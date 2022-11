1. Adventsmarkt vor Spandaus Kult-Kneipe Barfly „Weihnachtssingen wie beim 1. FC Union, nur kleiner...“

Diese Veranstaltung hat das Potential zum echten Weihnachtsklassiker in Berlin-Spandau: Das „Barfly“ um Lucie Friede und Cornelia Ort (haben die Bar 1992 eröffnet) organisiert das 1. Weihnachtssingen in der Wilhelmstadt. Wann? Sonntag, 4. Dezember, ab 13 Uhr. Wo? Unter den 20 Meter hohen Spitzahornen, die den kleinen Vorplatz an der Wilhelmstraße seit den 50ern prägen.

„Wir planen zum ersten Mal einen Adventsmarkt vor unseren Türen“, erzählte Barchefin Friede dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau, den es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke gibt.

„Gemeinsam mit unseren Nachbarn von Solo Pizza wollen wir viel Kunsthandwerk und Selbstgemachtes an 20 Ständen bieten. Es wird Glühwein, Kinderpunsch und viele Leckereien geben, ein Weihnachtsmann kommt mit Geschichten und Geschenken und unser Höhepunkt wird um 18 Uhr ein gemeinsames Adventssingen sein – wie beim 1. FC Union in der Alten Försterei, nur etwas kleiner…“ Und, logo, Lagerfeuer gibt’s auch.

Das Barfly ist eine der bekanntesten Bars in Spandau und ein beliebter Netzwerker-Treffpunkt. Begonnen hat alles, als auf der anderen Seite noch die britische Kaserne genutzt wurde.

„Spandau in den 90ern: da war nicht viel. Wer Lust hatte auf Kultur und ein gutes Café, musste in die Stadt reinfahren“, hat die Chefin dem Tagesspiegel mal erzählt. „Conny und ich haben im Kiez in einem Café gearbeitet - wir waren gut drauf, es gab gute Resonanz. Bei einer Runde Gassi mit dem Hund entdeckten wir das Café, eine alte Tommykneipe, wo die britischen Soldaten ihr Bier tranken. Wir waren Mitte 20, hatten kein Geld, sind da reingestratzt, haben Freunde angepumpt und den Laden übernommen.“ So begann die Gastro-Erfolgsgeschichte.

