymnastik...

, Ruderkurse, Handball, Kegeln, Gymnastik... Leserbriefe, Leserbriefe, Leserbriefe: Wer löst das Rätsel um die Eulen am Rathaus?

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das alles und noch viel mehr finden Sie im neuen Bezirksnewsletter.